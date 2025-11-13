木の温かみを感じる、やのまんの木製ジグソーパズル「WOODY PUZZLE LigMe(リグミー)」に、ディズニーやディズニー＆ピクサーのデザインが登場。

作品やキャラクターに関連した木製ピースを見つけるのも楽しい、ぬくもりある質感のジグソーパズルです！

やのまん「ディズニー」木製ジグソーパズル「WOODY PUZZLE LigMe(リグミー)」

発売日：2025年11月下旬

価格：各3,520円(税込)

販売店舗：全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイトなど

※木製イーゼル付き、のり不要

レーザーで精密にカットされた、木製ジグソーパズル「WOODY PUZZLE LigMe（ウッディパズルリグミー）」

ラテン語で「木」を意味する「Lignum（リグナム）」と、英語で「私」を示す「Me（ミー）」から生まれた「LigMe（リグミー）」シリーズが「やのまん」から誕生しました。

木のぬくもりと私らしさが感じられ、インテリアに溶け込む質感を持つ、木製ジグソーパズルです☆

そんな「LigMe」に、子どもたちが夢中になるディズニーやディズニー＆ピクサーのキャラクターたちが仲間入り。

ぬくもりを感じる木製のピースには、キャラクターや作品の世界観を象徴するアイコンピースも！

パズルを組立ながら、象徴的なピース探しも楽しめます。

完成後は乗り不要で、付属の木製イーゼルで飾ることが可能。

繰り返し組立直して遊べるのも、乗りを使わない木製ジグソーパズルならではの魅力です☆

ウッディパズルリグミー ジュディ＆ニック

ピース数：79ピース

パズル完成サイズ：縦27.3×横19.9×厚さ0.5cm

ディズニーの人気作品『ズートピア』から、名コンビの「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」が登場。

ズートピアの住人たちをかたどったピースも、たくさん入っています！

ウッディパズルリグミー ミゲル

ピース数：104ピース

パズル完成サイズ：縦26.4×横19.7×厚さ0.5cm

ディズニー＆ピクサーのアニメーション作品『リメンバー・ミー』からは、少年「ミゲル」と愛犬「ダンテ」の「LigMe」が登場。

ピースには、ギターや「死者の日」を思わせるアイコンが使用されています☆

ウッディパズルリグミー ロッツォ

ピース数：87ピース

パズル完成サイズ：縦21.0×横19.8×厚さ0.5cm

ディズニー＆ピクサーアニメーション映画『トイ・ストーリー3』に登場した「ロッツォ」

「ロッツォ」の姿やいちごのピースも入っており、作品の世界観を演出しています！

ウッディパズルリグミー ディズニー マリー

ピース数：70ピース

パズル完成サイズ：縦23.8×横19.9×厚さ0.5cm

『おしゃれキャット』に登場する、ピンクのリボンがチャームポイントの、ちょっぴりおませな子猫「マリー」

愛らしい姿を組み立てて飾ることができ、ピースにはお散歩する愛らしい姿も登場します☆

ウッディパズルリグミー ドナルドダック

ピース数：72ピース

パズル完成サイズ：縦26.8×横18.1×厚さ0.5cm

お馴染みの水兵服を着た「ミッキー＆フレンズ」の「ドナルドダック」

木製ピースのなかには、マリンイメージだけでなく甥っ子の「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」のアイコンも隠れています。

ウッディパズルリグミー ベイマックス

ピース数：102ピース

パズル完成サイズ：縦26.8×横19.0×厚さ0.5cm

思わず優しい気分になれそうな「ベイマックス」の「LigMe」

柔らかな雰囲気のアイコンピースが入っており、作品の世界観に浸れるパズルです！

木のぬくもりを感じる木製ジグソーパズルに、ディズニーやディズニー＆ピクサーのキャラクターたちが登場。

やのまんのディズニー 木製ジグソーパズル「WOODY PUZZLE LigMe(リグミー)」は、2025年11月下旬より発売されます！

©︎Disney

©︎Disney/Pixar

