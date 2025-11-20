この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「１１月話題になった新商品をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開した。自他共に認める「偏食」である氏原が、11月に発売された有名企業の新商品やコラボ商品を忖度なしにレビューしていく内容だ。



最初にレビューしたのは、カルビーと亀田製菓のコラボ商品である「ポテトチップス ハッピーターン味」と「ハッピーターン しあわせバター味」。サカモトが「ハッピーターン しあわせバター味」を「めっちゃ美味い」と絶賛する一方、氏原は「まぁ不味くはないけど、普通にハッピーターンの方がよくない？」と微妙な反応を示した。反対に「ポテトチップス ハッピーターン味」については、「しあわせバターでいいわ」と一蹴し、コラボならではの感動は薄いという評価であった。



続いて、料理研究家リュウジ氏が監修したファミリーマートの商品群を試食。特に「スパイス際立つ！唐揚げ弁当」では、サカモトが「めっちゃ変わった味する」「美味しい」と評価する中、氏原は口にした途端に「うわっなんか臭っ」と顔をしかめる事態に。また、「トマトクリームパスタ」では、氏原が「薬みたいな味するな」と独特の風味に言及。その正体がスパイスの「オレガノ」であると判明すると、改めて苦手意識を示した。



その他、「ペッパーベーコン焼めし」やエースコックと「NOBROCK TV」がコラボした「キーマカレー味ラーメン」など、話題の商品を次々とレビューしたが、氏原の評価は「くっそ普通だぁ…」というものが大半を占めた。氏原の偏食家ならではの独特な味覚と、サカモトの一般的な味覚との対比が鮮明になったレビュー動画となっている。