26.01. 中世における自然の多様性26.02. マチズモ的人間観26.03. 閉じ込められた人々：16〜18世紀26.04. 女性と革命：18世紀後半26.05. 教育と中産階級：1800年頃26.06. 生活改善運動：19世紀初頭26.07. 現実主義的人道主義者：19世紀半ば26.08. クリミア戦争とカンザス戦争：1850年代26.09. アメリカ南北戦争：1860年代26.10. アメリカ南北戦争後：1864〜73年26.11. 長期不況：1873〜99年26.12. 帝国主義：1900年頃26.13. 第一次世界大戦：1910年代26.14. 第一次世界大戦後：1920年代26.15. 第二次世界大戦：1930〜45年26.16. 戦後：1945年〜

26.08. クリミア戦争とカンザス紛争：1850年代

1848年の革命後、バルカン半島のスラヴ系モンテネグロ自治領は独立を求め、オスマン帝国との紛争を引き起こしました。ロシアがこれを支援したため、フランスと英国は1854年にクリミア半島のロシア海軍基地を直接に攻撃し、国際戦争へと発展しました。フランスは30万人の兵士を動員し、英国も10万人を派遣しましたが、要塞は堅固で、両国は甚大な犠牲者を出しました。しかし、じつは、ほとんどが後方の野戦病院での死者でした。このスキャンダルを受けて、ヴィクトリア女王（1819-th37-1901）はナイチンゲールを現地に派遣しました。彼女は野戦病院での死亡率を10%未満にまで減少させました。



「どこの政府にとっても、下層の兵士は使い捨てのコマだった。でも、このスキャンダルは庶民が政府を倒す口実になりかねなかった」



リール大学の教授、パスツール（1822-95）は、1857年、微生物による腐敗と発酵のメカニズムを解明しました。これにより、これまで医学界でオカルト的なものとして扱われてきたゼンメルワイスやナイチンゲールの衛生消毒法の有効性が、ついに科学的に証明されました。以前はゼンメルワイスを否定していたベルリン大学病理学教授のカール・フィルヒョウ（1821-1902）も、政治家になって、清潔な水供給と下水道整備を通して公衆衛生の向上を推進しました。



「ようやく理論が実践に追いついた」



独立が確立され、先住民の「インディアン」が追放されると、地方自治を重視する民主党がアメリカ合衆国で優勢になりました。さらに、1849年以降、人々は金鉱を求めて西海岸のカリフォルニアに殺到しました。中西部への交通網はすでに整備されていましたが、ここで問題となったのは、ロッキー山脈を横断する大陸横断鉄道を建設するルートでした。イリノイ州からの北ルートか、テキサス州からの南ルートか。しかし、これは米国政府の事業ではなく、民間企業と地元住民の仕事でした。イリノイ州選出のスティーブン・ダグラス上院議員（1813-61）は、1854年、渓谷だらけの西のバッドランズを、北部「ネブラスカ準州」と南部「カンザス準州」に分割し、それぞれの準州が奴隷制の是非を独自に決定できるようにすることで、鉄道建設への投資を呼び込もうとしました。



「険しい内陸部の北部では、大陸横断鉄道の誘致は死活問題だった」



しかし、この政策はカンザスを「血塗られた地」へと変えてしまいました。1856年、カンザスの保安官は武装蜂起の疑いで奴隷廃止派の新聞社を襲撃し、破壊しました。翌日、マサチューセッツ州選出の上院議員がイリノイ州選出のダグラス上院議員を批判したところ、サウスカロライナ州選出の下院議員が議場で彼を奴隷のように杖で打ち、瀕死の重傷を負わせました。その２日後、ジョン・ブラウンとその一団はカンザスで奴隷制度擁護派の活動家５人を殺害し、こうして南北戦争の前哨戦が始まりました。当時、ドレッド・スコットが、最高裁判所で裁判を起こしていました。彼は自由州のイリノイ出身でしたが、奴隷州のミズーリで働いていました。彼は自由を求めましたが、認められなかったため、最高裁判所に提訴したのです。1857年の最高裁判所の判決は、黒人は米国市民ではなく、訴訟を起こす権利もない、というものでした。しかし、最高裁判所の差別的な判決にもかかわらず、カンザスの紛争は南部の奴隷たちを蜂起させるには至らず、ジョン・ブラウンは1859年にアメリカ史上初の反逆罪で処刑されました。



「たしかに黒人たちはアメリカ独立の大義のためにやってきた自発的な移民でも、その子孫でもなかった。国家を分裂させる問題を避けるため、最高裁判所は彼らを一種の外国人として扱った。実際、当時、英国はスペインやフランスの植民地支配に対抗するため、南米やアフリカ諸国の独立を支援していた。この目的のために、英国は黒人をアフリカに帰還させる計画を立てていた。しかし、奴隷廃止論者にとって、最高裁判所の判決は黒人の人権を否定するものにほかならなかった」





