好きなものを好きなだけ！ローソンストア100から”選べるおせち”が今年も登場

累計約1,950万⾷突破、定番から⾼級⾷材までが少量パックで揃うローソンストア100の看板商品｢ローソンストア100 オリジナルおせち｣が今年も登場。かつては、家族で⼀つの重箱を囲むのが一般的でしたが⽣活様式や家族のカタチの多様化とともに変化。そんな昨今の消費者トレンドを踏まえ、今回のおせちは、定番の和⾷に洋⾷･中華を加えたラインアップです。

和洋中、定番から⾼級⾷材まで好みのおせちが自由に選べる



2012年に、｢⾃由に選べる｣｢価値ある価格｣｢ちょうどいいサイズ｣というコンセプトのもと誕⽣し、｢単品おせち｣として発売され14年⽬を迎えたこの商品は、累計販売数約1,950万⾷を突破し、多くの顧客に⽀持されているロングセラー。

定番から⾼級⾷材までが少量パックで揃えられること、⽣活スタイルに合わせ、好きな素材を好きなだけ、1品100円~450円とお⼿頃価格で楽しめるのが人気の理由です。



｢伊達巻｣や｢⿊⾖｣などの定番の和⾷に加え、今年は｢あい鴨スライス｣や｢北海道産豚のテリーヌ｣といったお⾁を使った洋⾷、⽇本に四川料理を広めたと⾔われる“陳建⺠”の秘伝のタレを使った｢海⽼のチリソース煮｣、｢⿊酢酢豚｣などの本格中華のおせちが新たに登場。

定番のおせちを楽しみたいけど量が多いと食べきれない、昔ながらのおせちよりお肉など食べ応えのあるものが好み、など様々なニーズに応え、新商品16品を含む全43品を販売します。

｢選べるおせち｣で実演!簡単綺麗な盛り付けアイディア

食べきれない、好みでないものが残ってしまう、などのほか、おうちでおせちを買うときにもうひとつ気になるのが”盛り付け方”です。普段はあまり食べないようなメニューであることや、お重がないなどの理由で、せっかくなら綺麗に盛り付けたいけどあまり自信がないという方もいるでしょう。

そこで、簡単に上手に盛り付けるポイントとして料理研究家の⼩林睦美さんが教えてくれたのは、⾖⽫を利⽤すること。お重がなくても、少ない品数でも豪華に⾒えて素敵です。形や⾊が不揃いでも気にせず、お家にある⾖⽫を活⽤してみましょう。また特別な飾り葉がなくても、きゅうりや⼤葉を敷くことで彩りがよくなります。

⿊⾖、蒲鉾、伊達巻など、王道おせちと華やかなカニや、彩りのいい海⽼のチリソース煮、縁起のいい鯛などをワンプレートに、⼤⼈数で楽しめる量で盛り付けます。

本格的に準備をする余裕がない、おせちは少し食べられればいいという⽅は、いつもの⾷事に副菜のようにおせちをプラスするのもおすすめ。”⽇常”のいつもごはんに、さりげない”⾮⽇常”な｢おせち｣が⼊り込んでも、違和感なく馴染み、気持ちは｢お正⽉｣を味わうことができます。これこそまさに、ひとつひとつ⼿軽に｢選べる｣からできる、新しい⾃由なおせちのスタイルです。



いつもの⽟⼦焼きのかわりに、｢伊達巻｣を、ちょっぴり贅沢なおかずとして｢かに⽖｣をくわえるだけで、｢お正⽉｣の特別感がでてきます。また、⾚いお⽫を使⽤することで、お祝いや開運の意味合いも込められています。

もうひとつおすすめなのが、推し活を楽しみながらいただく”推しおせち”。ローソンストア100の｢選べるおせち｣なら、⾃分の好きな⾊や⾷べ物だけでつくる、夢のようなおせちを作ることもできます。

たくさんの海老を主役に派⼿に盛り付けた”赤色推しおせち”。お正⽉らしい赤で揃えたおめでたさも感じられるおせちです。

予約受付スタート!オンラインでの購入も可能



ローソンストア100 の｢選べるおせち｣を確実に受け取りたい方は、ローソンアプリから予約し、お近くのローソンストア100の店舗で受け取れる｢予約･店頭受取サービス｣の利用がおすすめ。

近隣にローソンストア100の店舗がない⽅は、オンラインサービス｢au PAY マーケット ダイレクトストア｣での購入も可能です。

なお、オンライン、予約サービスではセット販売のみとなっており、単品での購入はできません。

【⾃宅配送】au PAY マーケット ダイレクトストア

内容: 20品セット/ 25品セット

価格:6,980円(税込)/8,200円(税込)

申込期間:11⽉18⽇(⽕)10:00~12⽉15⽇(⽉)

受取期間:12⽉27⽇(⼟)~12⽉29⽇(⽉)

【店頭受取】ローソンアプリ

内容:20品セット

価格:4,730円(税込)

申込期間:11⽉18⽇(⽕)10:00~12⽉15⽇(⽉)

受取期間:12⽉28⽇(日)~12⽉31⽇(⽔)