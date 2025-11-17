12人産んだ助産師HISAKO「63歳でも基準値6倍超え！“老後なんて言ってる場合じゃない”」
YouTube人気チャンネル『12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル』にて、「63歳MARK、驚きの精子検査結果！実年齢と精子年齢はどのくらい違った！？【後編】」の動画が公開された。登場したのは助産師でありチャンネルのHISAKOさん。動画内では63歳のMARKさんの精子検査の結果をもとに、「実年齢と精子の状態は必ずしもリンクしない」ことや「気持ちの持ち方、筋トレが予想外の好結果につながる」ことを詳しく語った。
HISAKOさんは「検査の禁欲期間は2～3日が推奨だけど、今回は7日も空けてしまって、ある意味頑張りすぎたかも」と苦笑いしつつ、WHO基準で1.4ml以上が必要な精液量が0.9mlだったことを説明。しかしその理由についてMARKさんが「実はカップにこぼしてしまった」と赤裸々に明かすと、笑いを交えて「そういうことね」と納得の様子。
一方で精子濃度は驚異の1億2000万（基準値の6.37倍）、総精子数も基準の2.35倍と「基準を大きく超える数値」にHISAKOさんは「63歳でこの数値は本当にすごい、やっぱり個人差があるんやね」と感心。「精子は常に新しく作られるから卵子のように老化はしないけど、やっぱり年齢とともに質が落ちる傾向はある」と医学的観点からも補足した。
注目されたのは、MARKさんの若々しい精子状態と、その秘訣についてHISAKOさんが「やっぱり仕事への意欲とチャレンジ精神、そして週4の筋トレ！この2つがテストステロン、つまり男性ホルモンを活性化してる」と独自の見解を披露。「10年前よりも今の検査結果の方が良いって、筋トレの力じゃない？」とにっこり。MARKさんも「自己肯定感が上がった」と前向きな表情を見せた。
また、検査を受ける場所については「レディースクリニックだと女性ばかりで気まずいけど、泌尿器科は患者も高齢男性中心でリラックスできる」とアドバイス。「男性不妊の原因1位『精索静脈瘤』は泌尿器科でしかチェックできない。性液検査だけじゃなく、泌尿器科での精密検査をおすすめしたい」と呼びかけた。
最後にHISAKOさんは「女性ばかりでなく、男性も自分の体を知るのが大事。検査を年に1度でも受けてほしい」と訴え、「また10年後、73歳で再チャレンジしたい」と動画を締めくくった。年齢を感じさせない意欲的な姿勢と、医学的なアドバイスが詰まった内容に、多くの視聴者からエールが寄せられている。
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人