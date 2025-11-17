この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube人気チャンネル『12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル』にて、「63歳MARK、驚きの精子検査結果！実年齢と精子年齢はどのくらい違った！？【後編】」の動画が公開された。登場したのは助産師でありチャンネルのHISAKOさん。動画内では63歳のMARKさんの精子検査の結果をもとに、「実年齢と精子の状態は必ずしもリンクしない」ことや「気持ちの持ち方、筋トレが予想外の好結果につながる」ことを詳しく語った。



HISAKOさんは「検査の禁欲期間は2～3日が推奨だけど、今回は7日も空けてしまって、ある意味頑張りすぎたかも」と苦笑いしつつ、WHO基準で1.4ml以上が必要な精液量が0.9mlだったことを説明。しかしその理由についてMARKさんが「実はカップにこぼしてしまった」と赤裸々に明かすと、笑いを交えて「そういうことね」と納得の様子。



一方で精子濃度は驚異の1億2000万（基準値の6.37倍）、総精子数も基準の2.35倍と「基準を大きく超える数値」にHISAKOさんは「63歳でこの数値は本当にすごい、やっぱり個人差があるんやね」と感心。「精子は常に新しく作られるから卵子のように老化はしないけど、やっぱり年齢とともに質が落ちる傾向はある」と医学的観点からも補足した。



注目されたのは、MARKさんの若々しい精子状態と、その秘訣についてHISAKOさんが「やっぱり仕事への意欲とチャレンジ精神、そして週4の筋トレ！この2つがテストステロン、つまり男性ホルモンを活性化してる」と独自の見解を披露。「10年前よりも今の検査結果の方が良いって、筋トレの力じゃない？」とにっこり。MARKさんも「自己肯定感が上がった」と前向きな表情を見せた。



また、検査を受ける場所については「レディースクリニックだと女性ばかりで気まずいけど、泌尿器科は患者も高齢男性中心でリラックスできる」とアドバイス。「男性不妊の原因1位『精索静脈瘤』は泌尿器科でしかチェックできない。性液検査だけじゃなく、泌尿器科での精密検査をおすすめしたい」と呼びかけた。



最後にHISAKOさんは「女性ばかりでなく、男性も自分の体を知るのが大事。検査を年に1度でも受けてほしい」と訴え、「また10年後、73歳で再チャレンジしたい」と動画を締めくくった。年齢を感じさせない意欲的な姿勢と、医学的なアドバイスが詰まった内容に、多くの視聴者からエールが寄せられている。