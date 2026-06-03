大分県日田市の高塚愛宕地蔵尊に幸せを呼ぶと言われる、ある鳥が飛来して参拝客に人気となっています。 高塚愛宕地蔵尊に飛来したフクロウの一種アオバズク 必死にその姿を探そうとする参拝客、 スマートフォンで写真を撮ろうとする人も。 視線の先にいたのは一匹の鳥。フクロウの一種であるアオバズクです。 日田市天瀬町の高塚愛宕地蔵尊では毎年、この時期にアオバズクが樹齢およそ1300年の御神