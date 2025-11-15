FMWEは2025年内最終戦「FMWEホーム第14戦〜Barbed Wire Jungle 〜2025年内最終戦」を12月7日午後1時から横浜市の鶴見青果市場で行う。

メインの6人タッグに登場する大仁田は「先日の大阪府堺大会で、子供のチケットを100円にしたら、多くの子供が会場に来てくれた」と、うれしそうに話した。「昨今、プロレス会場に来る子供が減っている。プロレス界は次世代へつなぐために、子供のファンを増やす取り組みをすべき」と邪道らしからぬ真剣な面持ち。「先日、川崎フロンターレのイベントでプロレスをした時、子供のサポーターもたくさんいた。サッカーだけじゃなくて、子供たちを楽しませる色んな取り組みをしていた。プロレス界も見習った方がいいよ。子供は、未来にプロレスをつなぐ大切なファンだから」と持論を展開した。

イベントにはゆるキャラの「ぴぱんくぅ」が来場し、大仁田の「子どもプロレス体操教室」の開催、さらに「子どもC席100円」を実施する。大仁田自身のメインについては「どこもかしこも戦場なんだよ」とニヤリ。「レフェリーは3人用意するし、有刺鉄線もそこかしこに設置するんだぜ。有刺鉄線の四角いジャングルデスマッチだよ。年内最終戦、お客さんも覚悟して見に来いよ！」と目を輝かせた。

《全対戦カード》

試合前:子どもプロレス体操教室

第1試合:タッグマッチ15分1本勝負

工事現場の親父、パンディータ―オカネ・クレチカ、FMWEショッカー

第2試合:タッグマッチ20分1本勝負

谷口裕一、魔苦・怒鳴門―長谷川一孝、佐野直

第3試合:シングルマッチ30分1本勝負

ランジェリー武藤―モンスター・レザー

第4試合:ハンディキャップマッチ20分1本勝負

チーム・ノーヘアー―ミス・モンゴル

第5試合:シングルマッチ30分1本勝負

シン・広田・葛飾さくら―がばいじいちゃん

第6試合:メインイベント・有刺鉄線四角いジャングルデスマッチ

エニウェアフォールトルネードデスマッチ時間無制限1本勝負

大仁田厚、雷神矢口、桜井匠―ミスター・ポーゴ、竹田誠志、間下隼人