26.09. アメリカ南北戦争：1860年代

上院は各州から二名ずつ選出された上院議員で構成されていました。イリノイ州では、ダグラス上院議員が圧倒的な勢力を誇っていました。リンカーンは、奴隷廃止で国民を統一すべく新共和党を結成しても、1854年には二番手にすらなれなかったにもかかわらず、1858年の上院議員選挙でダグラスに挑み、予想どおり敗北しました。それでも、リンカーンは1860年の大統領選挙に出馬しました。対立候補は三人おり、そのうちの一人は他ならぬダグラス上院議員でした。ところが、驚くべきことに、対立候補たちの票が割れ、米国の複雑な選挙人制度のおかげで、リンカーンは大統領に当選しました。



「彼は不屈の男だった。しかし、彼の勝利はほとんど偶然の産物だった」



当然ながら、彼に反対する人々は選挙結果に異議を唱えました。1861年にリンカーンが大統領に就任すると、南部諸州は米国から分離し、アメリカ連合国を樹立しました。彼らが分離した理由は、奴隷廃止で彼らの経済活動が停止するのを恐れただけでなく、国民を統一しようとする共和党のリンカーンが、新大陸の根本原理、独立、自衛、そして地方自治、つまり、ヨーロッパから追放された多様な少数派が共存できる基盤を否定する独裁者だ、と考えたからでもありました。そのため、彼らはむしろ解放戦争として米国への攻撃を開始しました。



「戦争においては、双方に戦う理由がある」



しかし、北部には戦う理由がほとんどありませんでした。西部の人々にとっては奴隷制度は身近な問題だったかもしれませんが、東部の人々にとっては遠い州の問題でした。リンカーン大統領は、1863年の奴隷解放宣言で南部の奴隷反乱を促そうとしましたが、同時に志願兵不足のため北部に徴兵制を敷かざるをえなくなり、それがかえって米国軍に対する暴動を引き起こしました。一方、メアリー・ウォーカー医師（1832-1919）は、北軍に志願し、男性の軍服を着てオハイオ州で女性外科医として活躍しました。他にも多くの女性が男性の服装をして北軍に従軍しました。ドロシア・ディックスも、3000人の北軍看護師の監督官を務めました。クララ・バートン（1821-1912）は事務員でしたが、看護師として志願し、自ら戦場に赴いて負傷者の手当てをしました。



「奴隷を解放するために、リンカーンは新たな奴隷制度、徴兵制を導入した。一方、一部の女性たちは、この戦争を自分たちを解放する機会と捉えた」



しかし、ドロシア・ディックスは、北軍であろうと南軍であろうと、負傷兵は平等に治療されるべきだ、と主張したため、周囲と衝突し、北軍を離れて女性中央救援協会を設立しました。戦後、彼女はむしろ南部の精神病院の改善に尽力しました。ジュネーブの銀行家、アンリ・デュナン（1828-1910）は、ＹＭＣＡの国際的な活動家でした。ナイチンゲールを尊敬していた彼は、1859年の第二次イタリア独立戦争で負傷者の救援活動を行い、1863年に国際赤十字を創設しました。しかし、彼の銀行は1865年に破産し、その後、彼は貧困に苦しみました。



「彼らこそが、リンカーンの人道的な理想を理解していた人々だった」





26.10. アメリカ南北戦争後：1864年〜1873年



アメリカ南北戦争は、しばらくの間、一進一退を繰り返しましたが、北部の工業力と鉄道網、そして南部の内部不統一が最終的に北部に有利に働きました。100万人の死者とリンカーン大統領暗殺を経て、戦争は1865年に終結しました。南部の黒人は解放され、黒人男性には選挙権さえ与えられましたが、彼らはあまり喜びませんでした。自立して生計を立てる手段が無く、かつてのプランテーションで低賃金労働者として働くしかなかったからです。さらに、南部諸州では新たにジム・クロウ法が制定され、北部出身者を含む黒人すべてが白人社会から完全に排除されましたた。また、黒人女性も白人女性も、相変わらず選挙権を否定され、政治の蚊帳の外に置かれたままでした。



「ジム・クロウは、黒人を嘲笑するショーの登場人物だった。結局、戦争は何一つ解決しなかった」



いや、むしろ事態は悪化しました。中世の十字軍騎士団には同性愛者が多かったにもかかわらず、近代のプロテスタントとカトリックは同性愛を死罪と定めていました。しかし、実際に処刑されることは稀で、フランス革命以降は、もう問題視もされなくなっていました。まして米国では、それは個人の問題とされ、南部には男娼さえいました。ところが、プロテスタントの北軍は、規律維持のために同性愛兵士を処罰しました。北軍に多大な貢献をしたメアリー・ウォーカー医師は、男装していたせいで何度も逮捕されました。南部の秘密結社クー・クラックス・クランは、反抗的な黒人や奴隷廃止論者の白人だけでなく、同性愛者も襲撃しました。郵便検査官アンソニー・コムストック（1844-1915）は、じつはニューヨークＹＭＣＡの狂信的な倫理主義者であり、ポルノ、売春、宝くじ、避妊、さらには女性運動家までも、郵便物からだけでなく社会全体から排除するために、米国議会で法案を可決させました。



