¡ÖÉÔÎÑÁê¼ê¤¬¼«Âð¤ÇÅÝ¤ì¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤Ø¡×37ºÐ¤«¤é´ûº§ÃËÀ­¤È¤·¤«ÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤½÷À­¡Ú¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉºÆÇÛ¿®¡Û

¥¥ã¥ê¥³¥Í¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÉÔÎÑ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÉÔÎÑ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹ðÇò¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï
¡Ö37ºÐ°Ê¹ß¡¢¤º¤Ã¤ÈÉÔÎÑ¤Ç¤·¤«ÃËÀ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤58ºÐ¤Ç¤¹¡×
¤ÈÌÀ¤«¤¹¿Í¤â¡£½÷À¤Ï¼«¿È¤ò¡Ö»ä¤ÏÎÑÍý´ÑÍî¸à¼Ô¡×¤È¸ì¤ê¤À¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§¥³¥Æ¥£¥Þ¥à¡Ë
18Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¡ÖÈà¤ÎÄ¹ÃË¤«¤é¤â°ì½ï¤Î»þ¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¡×¡©
½÷À¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÉÔÎÑ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤ÎÉÔÎÑ¤Ï¡¢13Ç¯¤Î·ëº§À¸³è¤«¤é¥»¥«¥ó¥É¥·¥ó¥°¥ë¤Ø¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ º£¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ï¡¢´û¤Ë18Ç¯ÌÜ¡×
¤Ä¤Þ¤ê37ºÐ¤«¤é3Ç¯¡¢40ºÐ¤«¤é¤ÏÁê¼ê¤òÊÑ¤¨¤Æ20Ç¯¶á¤¯¡¢´ûº§ÃËÀ¤È¤·¤«¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÅöÁ³¡¢ÅÓÃæ¤Ç½¤Íå¾ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö10Ç¯ÄøÁ°¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë¥Ð¥ì¤ÆÁÊ¤¨¤é¤ì¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤â»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤è¤ê¿¼¤¯¿®¤¸¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ 2Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡¢Èà¤¬»ä¤Î²È¤ÇÅÝ¤ìµßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤Ø¡£ºÛÈ½¤Î»þ¤Ë¤ÏÈà¤Î±ü¤µ¤óÂ¦¤Ç¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤µ¤ì¤¿Ä¹ÃË¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¹ß±ü¤µ¤ó¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç°ì½ï¤Î»þ¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î²ÈÂ²¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤â¡¢È¾¤Ð¸øÇ§¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¡£½÷À¤Ï¸½ºß¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¤´Ö¤«¤é¤Ï·è¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÌÀÆü½ª¤ï¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï2022Ç¯1·î12Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿µ»ö¤ÎºÆÇÛ¿®¤Ç¤¹¡£
