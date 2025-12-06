チャンネル登録者数57万人を超える双子の姉妹による大食いユーチューバー「はらぺこツインズ」の姉かこが6日、自身のインスタグラムを更新。長年患っている、うつ病について改めてつづった。

はらぺこツインズは10月に姉のかこがインスタグラムを通じ、活動休止を報告。妹のあこについて「先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました」と打ち明けた。また、かこ自身も体調不良が続いているとし、「総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました」と説明。長年うつ病を患っていることも公表していた。

この日までにYouTubeチャンネルで「うつ病について」説明する動画をアップ。現在は睡眠障害があり、強めの薬を処方してもらっていることや、今後大食いの量が減ってしまう可能性があることなどを語った。

そして、インスタグラムでは「動画でもお話しさせていただきましたが私たちはうつ病を長年患っております」と改めてつづり、「診断された時は重度のうつ病で既に手遅れでした。2年間引きこもり主治医と母としか話さない日々が続き、布団の中から天井を見上げる毎日でした」など診断された当時を回想。

「今は服薬治療とカウンセリング治療をしています」とし、「私は解離性健忘症も発症してしまい、強いストレスを感じると発作が起きるのですが、その発作が起きたことを忘れてしまいます。（これは本当にあこに申し訳ないです…）なので今は極力ストレスがかからない状況を作ることを心がけています」と続けた。

「症状には波があるので良い時と悪い時とそれぞれあります。ただ、動画を撮影している時は調子が良い時で、自分たちが食べたい料理や作ってみたかった料理を作って美味しく食べているのでそこは今まで通り楽しんでいただけたらなと思います」と説明。

「これからも変わらずあこと2人で動画撮影編集をしていくわけですが、亀のような更新頻度の遅さ、時差バグの動画、こんなに訳のわからない双子大食いコンテンツを愛してくださる皆さんに感謝でいっぱいです。本当にありがとうございます」と感謝の思いを記した。