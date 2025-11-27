ビッグボーイジャパン（東京都港区）が運営する、ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」が、ビッグボーイのマスコットキャラクター「ボビーくん」がデザインされたバッグやブランケットなどのグッズや、計4000円分の「お食事券」がセットになった福袋「ビッグボーイ冬の福袋2026」の抽選予約の受付を、11月28日午前10時から開始します。

【画像】「えっ…豪華すぎ！」 福袋の“中身”をチェック！

セット内容は、「帆布ポケットバッグ」「ブランケット」「ステンレスマグカップ」「窓付き缶ケース」「フードクリップ（3個セット）」「お食事券4000円（500円×8枚）」で、価格は5000円（税込み）。お食事券の有効期限は、2026年1月1日から同年6月30日までです。

抽選予約の受付は、12月12日午後11時59分までで、ビッグボーイ公式ホームページにて実施されます。抽選結果は12月19日午後4時から午後6時ごろにメールで発表。店頭受け取り期間は、2026年1月1日から同年1月13日までです。

応募は1人1回までで、応募時に個数制限はありません。応募状況により応募した個数の一部のみが当選となる可能性があります。受取店舗は、抽選応募時に第2希望まで指定可能。

抽選販売で販売予定数に満たなかった場合や、当選者が期間内に受け取りに来なかった場合は、1月16日から店頭で販売される予定です。