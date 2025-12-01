この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「シンプルに暮らす40代独身OL」のあき氏が、「【断捨離】1年ぶりコスメ総入れ替え！1軍コスメ11点に厳選！」と題した動画を公開しました。1年ぶりにコスメを新調し、手持ちのアイテムを断捨離していく様子を紹介しています。



今回の動画では、RMKで新しく揃えたコスメの紹介に加え、“一用途一個”を心がけながら、これまで使用してきたアイテムをどのように取捨選択したのか、その基準も丁寧に語られている。以前は用途別に5個ほどアイテムを持っていたこともあったそうですが、現在は少数精鋭のコスメ選びをしているとのことです。



今回新たに購入したのは、RMKのベースメイクやカラーメイクアイテム。下地には、日中用クリーム、日焼け止め、化粧下地の3役をこなす「RMK UVフェイスプロテクター」を選び、時短にも繋がると説明しています。また、肝斑をカバーするためにファンデーションを、視聴者からのコメントを参考にアイシャドウはパレットではなく単色のものを購入しました。



一方で、使用期限が大幅に過ぎていたり、落として粉々になってしまったりしたチークやアイシャドウは手放す決断をしています。あき氏は、自分に似合う色は多くないことや、アイテムの量よりもメイクの技術が重要だと感じたことが、コスメを減らせたきっかけだと語りました。



コスメを厳選し、自分に本当に合うものだけを使うという考え方は、日々のメイク時間をより豊かなものにしてくれるかもしれません。アイテム選びに悩んでいる方は、参考にしてみてはいかがでしょうか。