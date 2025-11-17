3時のヒロイン・かなで、片想いしていた芸人に告白も…まさかの返事に「デリカシーない」

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

11月13日（木）に放送された同番組では、スタジオゲストの女性が3年間片想いしていた男性を実名で告白する場面があった。

【写真】3時のヒロイン・かなでが3年間片想いしていた年上同期芸人

今回ゲストとして登場したのは、3時のヒロイン・かなで。“恋に悩む女性芸人”と紹介されると、MC陣に「性欲が爆発します」という悩みを告白した。

そんなかなでが今まで付き合った男性は、11年前にコンビを組んでいた“元相方”のただ1人。彼と破局後、かなでが次に気になった人物が同期芸人のブラゴーリ・大ちゃんだと明かされると、かなでは好きになったきっかけを語り出す。

それは芸人たちで誰かの家に集まって飲んだ際、みんなで寝ようとなったときのこと。大ちゃんから「かなちゃんは俺の横に寝るんだよ」と言われ、バックハグされたことがあったという。

二人はお互い経験なし同士だったこともあり、その後に何かが起こることはなかったというが、かなでは「ハグしてるときに大ちゃんの大ちゃんが大ちゃんだったんですよ」と当時の様子を明かして笑いを誘う。

そこから男性として意識しするようになったかなでは、大ちゃんに電話で告白。しかし「かなちゃんは俺にとってベイマックスみたいな存在」と言われてフられてしまったと明かす。

これには思わずぺえも「すごいデリカシーないね…」とコメント。だがかなでは「もしかしたら、また告白したら付き合ってくれるんじゃないか」と思ってしまい、そこから3年間片想いになったという。

しかし最終的には、かなでが大ちゃんに対して「デリカシーのないことしないでください。私は本当にあなたのことが好きだったから」「ちゃんと真剣に向き合ってほしかったし、無理なら真剣に無理って言ってほしい」と、渋谷のセンター街の真ん中で怒鳴って終わったと説明していた。