ºÇ¿·FIFA¥é¥ó¥¯È¯É½¤ÇWÇÕÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Î¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡© ÆüËÜ¤Ï¥Ý¥Ã¥È2¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÀª¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©
¡¡ºÇ¿·¤ÎFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢12·î5Æü¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»Ë¾åºÇÂ¿¤Î48¥«¹ñ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤Î3¥«¹ñ¶¦ºÅ¤È¤Ê¤ë»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¤Ç8Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡18Æü¤Ë¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡ÊUEFA¡Ë¤ÈËÌÃæÊÆ¥«¥ê¥Ö³¤¡ÊConcacaf¡Ë¤ÎÍ½Áª¤âÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¡¢48¥«¹ñÃæ42¥«¹ñ¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£»Ä¤ê¤Î6¥«¹ñ¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÍ½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤«¤é4¥«¹ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¡ÊAFC¡Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡ÊCAF¡Ë¡¢ÆîÊÆ¡ÊCONMBEBOL¡Ë¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡ÊOFC¡Ë¤«¤é1¥«¹ñ¤ÈËÌÃæÊÆ¥«¥ê¥Ö³¤¤«¤é2¥«¹ñ¤¬»²²Ã¤¹¤ë6¥«¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤«¤é2¥«¹ñ¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¤¤º¤ì¤â2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Á´¤Æ¤Î½Ð¾ì¹ñ¤¬½ÐÂ·¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤Ï¡¢12¥«¹ñ¤¬ºÇ¿·¤ÎFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸µ¤Ë4¤Ä¤Î¥Ý¥Ã¥È¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¡¢³«ºÅ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤Ï¡Ö¥Ý¥Ã¥È1¡×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ç¤Ë·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë6¥«¹ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Ï¡Ö¥Ý¥Ã¥È4¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤ÎÊý¼°¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌ¤³ÎÄê¡£FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ¾å°Ì¹ñ¤Î½ç°Ì¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÏÈ¤¬³Æ¥Ý¥Ã¥È¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê²èÁü¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ÎÊý¼°¤òÆ§½±¤·¡Ö¥Ý¥Ã¥È4¡×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤ÏFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç18°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¥Ý¥Ã¥È2¡×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÊý¼°¤Î¾ì¹ç¤âÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡WÇÕËÜÂç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢UEFA°Ê³°¤ÏÆ±¤¸ÂçÎ¦¤Î¹ñ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÆ±µï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢ÆüËÜ¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡×¤ä¡Ö¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢ÆüËÜ¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¾õ¶·¡£²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä¥È¥ë¥³¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¤Æ¡Ö¥Ý¥Ã¥È4¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï°ú¤¤¿¤¯¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¥Ý¥Ã¥È1¡Û
14°Ì¡§¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½
15°Ì¡§¥á¥¥·¥³ÂåÉ½
27°Ì¡§¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½
1°Ì¡§¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½
2°Ì¡§¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½
3°Ì¡§¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½
4°Ì¡§¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½
5°Ì¡§¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½
6°Ì¡§¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½
7°Ì¡§¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½
8°Ì¡§¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½
9°Ì¡§¥É¥¤¥ÄÂåÉ½
¡Ú¥Ý¥Ã¥È2¡Û
10°Ì¡§¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½
11°Ì¡§¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½
13°Ì¡§¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½
15°Ì¡§¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½
17°Ì¡§¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½
18°Ì¡§ÆüËÜÂåÉ½
19°Ì¡§¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½
20°Ì¡§¥¤¥é¥óÂåÉ½
22°Ì¡§´Ú¹ñÂåÉ½
23°Ì¡§¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½
24°Ì¡§¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½
26°Ì¡§¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½
¡Ú¥Ý¥Ã¥È3¡Û
29°Ì¡§¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½
30°Ì¡§¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½
34°Ì¡§¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½
35°Ì¡§¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½
36°Ì¡§¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½
39°Ì¡§¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½
40°Ì¡§¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½
42°Ì¡§¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½
50°Ì¡§¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½
51°Ì¡§¥«¥¿¡¼¥ëÂåÉ½
60°Ì¡§¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½
61°Ì¡§Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½
¡Ú¥Ý¥Ã¥È4¡Û
66°Ì¡§¥è¥ë¥À¥óÂåÉ½
68°Ì¡§¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥ÇÂåÉ½
72°Ì¡§¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½
82°Ì¡§¥¥å¥é¥½¡¼ÂåÉ½
84°Ì¡§¥Ï¥¤¥ÁÂåÉ½
86°Ì¡§¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½
²¤½£PO¡
²¤½£PO¢
²¤½£PO£
²¤½£PO¤
ÂçÎ¦´ÖPO¡
ÂçÎ¦´ÖPO¢
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç½Ð¾ì¸¢¤òÁè¤¦»Ä¤ê¤Î6¥«¹ñ¤¬³Æ¥Ý¥Ã¥È¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ëÁÛÄê¤À¡£¡Ö¥Ý¥Ã¥È1¡×¤Ë¤ÏÊÑ¹¹¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥Ý¥Ã¥È2¡×¤È¡Ö¥Ý¥Ã¥È3¡×¤Ë2¤Ä¤º¤ÄÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¡ÊDR¥³¥ó¥´¡Ë¤È¥¤¥é¥¯¤¬¥·¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö¥Ý¥Ã¥È4¡×¤È¤Ê¤ë¡£
