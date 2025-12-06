この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家であるひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で、「【LINE通知こない問題】を即解決！通知が来ない時に試すべきこと」と題した動画を公開。LINEの通知が届かなくなった際に、まず確認すべきアプリ内の設定について解説した。



ひらい先生氏は、LINEの通知が来ない場合、まずLINEアプリ自体の通知設定を見直す必要があると指摘する。手順はまずLINEアプリを開き、ホーム画面左下にある「ホーム」タブをタップ。次に、画面右上の歯車マーク（設定）を選択する。



設定画面を下にスクロールすると「通知」という項目があり、これをタップすると通知に関する詳細設定画面に移動する。ひらい先生氏は、この画面の一番上にある「通知」のスイッチがオンになっているかを確認することが最も重要だと説明。もしこの設定がオフになっていると、LINE全体の通知が届かない状態になるため、「これをオンにしてみてください」とアドバイスした。この設定をオンにすることで、LINE自体の通知は正常に届くようになるという。



さらに、全体の設定に問題がないにもかかわらず特定の相手からの通知だけが来ない場合は、「個別トークルームの通知設定」がオフになっている可能性も考えられると氏は続ける。大切なメッセージを見逃さないためにも、一度自身のLINE設定を確認してみてはいかがだろうか。