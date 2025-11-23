¡Ö²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¡×¤Î¼õÆ°µÊ±ì¡¢¡Ö»æ´¬¤¡×Æ±ÍÍ¤ÎÂÐºö¶¯²½¤ò¸¡Æ¤¤Ø¡Ä¸üÏ«¾Ê¤ÎÀìÌç°Ñ¤¬µÄÏÀ¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Î¤¿¤Ð¤³¤Î±ì¤òµÛ¤¤¹þ¤à¼õÆ°µÊ±ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Ç¤Î²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤ÎµÊ±ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÐºö¶¯²½¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Ï°û¿©²ÄÇ½¤ÊµÊ±ì¼¼¤ÇµÛ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢£²£µÆü¤«¤éÀìÌç°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¼õÆ°µÊ±ì¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òµÄÏÀ¤·¡¢»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³Æ±ÍÍ¤Îµ¬À©¤¬É¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡£
¡¡¼õÆ°µÊ±ìÂÐºö¤Ï£²£°£²£°Ç¯£´·î»Ü¹Ô¤Î²þÀµ·ò¹¯Áý¿ÊË¡¤Çµ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³¤Ï¸¶Â§¡¢°û¿©Å¹¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ç²°Æâ¶Ø±ì¤È¤Ê¤ê¡¢µÛ¤¨¤ë¤Î¤ÏµÊ±ì¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÀìÍÑ¼¼¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Ï°û¿©¤â¤Ç¤¤ëµÊ±ì¼¼¤Ç¤ÎµÊ±ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£Ë¡²þÀµ»þ¤Ë¼õÆ°µÊ±ì¤Î±Æ¶Á¤¬½½Ê¬¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ð²áÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½°»²Î¾±¡¤Î¸üÀ¸Ï«Æ¯°Ñ°÷²ñ¤ÏÉÕÂÓ·èµÄ¤Ç¡¢²ÃÇ®¼°¤Î¼õÆ°µÊ±ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¡¢Áá´ü¤Ë·ëÏÀ¤òÆÀ¤Æ¡¢É¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦À¯ÉÜ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Ë¡²þÀµ¤«¤é£µÇ¯Í¾¤ê¤¿¤Á¡¢¸üÏ«¾Ê¤ÏÀìÌç°Ñ°÷²ñ¤Ç¸«Ä¾¤·¤ÎµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤³¤Î´Ö¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ò½¸¤á¡¢²ÃÇ®¼°¤ò»æ´¬¤¤ÈÆ±ÍÍ¤Ëµ¬À©¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤¦Êý¸þ¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢»æ´¬¤¡¢²ÃÇ®¼°¤Î¤¤¤º¤ì¤â¡¢²°³°¤ÎµÊ±ì½ê¤Ç¤ÎµÊ±ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤ä³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉßÃÏÆâ¤òÁ´ÌÌ¶Ø±ì¤Ë¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡£°ìÉô¤Î¾®µ¬ÌÏ°û¿©Å¹¤òµÊ±ì²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤òÂ³¤±¤ë¤«¤âÈ½ÃÇ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¸üÏ«¾Ê¤Î£²£³Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÊ±ì¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¼õÆ°µÊ±ì¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï°û¿©Å¹¤Ç£±£¶¡ó¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç£³¡ó¡¢³Ø¹»¤Ç£²¡ó¤À¤Ã¤¿¡£½¬´·Åª¤ËµÛ¤¦¿Í¤Î¤¿¤Ð¤³¤Î¼ïÎà¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï»æ´¬¤£·£°¡ó¡¢²ÃÇ®¼°£³£¹¡ó¤Ç¡¢½÷À¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì£¶£³¡ó¡¢£´£²¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
