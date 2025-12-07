¡ÚFRUITS ZIPPER¡¦Ý¯°æÍ¥°á¡Û¿ä¤·Îò10Ç¯¡ª¡ÈÎëÌÚ°¦Íý¡É¤Ø¤Î¿¼¤¹¤®¤ë°¦♡
¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡ÈÍ£°ì¤Î¿ä¤·¡É¤È¤·¤ÆÎëÌÚ°¦Íý¤µ¤ó¤ò°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Ý¯°æÍ¥°á¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ray¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÈà½÷¤¬¡¢ÎëÌÚ°¦Íý¤µ¤ó¤Ø¤Î¿¼¤¹¤®¤ë°¦¤ÈÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¿ä¤·¤¬¤¯¤ì¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¿´¤Î»Ù¤¨¡¢¤½¤ÎÂº¤µ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±♡
Ý¯°æÍ¥°á¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¿ä¤·
FRUITS ZIPPER¡¦Ý¯°æÍ¥°á¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ°¦Íý¤È¤¤¤¦¿ä¤·¤ÎÂ¸ºß¡£
¿¼¤¹¤®¤ë°¦¤ÈÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Check! ·ÝÇ½³¦¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ï°¦Íý¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿
¡Ö°¦Íý¤µ¤ó¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é»ä¤ÎÍ£°ì¤Î¿ä¤·¡ª¥Õ¥¡¥óÎò¤Ï¤«¤ì¤³¤ì10Ç¯¤È¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡©
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶È³¦¤Ë¶½Ì£¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°¦Íý¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª»Å»ö¤ËÎ×¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£°¦Íý¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢¤ª»Å»ö¤ÇÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò²¿ÅÙ¤«¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Å»ö¤Ç¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÁêÃÌ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤â¡£
¿ä¤·¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡ªÀèÇÚ¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£°¦Íý¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤Ï¡¢·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Îº¢¤ÏÉ½¾ð¤Îºî¤êÊý¤Ò¤È¤Ä¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È°¦Íý¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤º¡¼¤Ã¤È±ó¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¤Î°¦Íý¤µ¤ó¤¬´°À®·Á¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ª»Å»öÎ¢¤Ç¤Î¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
Check! ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿Ray¤ÎÉ½»æ¤ò¤Þ¤Í¤Ã¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Öº£²ó¡¢Âº·É¤ÎÇ°¤ò¤³¤á¤Æ¡¢Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿°¦Íý¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤Î¤È¤¤ÎÉ½»æ¤ÏÈ¯ÇäÆü¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¡ª¡×¤Ã¤ÆÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ë¥Ø¥ë¥·¡¼¤µ¤â¤¢¤ë°¦Íý¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ÎÉ½»æ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£Æü¤Ï¤½¤Î¤È¤¤ÈÆ±¤¸¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬°¦Íý¤µ¤ó¤Î¸«¤¿·Ê¿§¤«¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°¦Íý¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÉ½»æ¤Ï¤Û¤Ü»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£Â¾¤Ë¤â±Ø¤ÇÂç¤¤Ê¹¹ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ray¥â¥Ç¥ë»þÂå¤Î°¦Íý¤µ¤ó¤òÆÉ¼Ô¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ±¤¸»¨»ï¤Ç¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤±¤É¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡ª
Ray¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤«¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÏÄ¯¤á¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ray¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿±¿Ì¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â°¦Íý¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÂç´¶Æ°¤Ç¤·¤¿¡£
°¦Íý¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢»¨»ï¤Î´é¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ray¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬º£¤Î»ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ã¤«¤¤°¦Íý¤µ¤ó¡¢¥µ¥¤¥³¡¼¤ËÈþ¤·¤¤¡ª
¥â¥Ç¥ë¡¿Ý¯°æÍ¥°á¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡ËÊ¸¡¿¾®ÅÄÏÂ´õ»Ò¡¢ÁðÌîºéÍè
Ý¯°æÍ¥°á