¥Ç¥ê¥Ð¥êーÇÛÃ£°÷¤¬·Ù¾â¡ÖUberÇÛÃ£°÷¤ÎÄÉ²ÃÊó½·¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉÕÍ¿¡Ä¡×ÉÔ¸øÊ¿¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼ÂÂÖ¤ò¸ì¤ë
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ°²è¡ÖÆæ¥¯¥¨¤¬2½µÏ¢Â³ÇÛ¿®¤Ç³Êº¹³ÈÂç¡Ä ¾ò·ï¤Ï·ë¶É¥é¥ó¥À¥à¤«¡×¤Ç¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êーÇÛÃ£°÷¤Î¥ì¥¯¥¿ー»á¤¬¡¢Uber Eats¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡ÈÆæ¥¯¥¨¥¹¥È¡É¡ÊÆÍÁ³¸½¤ì¤¿ÄÉ²ÃÊó½·¡Ë¤ò½ä¤ë³Êº¹ÌäÂê¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¯¥¿ー»á¤Ï¡Ö»ä¤Ïº£½µ¤âÆæ¥¯¥¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö½Ð¤ë¿Í¤È½Ð¤Ê¤¤¿Í¤Î³Êº¹¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿Ê£¿ô¤ÎÇÛÃ£°÷¤Î¥±ー¥¹¤ò¾Ò²ð¡£¥¥ã¥ó¥»¥ëÎ¨¤ä±þÅúÎ¨¡¢²ÔÆ¯ÉÑÅÙ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ï¤ÎÇÛÃ£°÷¤Ë¥¯¥¨¥¹¥È¤¬½Ð¤ë¡¦½Ð¤Ê¤¤»öÎã¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤Ç¤â¥¯¥¨¥¹¥È¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¸ºß¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥ó¥À¥à¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÆÈ¼«¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¯¥¨¥¹¥È½Ð¤Æ¤ë¿Í¤Ï±Ê±ó½ÐÂ³¤±¡¢½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï±Ê±ó½Ð¤Ê¤¤...³Êº¹³ÈÂç¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ò·«¤êÊÖ¤·ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Uber Eats¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¼Ò¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÀ©ÅÙ¡Ê¥¦¥©¥ë¥È¤Î¡È¥Ï¥ó¥È¡É¤Ê¤É¡Ë¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÃ±²Á¤ò¾å¤²¤ë¤è¤ê¤â¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÆ³Æþ¤·¤¿Êý¤¬¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¥Æ¥¹¥ÈÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈºÇ¿·¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êー¶È³¦Æ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¡£¼«¿È¤Î²ÔÆ¯ÃÏ°è¤äÇÛÃ£¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤âÆæ¥¯¥¨¤ä¥Ï¥ó¥È¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤È¡ÈÁª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤À¤±¤¬ÆÀ¤ë²¸·Ã¡É¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆæ¥¯¥¨¥¹¥È¤Ïº£¸å¤â½Ð¸½¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¢¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤¿½Ð¤ë¤È»×¤¦¡£¤â¤·²¿¤«¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ê¤éº£¸å¤â½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â·Ù²ü´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤ò¤¼¤Ò¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ç¥ê¥Ð¥êー¶È³¦ºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿Ê£¿ô¤ÎÇÛÃ£°÷¤Î¥±ー¥¹¤ò¾Ò²ð¡£¥¥ã¥ó¥»¥ëÎ¨¤ä±þÅúÎ¨¡¢²ÔÆ¯ÉÑÅÙ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ï¤ÎÇÛÃ£°÷¤Ë¥¯¥¨¥¹¥È¤¬½Ð¤ë¡¦½Ð¤Ê¤¤»öÎã¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤Ç¤â¥¯¥¨¥¹¥È¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¸ºß¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥ó¥À¥à¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÆÈ¼«¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¯¥¨¥¹¥È½Ð¤Æ¤ë¿Í¤Ï±Ê±ó½ÐÂ³¤±¡¢½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï±Ê±ó½Ð¤Ê¤¤...³Êº¹³ÈÂç¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ò·«¤êÊÖ¤·ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Uber Eats¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¼Ò¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÀ©ÅÙ¡Ê¥¦¥©¥ë¥È¤Î¡È¥Ï¥ó¥È¡É¤Ê¤É¡Ë¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÃ±²Á¤ò¾å¤²¤ë¤è¤ê¤â¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÆ³Æþ¤·¤¿Êý¤¬¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¥Æ¥¹¥ÈÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈºÇ¿·¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êー¶È³¦Æ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¡£¼«¿È¤Î²ÔÆ¯ÃÏ°è¤äÇÛÃ£¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤âÆæ¥¯¥¨¤ä¥Ï¥ó¥È¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤È¡ÈÁª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤À¤±¤¬ÆÀ¤ë²¸·Ã¡É¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆæ¥¯¥¨¥¹¥È¤Ïº£¸å¤â½Ð¸½¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¢¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤¿½Ð¤ë¤È»×¤¦¡£¤â¤·²¿¤«¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ê¤éº£¸å¤â½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â·Ù²ü´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤ò¤¼¤Ò¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ç¥ê¥Ð¥êー¶È³¦ºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ö¿¿¤ÃµÕ¤µ¤Þ¤Ç¤âÁ´Á³¤³¤Ü¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡í¿·¥Õ¥¿¤Î¼ÂÎÏ¡í¤òÅ°Äì¥ì¥Ó¥åー
¡ÖÄ´ÍýÂÔ¤Á¤Ç¤â¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤Ê¡×½ÐÁ°´Û¤ÎÃÙ±äÂÐ±þ¤Ë¸½¾ì¤«¤é°ÛÏÀÊ®½Ð
¡ÖWolt¤¬°ìÈÖ¤ªÆÀ¤Ë!?¡×Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÌµÎÁÆ³Æþ¤Çº£¸åUber¤è¤ê¤â°Â¤¯ÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤«¤â
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Uber Eats¡¢½ÐÁ°´Û¤Ê¤É¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼ÇÛÃ£°÷¤ò¹Ô¤¦Ëµ¤é¡¢YouTube¤ÇÇÛÃ£°÷¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥í¥°¡Ö¥¦¥Ð³èÆüÏÂ¡×±¿±Ä ¢ª https://ue-bicycle.info/