「ここに、米国全体を浄化しようとする新たなサヴォナローラが現れた」



1870年の普仏戦争での勝利によって統一を達成したドイツ帝国は、同性愛を犯罪とし、国家から根絶しようとしました。 1871年のパリ・コミューン失敗後、下層階級による暴力的な革命という考えはすっかり廃れてしまったが、代わりに、消極的なストライキ、大規模欠勤という圧力で経営側は交渉を強いられ、労働条件は徐々に改善されていきました。さらに、マルクスが予言した資本家と労働者の二階級間の対立とは異なり、産業革命が進むにつれて、労働者は雇われ経営者から熟練機械工まで、さまざまなレベルに分化し、単純労働はアジアなどから来た市民権を持たない移民男性によって担われるようになりました。そのため、簿記やタイピングといった優れた技能があれば、女性でも歓迎されました。とくに医学、研究、芸術の分野では多くの女性が活躍し、医学教育者のエリザベス・ブラックウェル（1821-1910）、害虫学者のエレノア・オーメロッド（1828-1901）、女優のサラ・ベルナール（1844-1923）、物理学者のマリー・キュリー（1867-1934）などが活躍しました。



「繊細な経営と機械が、粗暴なマチズモを駆逐した」



徴兵、動員、訓練による統一された軍隊、また、写真、鉄道、電話による大衆コミュニケーションの発達は、各国の地域色を消し去り、均質化させました。こうして競争社会が生まれ、社会の階段を駆け上がるためには、勤勉なミドルクラスのレスペクタヴィリティ（品格）、不屈に挑戦する開拓者のサクセスドリーム、そして、忠実で従順な妻と子供が必要とされるようになりました。これらは、周囲からの圧力によって、すべての人にとっての「伝統的な」人間標準像となり、一方、この標準から外れる者は人生の敗者とみなされました。



「それはけして伝統的ではなく、近代に捏造されたものだった」



26.11. 長期不況：1873年〜1899年

米国の成長とドイツの統一は、世界的な過剰生産を引き起こしました。銀貨流通量の増加が銀の価値を下落させたため、1873年以降、各国は国際金本位制に移行しましたが、これがさらなる金融収縮と経済不況を招きました。とくに戦争賠償金に苦しむフランスは深刻な打撃を受けました。各国は保護貿易主義に転じました。穀物価格は暴落し、イタリア、スペイン、東欧、ロシアといった農業国から大量の移民が流出しました。



「これらは、世界がより一体化していく際の軋みの音だった」



アヘンの有効成分であるモルヒネ注射は、南北戦争や普仏戦争で負傷した兵士の鎮痛剤として広く使用されました。しかし、耐性が生じて、効果は薄れました。代替として、コカの葉からコカインが抽出され、当初は中毒性がないと考えられていました。当時、長期不況に加え、絶え間ない競争、厳格な倫理観、他人との比較などが多大なプレッシャーとなって、人々は無気力、癇癪、不安、不眠、アル中などに苦しみ、そしてときには自殺に及びました。これらの症状は、とくにミドルクラスの女性に多く見られました。彼女たちはますます家庭に閉じ込められ、良妻賢母、そして良き娘としての役割を強いられていた。伝統的に、これは子宮に起因する器質性疾患と診断され、「ヒステリー」と呼ばれました。モルヒネ中毒に苦しみ、コカインに救いを求めたアトランタの退役軍人で薬剤師のペンバートンは、1886年にハーブ飲料としてコカ・コーラを発売しました。



「新薬の副作用は、時間が経たないとわからないことが多い」



国際的な金融や文化で活躍するブルジョワのユダヤ人は、不況の原因として、ふたたび憎悪の的となりました。1886年、ジャーナリストのドラモン（1844-1917）は、3000人の有力ユダヤ人の実名を列挙した1200ページにも及ぶ大著『ユダヤのフランス』を出版しました。彼は、狡猾で劣等なユダヤ人が英雄的アーリア人を欺いている、と主張しました。この本は驚異的に売れました。1869年にスエズ運河を建設したレセップスと、1889年のパリ万国博覧会でエッフェル塔を建設したエッフェルは、パナマ運河の建設を計画しました。建設はスエズ運河よりはるかに困難でしたが、ユダヤ人実業家たちは多くの政治家に賄賂を贈り、80万人の一般市民に債権を売りつけました。1892年、このプロジェクトは破綻し、債券は紙屑となりました。このことは、人々のユダヤ人憎悪を煽りました。



「長期不況で、運河は、フランスの庶民の起死回生の希望だった」



フィラデルフィアのサイラス・ミシェル医師（1829-1914）は、南北戦争帰還兵の精神障害は神経損傷によるものだと考え、食事療法と休息で治療しました。彼はこの治療法を女性のヒステリー患者にも適用し、成功を収めました。一方、パリのジャン＝マルタン・シャルコー医師（1825-93）は、5000人もの高齢女性を収容する大規模な療養施設の院長を務めていました。彼はヒステリーを機能障害だと疑い、催眠術を治療に試みていました。彼から学んだフロイト（1856-1939）は、1886年、男性ヒステリーに関する論文を発表し、ウィーンで開業し、新薬のコカインを大量に処方しました。これらは医学界から強い反発を受けました。しかし、数多くの臨床結果に基づき、彼は、ヒステリーの根本原因は過去の性的虐待にある、と結論付け、さらに性的衝動、すなわちリビドーが無意識の根源にある、と主張しました。



