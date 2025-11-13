ねこねこ初のクリスマス限定♡ストロベリーチーズケーキ食パン登場

ねこねこから、クリスマスシーズンにぴったりの期間限定フレーバー「ねこねこ食パン ストロベリーチーズケーキ」が登場！つぶジャムいちごを混ぜ込んだ生地とミルク100％仕込みの生地を重ね、可愛らしいゼブラ模様に焼き上げました。ふんわり香るいちごとクリームチーズのコクが重なり、まるでケーキのような味わい♡12月1日(月)より、税込880円で全国のねこねこ食パン取扱店舗と公式オンラインストアで発売開始。

クリスマス限定のストロベリーチーズケーキ味

ねこねこ食パン ストロベリーチーズケーキ

「ねこねこ食パン」初のクリスマスフレーバーは、甘酸っぱいいちごとコクのあるクリームチーズが絶妙にマッチ。

つぶジャムいちごを混ぜ込んだ生地と、ミルク100％仕込みの生地を重ねて焼き上げたゼブラ模様は、見た目も華やかでSNS映えも抜群です。

そのまま食べるのはもちろん、フルーツやクリームチーズ、チョコレートソースでデコレーションすれば、よりスイーツ感覚で楽しめます。

オンライン限定のクリスマスセットもおすすめ

期間限定 ねこねこ食パン（ストロベリーチーズケーキ＋三毛猫）【送料込み】

公式オンラインストア「オールハーツモール」では、期間限定セットを販売。

『ねこねこ食パン ストロベリーチーズケーキ』と人気の『三毛猫』の2個に、チョコペンや手提げ袋、ねこねこハウスまで付いた豪華なセットで税込3,670円。

自宅で好きなアレンジができ、離れた家族や友人へのギフトにも最適です。クリスマスだけの特別な味わいを楽しんでみてください♪

ねこねこで華やかなクリスマスの朝を

ねこねこの「ストロベリーチーズケーキ食パン」は、ふんわり香るいちごとまろやかなクリームチーズのコクが重なった、クリスマス限定の贅沢フレーバー。

税込880円で、12月1日(月)から2026年1月4日(日)まで全国の取扱店舗と公式オンラインストアで販売。

おやつや朝食にそのまま楽しむのはもちろん、フルーツやチョコでデコレーションして、クリスマス気分をさらに盛り上げてください♡