この秋Apple（アップル）が発売したiPhone 17 Pro Maxは、iPhone史上最長のバッテリー駆動時間を実現しました。ただ、重量に関しては前モデルのiPhone 16 Pro Maxと比べて6グラム重たくなっています。

来年発売が予想されるiPhone 18 Pro Maxは軽くなるのか、それともさらに重くなるのか気になりますが、もしかするとiPhone史上最も重いモデルになる可能性が出てきました。

iPhone 18 Pro Maxは240グラム超え？厚みも少し増す？

著名リーカーのInstant digital氏がWeiboに伝えた情報によると、iPhone 18 Pro Maxは240グラムを超えるとのこと。iPhone 17 Pro Maxの233グラムよりも約10グラム重たくなる可能性も匂わせていて、その場合iPhone 18 Pro MaxはiPhone史上最も重い243グラムになることが予想されます。

ちなみに現行モデルのiPad mini (A17 Pro/Wi-Fiモデル)の重量は293グラム。小型タブレットと50グラムしか変わらないかもって考えたらズシっとした重さに感じそうですね…。

また、iPhone 18 Pro Maxの厚みはiPhone 17 Pro Maxの8.75ミリよりも僅かに分厚くなるとも予想されています。本体の厚みの話でいうと、iPhone史上最も薄いiPhone Airは次期モデルの発売が計画されていたものの、売り上げ不振で延期になったとの情報が出たばかり。薄くて軽い大画面のiPhone Airは確かに魅力的ですが、バッテリー持ちのことを考えると、多少分厚くて重たいiPhoneでもそちらを選ぶユーザーはやはり多いということなんですかね。

iPhone 18 Pro Maxが現行モデルと比べて本当に重くなるのかはまだわかりませんが、軽量化の実現が難しい場合はせめて今と変わらない重さのままになることを願うばかりです。