「それは、現在でいうＰＴＳＤ、心的外傷後ストレス障害だろう。彼のリピドー説は、ニーチェの権力への意志に似ている」



ロンドンで法律の学位を取得したガンジー（1869-1948）は、多くのインド人が移住していた南アフリカで、1893年に開業しました。しかし、1860年代に金とダイヤモンドが発見されたことで多くの英国人が殺到し、黒人奴隷を使ってプランテーションを経営していたオランダ人とインドネシア人の混血であるアフリカーナーとの間で頻繁に衝突が起こりました。この混乱した状況の中で、インド人たちは、英国人イギリス人から奴隷のように扱われ、弁護士のガンジーも例外ではありませんでした。彼はインド人としてのアイデンティティを取り戻し、差別をなくすために、サティヤグラハ（非暴力不服従）を通して政治交渉を粘り強く続け、抑圧に屈することを拒みました。



「彼の人権活動はナショナリズムと密接に結びついている」



26.12. 帝国主義：1900年頃

米国は1880年代には長期不況から脱し始めました。その原動力となったのは、ヴァンダービルト（1794-1877）、カーネギー（1835-1919）、ロックフェラー（1839-1937）といった鉄道、鉄鋼、石油などの分野に君臨したケタ外れのタイクーン（大君）たちでした。彼らはカルテル、トラスト、コンツェルンなどの仕組みを駆使して、マネーゲームを勝ち抜きました。彼らは「強盗男爵」とも揶揄されましたが、じつは賎しい身の上から地道な努力によって身を起こした真の資本家でした。この「金メッキ時代」に、彼らは豪華な邸宅や贅沢品で成功を誇示しましたが、同時に、余剰資金を惜しみなく寄付し、自らの名を冠した大学、病院、文化施設などを建設しました。



「贅沢な消費は需要不足を緩和した」



人々は彼らに憧れ、自分も成功しようと彼らをまねました。世界各地で開催されたさまざまな博覧会は、人々に最新技術や超高級品を紹介しました。新しくできた百貨店は、世界中からこれらの高級品を集め、人々がそれらをただ見るだけでなく、買うこともできるようにしました。こうして、人生の成功を象徴するさまざまな大量生産の高級ブランドが登場しました。たとえば、ルイ・ヴィトンは、ミドルクラスの詰め込み旅行に耐えられるスーツケースを開発し、博覧会で宣伝して、世界に事業を拡大しました。ロレックスは高級防水腕時計を作りましたが、ほんとうの富裕層はそもそも手を濡らしたりせず、時間も気にせず、むしろ他人を自分に従わせたのですが。



「大量生産の高級品なんて、矛盾してるよ」



シカゴ大学のヴェブレン（1857-1929）は、1899年の『有閑階級論』で、富裕層の消費は一種の社会的分業であり、下層に代わって消費しているのだ、と皮肉を込めて論じました。ハイデルベルク大学のマックス・ウェーバー（1864-1920）は、1905年の『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』で、勤勉を信仰の証と考えるプロテスタントが資本蓄積を可能にした、と主張しました。しかし、ベルリン商科大学の友人、ゾンバルト（1863-1941）は、資本主義を生み出したのはプロテスタントではなく、ギルドという安定した市場から排斥されたユダヤ人たちであり、彼らがその市場を破壊することによって資本主義を築き上げた、と反論しました。彼はまた、近世の貴族の量的浪費が、現代都市ブルジョワジーの小さな質的贅沢へと変化し、それで、それが際限なく追求されるようになった、と考えました。



「思弁的なマルクス主義とは違って、彼らの思想は歴史と現実の調査に基づいていた」



しかし、顕示的消費は、すぐに国内市場を飽和させました。しかし、小さな質的贅沢品は容易に輸出できるため、各国は、世界中の未開発の植民地市場を奪い合い、その住民を贅沢に溺れさせ、代わりに、彼らはそれらの地域の資源を搾取しました。とくにアフリカでは、奴隷を調達するのではなく、人道支援を装って侵略を行いました。彼らは先住民を身長に基づいて異なる「人種」に分類し、背の高い人々を文明に近いとみなして統治に利用しました。さらに、日本、エチオピア、中東などの国々に大量の武器を売りつけ、表向きは独立と改革を支援すると称しましたが、しかし実際には紛争を煽って、これらの国々に負債を負わせ、それによって自国の支配を強化しました。



「人道主義が侵略の正当化に利用された」



シベリア流刑から解放されたマルクス主義者のレーニン（1870-1924）は、1900年にスイスに亡命しました。彼は、成金から雇われ経営者、機械工まで、すべての国民を統合する各国のナショナリズム台頭にいらだっていました。そこで、彼は、財産を持たないプロレタリアートは、第三の職業革命家である共産主義者という知識人によって世界的にブルジョワジーから分離されるべきであり、国際共産党が世界のブルジョワジーに代わって資本を独占的に管理すべきだ、と考えました。当時、元教師だった若いムッソリーニ（1883-1945）は、スイスで新たな職を探しており、レーニンの影響を受けました。



