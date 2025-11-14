幸せを運ぶと言われ国の特別天然記念物に指定されている「コウノトリ」です。岡山市北区できのう（13日）までに、20羽を超える群れが確認されています。

【写真を見る】幸せを運ぶ「コウノトリ」国の特別天然記念物 岡山市で20羽を超える群れが‼ なぜ岡山にやってきた？

なぜこれほどの数の群れが岡山にやってきたのか？専門家に話を聞きました。

現在「コウノトリ」は何羽 確認されている？

絶滅危惧種に指定されている「コウノトリ」です。



岡山市北区津高のため池で群れが羽を休めている様子が確認されました。コウノトリは今月8日ごろにやってきて、その後徐々に数が増えていき、きのう（13日）までに20羽を超える群れになったということです。





約20羽の「コウノトリ」 なぜ岡山に？

保護活動に取り組む兵庫県立コウノトリの郷公園によりますと野外で生息する「コウノトリ」は全国で約560羽（11月現在）が確認されているということです。岡山市で見つかった「コウノトリ」たちは、どこからやってきたのか？確認する方法があるそうです。

兵庫県立コウノトリの郷公園によりますと、例年11月ごろは瀬戸内地方に飛来していることが多く確認されているということです。



岡山市内にいたコウノトリは3歳未満の若い個体とみられていて、この時期は良いエサ場を求めて各地を巡っているということです。



岡山で見つかった「ため池」は水を抜いたばかりの状態で水深が浅くなっていて、コウノトリにとってエサが豊富な状態となっていたため集まってきたとみられています。

見つかった「コウノトリ」の詳しい情報を知るには？

コウノトリは足に個体を識別するための「足環」が取り付けられています。足環に記載されている英数字「JO＋3桁の数字」【画像③】のほか足環の色で出生地といった情報が確認できるということです。



今回撮影したコウノトリに装着されていた足輪ですが数字の部分に泥がついていたため、はっきりと数字を判別することはできませんでしたが、画像をコウノトリの郷公園に確認してもらったところ「700番台」とみられ、700番台のコウノトリは昨年巣立った個体だということです。

もし「コウノトリ」を見かけたら どう対応？

兵庫県立コウノトリの郷公園では、もしコウノトリを見つけたら、近づかずにそっと温かく見守ってほしいと言います。距離としては大体150ｍ～200ｍの距離を保つことが大切だということです。



また、コウノトリの郷公園では飛来情報を集めていて、野外で見つけた際には



次のメールアドレス宛に（mokugeki@stork.u-hyogo.ac.jp）情報を寄せてほしいと呼びかけています。



具体的な情報として

・いつ（目撃および撮影の年月日と時刻）

・どこで（Googleマップによる目撃地点の地図表示「緯度と経度の表示」あるいは住所など）

・個体数（1羽、2羽、5羽の集団など）

・足環の色の組み合わせ（右脚：上から黄・黒、左脚：上から赤・青など）

・環境（田んぼ、電柱、上空など）

・行動（採餌、休息、飛行など）

・写真の有無（あり、なし、ビデオで撮影など）

といった内容を分かる範囲で記載してほしいとしています。



３歳を過ぎてペアになった大人のコウノトリは、12月ごろから巣作りをはじめ、3月ごろに産卵を迎えるということです。

岡山市内で確認された「コウノトリ」の画像をみる