『銀河英雄伝説』などで知られる作家の田中芳樹さん（73）が、2024年11月30日に脳内出血で倒れていたことが田中芳樹事務所代表のXで報告されました。

事務所の公式サイトによると、田中さんは1952年10月22日生まれ。1978年に『緑の草原に……』で幻影城新人賞を受賞してデビュー。SF小説の『銀河英雄伝説』や、『創竜伝』『アルスラーン戦記』などの作品で知られています。

11月30日、田中芳樹事務所代表の安達裕章さんのXで、「ちょうど一年前の2024年11月30日、田中が脳内出血で倒れました」と報告されました。

そのときの状況について、「幸い（と言って良いと思います）、仕事場近くのコンビニの店内で倒れたもので、店員さんが救急車を呼んでくださり、すぐに救急搬送されることが出来ました」と明かしました。

「搬送先の病院では、適切な治療を施していただきましたが、やはり脳へのダメージは残ってしまい、運動機能にも影響が見られます」と説明されました。

現在の状況については、「夏前に介護付きの施設に移りまして、ここで親切なスタッフさんから介護を受けつつ、リハビリに励んでおります」とし、「本人は“まだまだ書きたいものがあるからね”と言って、大学ノートに文字を書いたりしています」と、田中さん本人の心境が明かされています。

そして、「そんな状況ゆえ、しばらくは新作の発表も出来ないと思いますし、当分はサイン会なども開けないと思います。しかしながら、さきほども書きました通り、本人は復帰を諦めておりませんので、是非とも寛容なお心でお待ち頂ければ幸いです」とつづられています。