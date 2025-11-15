´°ÇÔ¤Î´Ú¹ñ»Ø´ø´±¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ëµó¤²¤¿»øJÁª¼ê¡Ö°ìÈÖ¡¢Àµ³Î¤À¤Ã¤¿¡×¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ë¤âÃ¦Ë¹
¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs´Ú¹ñ
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs´Ú¹ñ¡×¤ÎÂè1Àï¤ò11-4¤ÇÀ©¤·¤¿¡£ÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»ø¤Ëºå¿À¤Î¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï4²ó¤Ë¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤Î2¥é¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤Ç3ÅÀÀèÀ©¡£Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤â°ì½Ö¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢5²ó¤Ë¤Ï6ÅÀ¼º¤Ã¤ÆÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆ±ÁÈ¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÂçÇÔ¡£¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿Áª¼ê¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¿¹²¼Áª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÈÖ¡¢Àµ³Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö3ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ»Ø´ø´±¤ÎÌÜ¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥óÅê¼ê¤â°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë