急いで…！Amazonの神コスメBOX4種が破格の豪華さ【Amazonブラックフライデー2025】
【画像で見る】ええ！豪華すぎる…コスメBoxの中身をチェック
11月21日から先行セールがスタートする「Amazonブラックフライデー」。ブラックフライデーの主役といえば、毎年即完売する「コレクションBOX」です！今年は史上最多の7種が登場し、すでに予約受け付け中。有名ブランドアイテムがぎっしり詰まった「ご褒美BOX」で、売り切れる前に押さえておきたいところ。そこで今回は、コスメのコレクションBOXをご紹介します！
▶Collection Box 癒しのひととき プレシャスケアセット
●参考価格：￥3,850
●気になる中身は…≪合計26種類≫
・MOLTON BROWN サンリットクレメンタイン&ベチバー バス&シャワージェル
・ロレアルプロフェッショナル メタルDXシャンプー
・ロレアルプロフェッショナル メタルDXマスク
・ロレアルプロフェッショナル メタルDXコンセントレイティッドクリーム
・ダルバ プロフェッショナルリペアリングヘアパフュームセラム
・ロクシタン インテンシヴリペアシャンプー/コンディショナートリートメント/ヘアオイル
・VT ハイドロップ リードルS 100 2ステップハイドロゲルマスク
・ビオデルマ ミセラー クレンジングオイル
・Medicube PDRN ピンクトナー
・PRORY モイストリペア シャンプー トリートメント
・コアビューティー クリームシャンプー
・サミュ PHセンシティブ ミニデュオセット
・AESTURA アトバリア365 クリーム
・PRIMERA レチノール ボリューム リップセラム
・エクセルーラ ホワイトニングリンクルリペア＋ローションとてもしっとり
・Uriage CICAシリーズ
・デオナチュレ お試しセット
・OCEAN TRICO アンサーオイル
・ELENCE 2001 ストレートPROオイル
・DR.WU MANDELIK INTENSIVE RENEWAL SERUM
・My Beauty Diary フローラル モイスチャライジング エッセンスマスク
・デイリーディライト 天然ハーブを愉しむロールオンアロマ
・デイズインブルーム ガーデン バスソルトバッグ
・フルーツパーティ フルーツの森マーブルバスボム
人気ブランドアイテムがぎっしりの豪華セット…！通常サイズのアイテムが7点も入っています。なかでもビオデルマのクレンジングオイルは参考価格3,180円、d'Albaのヘアパフュームセラムは 参考価格1,900円なので、これだけで元がとれちゃいます…！
さらに、モルトンブラウンのバス＆シャワージェルやVT Cosmeticsのリードルマスクなど、トライアルアイテムも魅力たっぷり。毎日のケアに少しずつ取り入れるだけで、贅沢気分を味わえるBOXです。
■一日の終わりに癒される〜♪【28種入り・3,000個限定】
▶Collection Box やすらぎをあなたに ヒーリングケアセット
●参考価格：￥3,850
●気になる中身は…≪合計28種類≫
・ロクシタン フルールドスリジエサクラパフュームド
・ロクシタン ヴァーベナ ボディローション
・オバジX フレームリフトローション
・オバジX フレームリフトエマルジョン
・ロレアルプロフェッショナル メタルDXコンセントレイティッドオイル
・メルヴィータ ビオオイル アルガンオイル
・メルヴィータ ネクターデルミエール アクティベーター オイルウォーター
・VT リードルS PDRN+ セラム
・Medicube PDRNカプセルクリーム
・ByUR プランプハニー トナーパッド
・オルビス エッセンスインヘアミルク＆オイル
・Biodance バイオコラーゲンリアルディープマスク
・NUXE プロディジュー ゴールド オイル
・PRIMERA ユース ラディアンス ビタチノール セラム
・サミュ ガラクトポアライン
・アーユルタイム フォーセレクトデイズ
・LIPPS スタイリストシャンプー&トリートメント
・STEPHEN KNOLL モイスチュアコントロール シャンプー&コンディショナー
・KAMIKA クリームシャンプー マリンノートの香り/ベルガモット ジャスミンジャスミンの香り/マグノリアガーデンの香り
・COHARU トリートメントオイル ＜リペア&モイスト＞
・+tmr スムース シャンプー&トリートメント
・菊正宗 日本酒のメイク落とし
・OCEAN TRICO アンサーミルク
・つむぎ 薬用 オールインワンジェル
・アンドグッドナイト しみわたるフェイスマスク
・ゆるりと 金木犀 アロマ香るリフレッシュシート
・NONIO ホワイトニングデンタルリンス
・NEXXUS(ネクサス) リペアアンドカラープロテクト シャンプー トリートメント
「今日はもう何もしたくない…」そんな夜をそっと包み込んでくれるのがこちらのBOX。ロレアルのヘアケアアイテムやアーユルタイムの入浴剤など、バスタイムが一気に癒し時間に。ロクシタンやObagiのミニサイズも加わり、毎日のリセット習慣がぐっと楽しくなりそう…！1日の終わりに、リラックス体験が叶うBOXです。
■韓国コスメ好き必見！話題のアイテムセット【25種入り・3,000個限定】
▶Collection Box ときめきを発見 トレンドハンター韓国コスメセット
●気になる中身は…≪合計25種類≫