「レーニンが構想した共産党は、もはやマルクスの労働者共同体ではなかった」



26.13. 第一次世界大戦：1910年代



普仏戦争に勝利し、統一を達成したドイツは、先進国の英国と同盟してフランスが報復してくることを恐れ、1882年にかつての神聖ローマ帝国の大ドイツ構成国のイタリアやオーストリアと三国同盟を結び、相互安全保障を確保しました。予想どおり、フランスは英国だけでなくロシアとも関係を強化し、大ドイツを包囲しました。イギリスのＳＦ作家Ｈ・Ｇ・ウェルズ（1866-1946）は、1898年、謎の異星人が突然に地球を侵略するという『宇宙戦争』を発表しました。オーストリア領プラハの会社員、カフカ（1883-1924）も、『審判』や『城』といった悪夢のような不条理小説を書きましたが、公表はしませんでした。スイスの精神科医ユング（1875-1961）は、1899年のフロイトの『夢判断』に影響を受け、人間や国家は多様な現実体験を理解するための原型として機能する集合無意識をあらかじめ持っている、と気づきました。そこで彼は神話やオカルトの研究を行いました。



「人々は、不条理な悪夢が近づいていると感じていた」



1914年、セルビア人がオーストリア皇太子を暗殺し、オーストリアがセルビアに宣戦布告すると、ロシアは同じスラブ民族として参戦し、フランスとイギリスも大ドイツに対する戦争に巻き込まれました。しかし、オーストリアとの国境紛争を抱えていたイタリアは寝返り、オスマン帝国は大ドイツ側につきました。長年大ドイツを脅威と見ていたＨ・Ｇ・ウェルズは、これを「戦争を終わらせる戦争」として歓迎しました。しかし、両陣営は軍事力だけでなく、産業力や経済力も総動員し、塹壕戦の膠着状態に陥り、機関銃や毒ガス、空爆などで、兵士だけでなく市民にも多数の犠牲者が出ました。



「産業革命は大量破壊兵器を生み出し、市民をも戦争当事者に変えた」



福祉資本主義として、ヘンリー・フォード（1863-1947）は、アメリカで安価なＴ型車を開発し、労働者に平均日給の倍の賃金を支払って、彼らも車を買えるようにし、需要を創出しました。彼は、ヨーロッパの仲介役を務めようとして、1915年には有力者を乗せた「ピースシップ（平和の船）」で会議を開きました。しかし、大統領やエジソンなどの多くが乗船を辞退し、ハンガリーから招かれたユダヤ人フェミニストのロジカ・シュヴィマー（1877-1948）が傲慢な態度で会議を引っかき回したため、メディアはこの計画を「フールシップ（愚者の船）」と嘲笑しました。フォードは、平和運動から手を引いただけでなく、戦争はすべてユダヤ人の陰謀だ、と疑うようになりました。



「彼女はその船でいったい何をしたんだ？ 人の善意をひっくり返してしまうなんて」



戦火に荒れるロシアでは、1917年2月に農民と兵士によって革命が偶発的に起こりました。しかし、彼らは合意形成できず、混乱が続きました。敵対する大ドイツは、スイスに亡命していた革命家のレーニンを封印列車に乗せてロシアに送り返しました。ロシアは内戦に突入し、ヨーロッパの大戦から離脱しました。一方、ヨーロッパでは、スペイン風邪が大流行し、両陣営とも戦闘力を失いました。ドイツでも革命が起こり、最終的に1918年に数千万人の死者を出して戦争は終わりました。



「それは、ただ国々の消耗でしかなかった」



26.14. 第一次世界大戦後：1920年代

1914年に南アフリカでインド人救済法を実現させた後、弁護士のガンジーはインドに戻りました、英国は戦争協力と引き換えにインド独立を約束しました。しかし、15万人のインド人が戦争で命を落としたにもかかわらず、英国は約束を守らず、恣意的逮捕権などによってインド支配を強化しました。ガンジーは、インドは死んだ、と宣言し、1919年に全国的なハルタル（喪に服すストライキ）を呼びかけました。イギリスはこれを武力で鎮圧しようとしましたが、ガンジーは非暴力抵抗運動、英国製品のボイコット、国産品の奨励などを提唱しました。



