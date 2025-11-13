木の温かみを感じるディズニーキャラクターパズル！やのまん 木製ジグソーパズル「リグミー」
木の温かみを感じる、やのまんの木製ジグソーパズル「WOODY PUZZLE LigMe(リグミー)」に、ディズニーやディズニー＆ピクサーのデザインが登場。
作品やキャラクターに関連した木製ピースを見つけるのも楽しい、ぬくもりある質感のジグソーパズルです！
やのまん「ディズニー」木製ジグソーパズル「WOODY PUZZLE LigMe(リグミー)」
発売日：2025年11月下旬
価格：各3,520円(税込)
販売店舗：全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイトなど
※木製イーゼル付き、のり不要
レーザーで精密にカットされた、木製ジグソーパズル「WOODY PUZZLE LigMe（ウッディパズルリグミー）」
ラテン語で「木」を意味する「Lignum（リグナム）」と、英語で「私」を示す「Me（ミー）」から生まれた「LigMe（リグミー）」シリーズが「やのまん」から誕生しました。
木のぬくもりと私らしさが感じられ、インテリアに溶け込む質感を持つ、木製ジグソーパズルです☆
そんな「LigMe」に、子どもたちが夢中になるディズニーやディズニー＆ピクサーのキャラクターたちが仲間入り。
ぬくもりを感じる木製のピースには、キャラクターや作品の世界観を象徴するアイコンピースも！
パズルを組立ながら、象徴的なピース探しも楽しめます。
完成後は乗り不要で、付属の木製イーゼルで飾ることが可能。
繰り返し組立直して遊べるのも、乗りを使わない木製ジグソーパズルならではの魅力です☆
ウッディパズルリグミー ジュディ＆ニック
ピース数：79ピース
パズル完成サイズ：縦27.3×横19.9×厚さ0.5cm
ディズニーの人気作品『ズートピア』から、名コンビの「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」が登場。
ズートピアの住人たちをかたどったピースも、たくさん入っています！
ウッディパズルリグミー ミゲル
ピース数：104ピース
パズル完成サイズ：縦26.4×横19.7×厚さ0.5cm
ディズニー＆ピクサーのアニメーション作品『リメンバー・ミー』からは、少年「ミゲル」と愛犬「ダンテ」の「LigMe」が登場。
ピースには、ギターや「死者の日」を思わせるアイコンが使用されています☆
ウッディパズルリグミー ロッツォ
ピース数：87ピース
パズル完成サイズ：縦21.0×横19.8×厚さ0.5cm
ディズニー＆ピクサーアニメーション映画『トイ・ストーリー3』に登場した「ロッツォ」
「ロッツォ」の姿やいちごのピースも入っており、作品の世界観を演出しています！
ウッディパズルリグミー ディズニー マリー
ピース数：70ピース
パズル完成サイズ：縦23.8×横19.9×厚さ0.5cm
『おしゃれキャット』に登場する、ピンクのリボンがチャームポイントの、ちょっぴりおませな子猫「マリー」
愛らしい姿を組み立てて飾ることができ、ピースにはお散歩する愛らしい姿も登場します☆
ウッディパズルリグミー ドナルドダック
ピース数：72ピース
パズル完成サイズ：縦26.8×横18.1×厚さ0.5cm
お馴染みの水兵服を着た「ミッキー＆フレンズ」の「ドナルドダック」
木製ピースのなかには、マリンイメージだけでなく甥っ子の「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」のアイコンも隠れています。
ウッディパズルリグミー ベイマックス
ピース数：102ピース
パズル完成サイズ：縦26.8×横19.0×厚さ0.5cm
思わず優しい気分になれそうな「ベイマックス」の「LigMe」
柔らかな雰囲気のアイコンピースが入っており、作品の世界観に浸れるパズルです！
木のぬくもりを感じる木製ジグソーパズルに、ディズニーやディズニー＆ピクサーのキャラクターたちが登場。
やのまんのディズニー 木製ジグソーパズル「WOODY PUZZLE LigMe(リグミー)」は、2025年11月下旬より発売されます！
©︎Disney
©︎Disney/Pixar