・Anua PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム
・Medicube PDRNピンクコラーゲンゲルトナーパッド
・UNOVE ディープダメージトリートメントEX
・OBgE ナチュラルカバーファンデーション
・FULLY グリーントマトクレイマスククレンザー
・LUAFEE ホワイトアプリコットオードパルファム
・VEGANIFECT 青麦ジンクセラム
・Abib 弱酸性pHシートマスク グルタチオンソームフィット
・One-day's you ヘルプミーダクトパッドプラス
・MQNY ベターザンキスリップバーム #フォーウーメン
・LANEIGE バウンシースリーピングマスク
・SOME BY MI レチノール インテンシブ アドバンスドトリプルアクション
・BnD アンダーアームクリーム
・soofe'e バーチリッチ オリジンエッセンス
・soofe'e バーチリッチ オリジンアンプル美容液
・soofe'e バーチリッチ オリジンクリーム
・COSRX ザ・セラミドスキンバリアモイスチャライザー
・オーズナリー ビタ3セラム
・TOSOWOONG ピンクペプチド12PDRNセラム
・SKINFOOD キャロットカロテン カーミングウォーターパッド
・SKINFOOD どんぐりポアペプチドパッド
・SKINFOOD ライスブライトニングトナーパッド
・SKINFOOD レモングラスナイアシンアミドパッド
・SKINFOOD ブルーカモミール ヒアルロニックパッド
・One-day's you ノーモアブラックヘッド
韓国美容の今をまるっとつかめる最強25点セット。Anuaのヒアルロン酸セラム、Medicubeのトナーパッドなど、SNSでよく登場するような人気アイテムがズラリ。初めてのブランドも、すでに好きなブランドも一気にお試しできちゃいます！
■メンズケア完全版BOX！【30種入り・100個】
▶Collection Box 男の身だしなみセット
●気になる中身は…≪合計30種類≫
・SHISEIDO MEN フェイスクレンザー
・Lab Series デイリー ウオーター ローション N
・シュウウエムラ ブラック クレンジング オイル
・キールズ ハーバル トナー CL アルコールフリー
・キールズ クリーム UFC
・The Ordinary N10+Z1フェイスセラム
・ロレアルプロフェッショナル メタルDXコンセントレイティッドオイル
・ロレアルプロフェッショナル メタルDXマスク
・ORBIS Mr. トライアルセット(医薬部外品)
・ラ ロッシュ ポゼ エファクラ フォーミングクレンザー
・ラ ロッシュ ポゼ エファクラ ピールケア セラム
・ラ ロッシュ ポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップクリア
・マニフィーク モイスチュアライジング ジェル
・SCALP D 薬用スカルプシャンプー オイリー
・SCALP D 薬用スカルプボリュームパックコンディショナー
・SCALP D NEXT+ シャンプー ドライ&パックコンディショナー ペア
・aono スキンケア トライアルセット
・uno フェイスカラークリエイター カバー
・Schick FIRST TOKYO シェービング ホルダー
・Schick FIRST TOKYO シックファースト ミルキークリーム
・オーシャントリコ ユニバーサルハードスプレー
・DISM オールインワンジェル しっとり＆さっぱり
・レールデュサボン オードトワレ イノセントタイム
・ライジングウェーブ フリー ライトブルー オードトワレ
・ライジングウェーブ オーデコロン
・デ・オウ ボディウオッシュ ノンメントール ポンプ (医薬部外品)
・VO5 ヘアスプレイ＜エクストラハード＞
・ナチュリエ ハトムギ化粧水 (スキンコンディショナーR)
・LISTERINE(リステリン) 薬用リステリン トータルケアプラス
ケア初心者から上級者まで満足できる、豪華すぎる30点セット！the ordinaryやUNOなどの普段使いしやすい通常サイズに加え、SHISEIDO MENやLAB SERIESなど人気ブランドのトライアルも満載。顔・髪・身だしなみまでこのBOXひとつで完了…！男性へのギフトとしても◎。
■【お得な裏ワザ】Amazonギフトカードを購入すると最大700ポイント還元！
●キャンペーン期間：〜2025年12月23日(火) 23:59
Amazonギフトカード（Eメール／PDF／配送タイプ）を合計5,000円以上購入すると、購入額に応じて300〜700ポイントが付与される、お得なキャンペーンが開催中です！キャンペーンページにアクセスして、「エントリーボタン」が表示されていれば対象者ですよ。
■ポイント付与
・5,000〜9,999円：300pt
・10,000〜19,999円：500pt
・20,000円以上：700pt
※期間中の合計購入額で判定。複数回購入も可。
※付与ポイントは期間限定で、有効期限は付与翌月末。
ギフトカード自体の有効期限は10年。ブラックフライデー2025や年末年始の買い物にも活用できますね！
「買ってよかった」の声が続出する数量限定コレクションBOX。予約はすでに始まっているので、お早めにチェックを。今年のブラックフライデーを最高に楽しむなら、チャンスをお見逃しなく！
文＝MH