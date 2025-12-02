À®²Ì¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¨¡¨¡´ë¶È¤¬¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¿¡È»öÁ°´üÂÔ¤Î¹½Â¤¡É¡¿¾¾°æ Âó¸Ê
Æ±¤¸¹ÔÆ°¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤ê·ù¤¬¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÍýÍ³
ÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÜµÒ¤Î¿®Íê¤ò¤Ä¤«¤à±Ä¶È¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Æ±¤¸ÀâÌÀ¤¬¡¢ÊÌ¤Î¸ÜµÒ¤Ë¤Ï¡Ö¤¯¤É¤¤¡×¤È±Ç¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Å¹Æ¬¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎµÒ¤Ë¤Ï¡ÖÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¹ÔÆ°¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢É¾²Á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£
¤³¤Î¸½¾Ý¤ò·Ð¸³ÉÔÂ¤ä¥¹¥¥ë¤Îº¹¤ÇÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢±Ê±ó¤Ë¸¶°ø¤¬¤Ä¤«¤á¤Þ¤»¤ó¡£À®²Ì¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹ÔÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤ó¤Ê¡È»öÁ°»öÁ°´üÂÔ¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Î°ã¤¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤Ï¹ÔÆ°¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·»öÁ°´üÂÔ¤Ï°·¤ï¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢À®²Ì¤Î¸þ¾å¤Ï¡Ö¹ÔÆ°¤Î²þÁ±¡×¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÀºÌ©²½¤¹¤ë¡¢¸¦½¤¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÅöÁ³É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ì¤Û¤É¹ÔÆ°¤òÀöÎý¤µ¤»¤Æ¤â¡¢À®²Ì¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬°ì¤Ä¤À¤±¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°¤Ï»öÁ°´üÂÔ¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹ÔÆ°Ã±ÂÎ¤Ç¤Ï¡ÈÀµ²ò¡É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤É¤ì¤Û¤ÉÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¼êÃ»¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»öÁ°´üÂÔ¤ò»ý¤ÄÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ºÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢Â¿¾¯ÁÆ¤¯¤Æ¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÄó°Æ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»öÁ°´üÂÔ¤ò»ý¤ÄÁê¼ê¤Ë¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£À®²Ì¤Ï¹ÔÆ°¤ÎÀäÂÐÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È»öÁ°´üÂÔ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁêÂÐÅª¤Ê°ìÃ×ÅÙ¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢´ë¶È¤Ï»öÁ°´üÂÔ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»öÁ°´üÂÔ¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤º¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÉ¤é¤®¤Þ¤¹¡£°·¤¤¤Ë¤¯¤¯¡¢´ÉÍý¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢²Ä»ë²½¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¤³¤ì¤¬¡Ö»öÁ°´üÂÔ¤Î¹½Â¤¡×¤¬Ä¹Ç¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤ÆÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë
½ñÀÒ¡Ø»öÁ°´üÂÔ¨¡¨¡¥ê¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤ÎºÆ¸½À¤È¿Ê²½¤ÎÀß·×¿Þ¡Ù
¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¶öÁ³¤ÈºÆ¸½¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉ³²ò¤¯¤Î¤¬ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
À®²Ì¤Î¥Ð¥é¤Ä¤¤Ï¡È¸Ä¿Íº¹¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È»öÁ°´üÂÔ¤Î°ã¤¤¡É¤¬À¸¤à¤â¤Î
