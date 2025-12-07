STARTO¼Ò¡È¥«¥¦¥³¥ó¡É Ç¯ÃËÏÈ¤ËÃíÌÜ¡¢¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¤é¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë timelesz¡¦¼ÄÄÍÂçµ±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¥ï¥±
¡¡12·î5Æü¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Ïº£Ç¯12·î31Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ê°Ê²¼¥«¥¦¥³¥ó¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£3Ç¯¿¶¤ê¤Ë»öÌ³½ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯ÃË´ë²è¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥«¥¦¥³¥ó¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê»þÂå¤Î1997Ç¯¤ËTOKIO¡¢V6¡¢KinKi Kids¡Ê¸½¡¦DOMOTO¡Ë¤«¤é¤Ê¤ëJ-FRIENDS¤¬Ç¯±Û¤·¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÍâÇ¯¤«¤é¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¶¦±é¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Ç¯ÃË¤Ï´³»Ù¤ÎÈï¤êÊª¤Ê¤É¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¿Íµ¤´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ÍèÇ¯¤Î¸áÇ¯¤Î³ºÅö¼Ô¤Ï¡¢1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¤¬Ìù¹¨ÂÀ¡¢¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¢¹âÌÚÍºÌé¡¢°ËÌîÈø·Å¡¢Æó³¬Æ²¹â»Ì¡¢È¬²µ½÷¸÷¡£2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤Ïº´Ìî¾½ºÈ¡¢Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡Ö¼ÄÄÍ¤µ¤ó¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò·Ð¤Æº£Ç¯2·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Â¾¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î¸òÎ®¤â¤Þ¤À¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³ØÀ¸¤«¤é°ìµ¤¤ËÂçµ¬ÌÏ»öÌ³½ê¤ØÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÈÇ¯ÃË´ë²è¤ÇºÆ¤ÓÌðÌÌ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¡É¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¤³¤ì¤Þ¤¸¤Ê¤é»öÌ³½ê¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Èà¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦ÀèÇÚÍí¤ß¤ÏÈ¿±þ°¤¤¤Ã¤Æ¡Õ
¡Ô¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿»öÂÖ¡Õ
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢»öÌ³½êÂ¦¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤È¤ë¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ötimelesz¤Ï¼ýÏ¿»²²Ã¤äÀ¸Ãæ·Ñ¤Î¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¯ÃË¤òÁ´ÂÎ¤Ç½¸¤á¤º³Æ¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ëÊý¼°¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤âÃö¼íÁóÌï¤µ¤ó¤ä´äºêÂç¾º¤µ¤ó¤é¸áÇ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦À¼¤¬¶¯¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£Á´Êý°Ì¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢±¿±Ä¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥«¥¦¥³¥ó¤ÏSTARTO¼Ò¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¸å½é¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Î¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ä¿·ÂÎÀ©¤Î¸«¤»Êý¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÂ´¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó¤¬¸½¾ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿ÌÌ¡¹¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ä±é½Ð¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¡¡Âçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Ç¯ÃË´ë²è¤ËÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£