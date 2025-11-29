『キミとアイドルプリキュア♪』第42話 カイトのライブツアー最終日は、はなみちスタジアム
2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』、第42話のあらすじと場面カットが公開された。
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
第42話は11月30日（日）朝8時30分より放送。あらすじと先行場面カットはこちら！
＜第42話「コネクト！キミからのEcho」＞
響カイトの復帰後初のライブツアーも最終日を残すのみとなった。ファイナルのステージは、はなみちスタジアム。うた（声：松岡美里）は「久しぶりにカイトさんに会える」と嬉しい反面、ジョギの正体がカイトの親友のカズマであることをカイトが知ったら……と心配していた。
夕方、うたたちが愛犬のきゅーたろうとお散歩に行こうとしていると、カイトがおしのびで喫茶グリッターにやってくる。みんなが気を利かせて立ち去り、カイトとふたりできゅーたろうのお散歩に向かうことになったうた。その途中に立ち寄った海の見える公園で、カイトはうたにツアー先のおみやげを渡しながら、ツアーファイナルの会場をはなみちタウンにした理由を話す。それは、きっとこのはなみちタウンにいるであろう親友のカズマへ想いを伝えたいからだった。
迎えたツアー最終日。うたたちも観客としてステージのカイトを見守っていたが、そこへジョギが現れて――。
＞＞＞第42話の先行場面カットをすべて見る（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
