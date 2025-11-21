¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ËÂç³èÌö¡ªÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ÇÂçÎÌÀ¸»º¤Ç¤¤ë¡Ö¥×¥Á¥Ñ¥¤¡×5Áª
¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö¥×¥Á¥Ñ¥¤¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤ëÊýË¡
¥µ¥¯¥Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ö¥×¥Á¥Ñ¥¤¡×¤Ï¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ªº£²ó¤Ï¡¢ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò¥¤¥ó
»ÔÈÎ¤Î¥¸¥ã¥à¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸
¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¡ª
ÈÄ¥Á¥ç¥³¤Ç´ÊÃ±¥Á¥ç¥³¥¯¥í
¤¢¤ó¤³¤òÅÉ¤Ã¤Æ´¬¤¤¤Æ¤âÈþÌ£
»ÔÈÎÉÊ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ´ÊÃ±¡õ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¡ª
¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö¥ß¥Ë¥Ñ¥¤¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ÇÂçÎÌÀ¸»º¤Ç¤¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥à¤ä¤¢¤ó¤³¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ´¬¤¤¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÌ£¤ï¤¤¤â¸«¤¿ÌÜ¤â¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤È¤³¤í¤â¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä²È¤Ë¤¢¤ëºàÎÁ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥µ¥Ã¤Èºî¤Ã¤Æ½Ð¤·¤¿¤é¡¢¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¡×¤È¥Û¥á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£