À®²Ì¤ÎÍÉ¤é¤®¤¬Âç¤¤¤¤È¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï·Ð¸³¤¬Àõ¤¤¡×¡Ö¥¹¥¥ë¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤Ï·è¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°¤¬¡È¤É¤Î»öÁ°´üÂÔ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÉÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸±Ä¶È¤Ç¤â¡¢ÃúÇ«¤µ¤òµá¤á¤ë¸ÜµÒ¤È¡¢·ëÏÀ¤À¤±ÃÎ¤ê¤¿¤¤¸ÜµÒ¤È¤Ç¤Ï¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹Æ¬¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¾¦ÉÊ¤ò¥×¥í¤ËÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¿Í¤È¡¢
¤Ò¤È¤ê¤Ç¼«Í³¤ËÁª¤Ó¤¿¤¤¿Í¤Ç¤Ï¡¢µá¤á¤ëÀÜµÒ¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°¤ÎÎÉ¤·°¤·¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤¬¡È¤É¤ó¤Ê»öÁ°´üÂÔ¤ÎÊ¸Ì®¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¡£¤³¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢À®²Ì¤Î°ÂÄê²½¤Ï±Ê±ó¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À®²Ì¤Ï ¡È»öÁ°´üÂÔ ¡ß ¹ÔÆ°¡É ¤Î³Ý¤±»»¤Ç·è¤Þ¤ë
À®¸ù¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ÔÆ°¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»öÁ°´üÂÔ¤«¤é³°¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë²ÁÃÍ¤Ï¼º¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¹ÔÆ°¤¬Â¿¾¯ÉÔ´°Á´¤Ç¤â¡¢»öÁ°´üÂÔ¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÀ®²Ì¤Ï½Ð¤Þ¤¹¡£
¡Ö»öÁ°´üÂÔ¡ß ¹ÔÆ°¡×¤Î³Ý¤±»»¤ÇÀ®²Ì¤Ï·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°¤Î½ÐÍè¤¬80ÅÀ¤Ç¤â¡¢»öÁ°´üÂÔ¤È¤Î°ìÃ×ÅÙ¤¬20¡ó¤Ê¤éÀ®²Ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¹ÔÆ°¤Î½ÐÍè¤¬60ÅÀ¤Ç¤â¡¢»öÁ°´üÂÔ¤È¤Î°ìÃ×ÅÙ¤¬90¡ó¤Ê¤éÀ®²Ì¤ÏÂç¤¤¯Ä·¤Í¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡È»öÁ°´üÂÔ¤Î°ìÃ×ÅÙ¡É¤³¤½¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬°·¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ç¤¹¡£
À®Ä¹¶ÊÀþ¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢
¡Ö·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢Ä©Àï¤·¡¢¤¿¤Þ¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¡×
¤È¤¤¤¦Ä¾ÀþÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¤¿¤É¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¿Í¤Ï¡¢À®¸ù¤·¤¿ºÝ¤ËÉ¬¤º¡È¹½Â¤¡É¤ò¸«¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼À®¸ù¤·¤¿¤Î¤«¡£
¤É¤ó¤Ê»öÁ°´üÂÔ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤Î»öÁ°´üÂÔ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¹ÔÆ°¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËºîÍÑ¤·¤¿¤Î¤«¡£
¤³¤Î¹½Â¤Íý²ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤ò¤¿¤ÀÁý¤ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»öÁ°´üÂÔ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦À®Ä¹¶ÊÀþ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤¢¤ë½Ö´Ö¡¢À®Ä¹¤ÏÄ¾Àþ¤«¤é¶ÊÀþ¤ØÊÑ¤ï¤ê¡¢Ä·¤Í¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤ÎÀµÂÎ¤¬¡¢»öÁ°´üÂÔ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¡ÈÀ®¸ù¤ÎºÆ¸½À¡É¤Ç¤¹¡£
Âè2²óÍ½¹ð¡§À®¸ù¤òÊ¬²ò¤·¡¢ºÆ¸½À¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡ÖARISE¥â¥Ç¥ë¡×¤Ø
¼¡²ó¤Ï¡¢À®¸ù¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ëARISE¥â¥Ç¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
A¡§Analysis¡ÊÀ®¸ù¤ÎÊ¬²ò¡Ë
R¡§Recognition¡Ê»öÁ°´üÂÔ¤Î¹½Â¤¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ë
I¡§Implementation¡ÊºÆ¸½¤Î·¿¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ë
S¡§Simulation¡Ê¾®¤µ¤¯»î¤¹¡Ë
E¡§Expansion¡Ê²£Å¸³«¤¹¤ë¡Ë
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤¨¤Ð¡¢À®²Ì¤Î¶öÁ³À¤òÇÓ½ü¤·¡¢¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È»öÁ°´üÂÔ¤Î¹½Â¤¡É¤ò¼´¤Ë¤·¤¿ºÆ¸½À¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£