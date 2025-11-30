Photo: ヤマダユウス型

え、あの人がアンバサダー!?

幾億年もの時を経て水辺から陸に上がった我らの祖先は、乾燥から胚を守るために羊膜というバリアを作る術を身につけました。有羊膜類と呼ばれる四肢動物のグループですね。

何が言いたいかっていうと、乾燥を侮るべからず。

冬に普段使いできるハンドクリームがあると心強いですよね？ 良いブツ、ありますよ。

プロ業務用ハンドクリーム 無香料 60g 1,191円 Amazonで見る PR PR

美容機器メーカーのヤーマン、実はハンドクリームも手掛けてるんです。その名も「プロ業務用ハンドクリーム」。そ、そのまんますぎる…。

Photo: ヤマダユウス型

実際に使ってみたんですけど、塗った直後にスマホやPCを触ってもイヤじゃないほどにベタつかない。それに香りも全然しない！

で、さらにもうひとつ信頼できる要素がありまして…。

Image: Amazon

アンバサダーが、あの平野レミ氏。すなわち料理をするシーンにおいても活躍するというワケで、冬の水仕事での最適解じゃあないか。これほど信頼できるものはないっ！

自分用と、飲食ではたらくしている友人用に2本買いました。大切な手を守るために、まずはハンドクリームで「膜」を作りませんか？

