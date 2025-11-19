美容のプロたちの「これだけは変えない」理由がある名品コスメ





「肌とメイクでキレイになる」コスメ

秋からの肌・メイクでキレイを上げるために。土台づくり＝スキンケアからカバー＋透明感＝ベースメイク。仕上げに印象操作＝ポイントメイク。美容のプロたちが「変えることなくずっと使い続けている」名品コスメをまとめて公開。







「変えない理由がある」化粧水・美容液

くすみがとんでハリが戻る

ファビラス A 50mL 14,300円／レカルカ 「美肌の友達はレカルカのコスメを愛用しているという自説があります。このレチノール美容液も友人に教えてもらったもの。レチノール配合のものはたくさん試してきましたが、効きめが段違い。翌朝にはハリを実感」（Romiさん・ビューティインフルエンサー） ターンオーバーの乱れなどの肌トラブルを防ぐエイジングケア(年齢にそくしたケア)の基本は保湿というところに目をつけた名作。







「肌質が上がる」化粧下地

「キレイにカムフラージュ」ならコレ一択！

ティンティッドグローブースター 30mL 2182 4,950円／NARS JAPAN 自然な輝きで気になる部分を視覚的にカムフラージュ。「ベースにつけると毛穴が目立たなくなって、サラッとした肌が長持ちします。RMKのクリーミィファンデーション EXとまぜて使うのが最近のお気に入りで、大げさにならず、品のいいツヤがほどよくて好きです」（土田瑠美さん・ヘアスタイリスト）







一瞬で「テカらないツヤ肌」 最高のパウダー

清らかな透明感を上乗せ

オールアワーズ ハイパールースパウダー #05 9,680円／イヴ・サンローラン・ボーテ 「パステルブルーの微粒子が肌の赤みを優しく中和。超微粒子のパウダーが毛穴や凹凸にふんわりフィットし、肌にソフトフォーカス効果が生まれる。ファンデーションのツヤを活かしつつ、テカリだけを抑制する絶妙なバランス感で、パウダーを重ねても粉っぽさがなく、肌が呼吸しているような軽やかさを保てる」（岡田知子さん・ヘアメイク）







「塗ってる感がない・ハイカバー」ファンデ 「薄づきでキレイな肌」コンシーラー その「良さ」を語りたくなるリップ くすみも飛んで肌もきれいに見えるチーク 「失敗知らずのアイブロウ」 「捨て色が一切ない」アイパレット 代えのきかない「マスカラ」 etc.







（10トピックスを全公開！）

≫【全36アイテムの一覧へ】 美容のプロが「使って以来ずっとリピート」理想のコスメ