「たしかにナショナリズムは力だが、統一は差異の抑圧でもある。いずれイスラム教徒はヒンドゥー教徒から分離するだろう」



エレノア・ルーズベルト（1884-1962）は、ニューヨークの裕福で聡明な長身の女性でしたが、幼い頃に両親を亡くし、若い頃から地域社会でのボランティア活動に熱心に取り組んでいました。1905年に親戚の政治家フランクリン・ルーズベルト（1882-1945）と結婚しましたものの、夫の母親は高圧的で、夫自体、複数の女性と不倫し、エレノアの秘書にまで手を出しました。エレノアは離婚を考えましたが、夫の母親は、離婚すれば相続権を剥奪する、と脅しました。第一次世界大戦で男性が戦場に赴いたことで女性の社会進出が進み、1920年にはアメリカで女性参政権が認められましたが、女性が政治家になる環境はまだ整っていませんでした。そこで彼女は、夫を通して政治的理想を実現しようと決意しました。彼女は夫を副大統領候補に押し上げるために尽力しましたが、夫は選挙に敗れ、おまけに夫は1921年、ポリオで車椅子生活を余儀なくされました。



「女性が社会に出るにはまだ数多くの障害があった」



ロシアでは、少数派であったにもかかわらず、レーニンが武力闘争によって革命政府を掌握し、コミンテルン（共産主義インターナショナル）を通して世界に革命を輸出しようとしました。しかし、ドイツのユダヤ系マルクス主義者ローザ・ルクセンブルク（1871-1919）は、レーニンの共産党独裁という考え方を批判しました。彼女はプロレタリア一般のための政府樹立を目指し、1919年にスパルタクス団を率いて蜂起しましたが、義勇軍によってリンチされ殺害されました。レーニンは、1922年にロシアで革命政府を打倒し共産党独裁政権を樹立しましたが、ドイツの反発と失敗で、彼の掲げる世界共産革命の構想は危ぶまれ、さらに悪いことに、彼は脳卒中に倒れました。党内での激しい権力闘争の後、シベリア流刑から戻ったスターリン（1878-1952）が1924年に単独独裁者となりました。



「マルクスが語っていたのは、ローザ・ルクセンブルクが言うプロレタリア階級独裁で、レーニンが主張した共産党独裁、ましてやスターリンが実現した書記長独裁なんかじゃないでしょ。これらはもはやマルクス主義じゃない」



オーストリアとの戦争に志願兵として従軍したムッソリーニは、戦後、ファシスト党を結成しました。レーニンが提唱したようなコーポラティズムを採用し、ブルジョワジーに代わって党が資本を独占・管理することを目指しましたが、国際共産主義を憎悪し、かわりに超国家主義を主張し、地中海全域に広がる古代ローマ帝国の旧範図を、イタリアに必要な生存圏として奪還しようとしました。彼は国力増強のために、女性に黒人やアジア人よりも多くの子供を産むよう促しました。1922年、彼の黒シャツ隊は各地でクーデタを起こし、彼は首相に就任しました。プロパガンダと残忍な警察力によって国民を強権的に統一する一方、公共事業や侵略拡大によって国民を懐柔しました。



「資本主義競争で最後に勝つのは、政府だな」



庶民の出のヒトラー（1889-1945）は、みずから前線で戦い、ドイツ軍はけして負けていなかった、と思い、ドイツの敗戦を受け入れられず、ユダヤ人の裏切りという「背中刺し」の神話を信じました。くわえて、大ドイツは崩壊し、ヴェルサイユ条約によって莫大な戦争賠償金を課せら、無国籍の富裕ユダヤ人、貧しい東欧ユダヤ人、そしてローザ・ルクセンブルクのような革命ユダヤ人に対する反感がふたたび人々に不合理な反ユダヤ主義を燃え上がらせました。イタリアのムッソリーニを模倣し、ヒトラーもまたユダヤ人と国際共産主義に対する民族主義運動を起こし、自分でデザインしたハーケンクロイツの旗を掲げてクーデターを起こしましたが失敗し、1923年に逮捕されました。



「戦争は戦闘だけで勝負が決まるわけじゃないのを、彼は理解できなかった」



ニーチェの影響を受けた元高校教師のシュペングラー（1880-1936）は、すでに1918年と1922年に『西洋の没落』を出版していました。彼は、すべての文明は衰退し、ファウスト的な西洋文明も例外なく、その文化を残して滅びる、と考えました。彼によれば、現代民主主義は、じつはカネの勝利であり、選挙運動に多額の資金を投じた者が勝利を収めることができるからです。しかし、彼は、いずれ権威主義的な人物、新たなシーザーが現れて民主主義を破壊するだろう、と予言していました。一方、オルテガ・イ・ガセット（1883-1955）は、1929年の『大衆の反逆』の中で、現代を凡庸の勝利として描写しました。人々はミドルクラスの倫理観さえ、躊躇なく捨て去り、直接行動を好むようになってきましたが、彼らはあまりにも画一的であるため、みずからを省みることもできません。



「彼らは現代という時代を概観しましたが、どちらも悲観的でした。そして残念ながら、彼らの予言は、ムッソリーニやスターリンの出現によって的中してしまった」



26.15. 第二次世界大戦：1930-45年



ヨーロッパの荒廃は米国に繁栄をもたらしました。産業を支配する富裕層は、ジャズエイジの贅沢な享楽に浸っていました。靴磨きの少年のような庶民でさえ、わずかな貯えを株式に投資しました。フォードをはじめとする反ユダヤ主義者たちは、ヨーロッパを乗っ取ったユダヤ人が次はアメリカを侵略する、と恐れていました。1929年、ヨーロッパが安定し、イングランド銀行が金利を引き上げると、資金は米国株式市場から流出し始め、10月24日木曜日、株価は突然に暴落し、世界恐慌を引き起こしました。



