新脂肪肝を治せば勝手にやせる!? 肝臓を復活させて代謝力を上げる【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

新脂肪肝を治せば勝手にやせる

最も大きい臓器である肝臓を復活させて代謝力を上げる

肝臓は私たちの健康を左右する重要な臓器です。体の中で最も大きい臓器であるうえ、体にとって重要な働きを担っています。その働きは主に3つ、1つめは「代謝」。食べ物から摂取し糖質や脂質、たんぱく質などの栄養素を体に必要な物質に変換する働きです。代謝によって変換した栄養素を肝臓内に蓄えます。例えば、糖質は小腸でブドウ糖になり、肝臓でグリコーゲンに変換された後、肝臓内に貯蔵されます。

2つめは体内の有害物質の「解毒」。アルコールの場合、肝臓内で二日酔いの原因である有害な「アセトアルデヒド」に一旦分解された後、無害な「酢酸」に分解、最終的に体外に排出されます。

3つめは「胆汁生成」。生成された胆汁は胆のうに貯蔵。食事の刺激などで十二指腸に分泌され、脂肪やたんぱく質の分解を助けます。

これら3つは脂肪肝になると正常に働かず、代謝機能が下がってやせにくい体に。なにをしてもやせないと悩んでいる方は、まずは自分が脂肪肝になっていないかを確認し、なっていた場合は、それを治す方法からトライしてみましょう。

肝臓は重さが約1.3～1.5kgもある

人体の中で一番大きい肝臓は「体内の化学工場」

肝臓を元気にしてやせスイッチをオン

