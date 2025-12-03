捨てられた過去を乗り越え、愛を繋ぐ元野良猫の姿が注目を集めています。話題の動画の再生回数は10万回を超え「素敵なお家とママさんご家族に出会えて幸せだね」「あたたかくて優しいおうちに迎えてもらえてよかったね」「保護されて暖かなお家でのびのびと出来て良かったです」といったコメントが集まっています。

野良猫を辞めた日

Instagramアカウント「mobimo/三毛猫・茶トラのびのび暮らし」に投稿されたのは、野良猫辞めた記念日を迎えた猫ちゃんのお話。3年前、野良猫だったポコアちゃんは投稿者さんに拾われました。ポコアちゃんは3兄弟で捨てられてしまった過去があるそうです。それからポコアちゃんは、兄弟ではない小さな猫を守りながら生きてきたのだそう。

初めての安心

ポコアちゃんと小さな猫はいっしょに投稿者さんに保護されました。保護されてからもポコアちゃんが小さな猫の盾になってあげていたそうです。そして、小さな猫は里親さんが決まり、ポコアちゃんは投稿者さんのおうちで療養生活を送ることになったのだそう。

投稿者さんのおうちは、安心できて、ごはんが食べられて、ポコアちゃんはリラックスして過ごしていました。先住猫のミケちゃんにおうちのことを教わったり、甘えたりして幸せを感じ、体も元気になったポコアちゃんは、投稿者さんのおうちの子になったそうです。

保護動物への優しさの輪

ポコアちゃんは投稿者さんのおうちにやってくる困っている動物たちにもやさしいのだそう。自分も保護されて救われた経験があるからこそ、困っているウサギさんや家猫修行中の野良猫にそっと寄り添い、やさしくするのがこの家の「オキテ」だと知ったのでしょう。野良猫を辞めて幸せな家猫になった記念日を迎えたポコアちゃんでした。

投稿には「自分も辛いのに他の猫ちゃんを護っていたなんてとても優しく強い子ですね」「みんな仲良しほのぼのあったか。癒しと安らぎ。見てるとホッコリありがとうございます」「みんなが優しく迎えてくれるお家に巡り会えて良かったね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「mobimo/三毛猫・茶トラのびのび暮らし」では、ポコアちゃんとミケちゃんの日常や動物の保護に奮闘する様子などが投稿されています。