「みんなが同じように考えば、買い手と売り手のバランスが崩れ、市場が不安定になるのは当然だ。それはユダヤ人の陰謀なんかじゃない」



ハーバード大学のシュンペーター（1883-1950）は、ゾンバルトの創造的破壊のアイディアを一般化し、均衡が絶えず崩れる動的経済こそが健全だ、主張しました。そこで、彼は、銀行による貨幣創造、起業家による破壊調達、市場における革新的結合という三段階を提唱しました。しかし、ケンブリッジ大学の友人、ケインズ（1883-1946）は、現代ではどの銀行も貨幣創造の余力が無く、それが支払能力を伴う有効需要の不足になっている、と指摘しました。車椅子の夫、フランクリンと別居しながらも、エレノア・ルーズベルトは、夫を励まし、最終的に大統領当選へと導きました。彼女は女性パイロットと女性ジャーナリストとともに飛行機で全米を飛び回り、経済恐慌に苦しむ人々の窮状をフランクリンに伝えました。彼女の助言を受けて、フランクリン・ルーズベルト大統領はニューディール政策、すなわち政府による大規模な公共事業を開始しました。これは、支払能力のある最後の消費者、政府による景気刺激策でした。新聞はこれを批判したため、彼は「炉辺談話」として、ラジオを通じ、直接に国民に語りかけました。



「彼の経済政策は、アダム・スミス以来の自由放任原則を覆した」



ヒトラーは獄中で『我が闘争』をまとめ、方針を合法行動へ修正しました。釈放後、彼は国家社会主義ドイツ労働者党（ナチス）を再建しました。彼の演説は支離滅裂でしたが、催眠術のように人々を魅了し、世界恐慌がナチスを第二党へと押し上げました。ヒトラーは、1932年の大統領選挙でヒンデンブルクに肉薄し、ヒンデンブルクは彼を首相に任命せざるをえなくなりました。1933年、共産主義者が国会議事堂に放火して、議事堂が閉鎖されると、ヒトラーは議会抜きでの立法権を付与されました。1934年にヒンデンブルクが老衰で死去すると、ヒトラーは独裁的な総統となりました。彼は公共事業や洗練されたデザインの制服や建築物で人々を魅了しました。



「彼の思考は支離滅裂だったが、演説やデザインは天才的だった。しかし、しょせん見せかけだけの小人物だ」



ムッソリーニはヒトラーを嫌っていましたが、英国やフランスの反対に直面して、彼と協力することを選びました。ムッソリーニが地中海への勢力拡大を図る一方、ヒトラーも大ドイツの復興にとどまらず、東方への生存圏拡大を計画しました。ムッソリーニとは異なり、その根拠はナショナリズムではなく、アーリア人の奇妙な人種優越主義とユダヤ人差別に基づいていました。しかし、ポーランドもユダヤ人受け入れを拒否しました。1938年、若いポーランド系ユダヤ人がドイツ大使館員を暗殺した事件をきっかけに、ドイツ全土でユダヤ人に対する襲撃が起こりました。この日は「水晶の夜」と呼ばれました。1939年、ドイツはポーランドに侵攻し、ソ連も西進しました。ドイツがフランスを征服し、その結果、英国も参戦し、ふたたび世界大戦へと発展しました。



「亡命や難民を受け入れるのは簡単じゃない」



同じころ、中国と戦争状態にあった日本も、1941年、太平洋で米国を攻撃しました。エレノア・ルーズベルトは、フランクリンの長期政権を常に支え続けました。というより、彼女こそが政権の実質的な担い手であるのを、だれもが知っていました。国民からの請願のほとんどが彼女宛てでした。彼女は、黒人差別を続けていた南部ジム・クロウ法の撤廃のために尽力しました。また、彼女は同性愛にも寛容でした。ヨーロッパでのユダヤ人迫害を知ると、彼らが亡命先を見つけられるよう、あらゆる努力を惜しみませんでした。また、彼女は、フランクリン大統領が日系人を砂漠の強制収容所に収容したことにも強く反対しました。



「なぜ彼はドイツ系やイタリア系の米国人を収容しなかったのだろうか？」



戦争に苦戦したナチスは、劣悪な強制収容所さえもはや維持できず、ホロコーストという大量虐殺に走った。一方、スターリンは、世界中のユダヤ人から経済支援を得ようと、ユダヤ人を歓迎した。ナチスを両側から追い詰めるため、フランクリン・ルーズベルト大統領も、ムッソリーニやヒトラーと同様の怪物独裁者スターリンに莫大な援助を送りました。1943年には、彼はすでに戦後処理のための枠組として国際連合を設立しました。1945年４月、フランクリンは病死しましたが、国際連合はムッソリーニとヒトラーを追い詰め、ヨーロッパにおける戦争を終結させました。しかし、不利な状況にもかかわらず、日本は降伏の意思をいっさい示しませんでした。そこで米国は、広島と長崎に原子爆弾を投下し、数十万人の民間人を殺害しました。最終的に、天皇が日本国民に戦争終結を命じました。



