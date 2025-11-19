この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『手をもむだけで、尿酸値を下げて痛風を予防する【手もみセラピー】』と題した動画で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、薬だけに頼らず自宅で取り入れやすい尿酸値ケアの方法を紹介している。動画では、腎臓・肝臓・膵臓の反射区を押して尿酸の排泄を意識する手もみセラピーの手順を、手元の動きとともに分かりやすく説明している。不調に悩む視聴者から寄せられた「健康診断で尿酸値を指摘された」「痛風が心配だ」といった声に応える形で、日常に取り入れやすいセルフケアとして整理された構成である。



音琶氏は、尿酸値や痛風の悩みは男性に多いとされる一方で、女性も閉経後のホルモン低下によって痛風リスクが高まることに触れ、性別に関わらず意識したいケアだと呼びかけている。



具体的な実践では、まず腎臓の反射区から始めている。腎臓の反射区は「両手の中指から下がった、親指3本目あたりの位置」と説明され、左手が左腎臓、右手が右腎臓に対応すると整理されている。押す際は、親指の腹全体で垂直に押し、7秒数えて3回繰り返す流れである。また、押す側の手を軽く回転させ、押される側の反射区に指を当てにいくようにすると、親指が疲れにくいという実践的な工夫も示されている。



続いて、肝臓の反射区は右手のみにあり、薬指から下がった骨の下あたりが目安になると説明される。わずかな凹みがあり、指で触れると確認しやすいとしている。押し方は、親指の角を斜めに当て、響く感覚があるポイントで7秒静止する動きを3回行う。飲酒習慣のある人や甘いものを好む人では硬さを感じる場合があるが、続けていくうちに感触に変化を覚えることもあると述べている。



膵臓の反射区は、両手の親指と人差し指の間にある膨らみの頂点付近にあると説明される。押し方は親指の腹でも、人差し指の角や関節でもよく、爪あとが気になる場合は親指の腹を使うなど、手の形に合わせて押しやすい方法を選べるよう複数の方法が提示されている。左右それぞれ7秒押す動きを3回行う点は他の反射区と共通している。



終盤では、尿酸値ケアとして意識したい反射区を腎臓・肝臓・膵臓の3つにまとめ、無理のない力加減で継続することの重要性を整理している。文章だけでは伝わりにくい指の角度や当て方は、動画の手元を確認しながら進めることで理解しやすく、自宅でも取り入れやすい内容となっている。本編は、尿酸値や痛風リスクが気になり、自宅で行えるセルフケアを探している人にとっても有用な指針となるはずだ。