「双方にどれだけの犠牲者が出たのか？ これは事故ではなく、人々による、人々のための、人々に対する殺人だった」



26.16. 戦後：1945年以降

フランクフルト大学のユダヤ人心理学者エーリッヒ・フロム（1900-80）は、1934年にメキシコに亡命しましたた。フロイトの影響を受けた彼は、1941年の『自由からの逃走』で、精神分析を通してナチズムの台頭を説明しようとしました。彼によれば、近代社会は人々を伝統的な共同体から解放しましたが、それは孤独と不安という空虚さをもたらしたにすぎませんでした。人々はこの空虚さを埋めるために、強い者にしがみつき、弱い者を踏みにじり、仲間の中に埋没しようとしました。ナチスはこうした三つの欲求に応えたのです。



「都市の新興宗教や労働組合も、この点ではよく似ている」



ハイデガーやフッサール、ヤスパースに師事したユダヤ人ハンナ・アーレント（1906-75）も、1933年にフランスへ、さらに1941年には米国へ亡命せざるをえませんでした。彼女は1951年の『全体主義の起源』で、ムッソリーニ、ヒトラー、スターリンは、秘密警察と強制収容所を伴っていた点で、他の運動とは根本的に異なる、と指摘しました。そのすべてはフランス革命における恐怖政治に始まりました。残忍な全体主義は、人類の敵を捏造し、国民に自分たちのユートピアを信じ込ませ、それを守るように強要します。このイデオロギー、あるいは空虚な世界観の下で、それは文字通り、個性を抹殺します。



「世界には多くの狂信集団があるけど、国家という檻に国民を閉じ込め、逃げ場のないまま洗脳するのは彼らだけだ」



戦争は終結したものの、勝利した国際連合の中ですぐ新たな対立が始まりました。スターリンは、態度を変え、ユダヤ人の帰還を要求しました。しかし、ドイツやイタリアだけでなく、英国やフランスも戦争で荒廃しており、そんな余裕はありませんでした。米国には、あいかわらずウォルト・ディズニー（1901-66）のような、頑迷な反ユダヤ主義者が数多くいました。結局、国連は、傲慢にも1947年にアラブ人のパレスチナにユダヤ人国家イスラエルを建国し、そこにユダヤ人を押し込めることを決定しました。米国国連代表のエレノア・ルーズベルトは、1948年、世界人権宣言の採択において重要な役割を果たし、人権問題に国連の役割を再定義しましたが、その後、冷戦が起こり、各地で代理戦争が勃発したことで、国連は機能不全に陥りました。



「スターリンにとって、ユダヤ人はただ支持を集めるための一時的な手段に過ぎなかった。実際、共産主義と資本家なんてうまくやっていけるわけがないし、貧しい難民なんて、ただ重荷でしかなかった」



しかし、自由の抑圧は極端な全体主義体制下だけでなく、より身近な状況にも存在します。シカゴ大学のデイヴィッド・リースマン（1909-2002）は、1950年に『孤独な群衆』で、新興住宅地の人々、「郊外住民」を分析しました。彼らは伝統にも内面にも導かれず、新しいコミュニティに溶け込むために、他者志向にならざるをえません。だれもが人々の顔色を伺い、他者の承認を求め、自分の欲望を抑えなければなりません。コロンビア大学のＣ・ライト・ミルズ（1916-62）も、1951年の『ホワイトカラー』でセールスマンを研究しました。彼らは商品やサービスを売る前に、まず自分自身を売り込まなければならならず、そのために、親しみやすさを身につけ、顧客と同じ価値観を共有する必要があります。



「自ら奴隷になることが、世間で成功する鍵だ」



さらに悪いことに、近代化は社会の拡大を招き、人々を都市への移住へと駆り立てました。これに伴い、人間を商品として扱う風潮が蔓延し、社会に参加するための「人間らしさ」、つまり正常な人間であるための基準が狭く画一的になってしまいました。現代社会における希薄な人間関係は、多くの人々を孤独に陥れ、彼らは自らも同調圧力に屈するだけでなく、あるコミュニティへの帰属意識を得るために、匿名で弱者を差別したり、他者の自由を阻害したりするようになります。こうして、人々は独裁者無き全体主義を形成してしまうのです。公民権はすでに認められていたにもかかわらず、それが守られなかったから、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア（1929-68）は目に見えない敵と戦わなければなりませんでした。一方で、自分の人権を主張することで、不当に自己の利益を拡大し、他者を抑圧する人々もいます。人権とは単なる権利ではなく、他者の権利を尊重する義務でもあるのです。それは他者の足下で終わらなければなりません。





純丘曜彰（すみおかてるあき）大阪芸術大学教授（哲学）／美術博士（東京藝術大学）、東京大学卒（インター＆文学部哲学科）、元ドイツマインツ大学客員教授（メディア学）、元東海大学総合経営学部准教授、元テレビ朝日報道局ブレーン。