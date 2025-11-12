超豪華な住まいに脚光

米大リーグ・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が同僚たちを招いた超豪華な邸宅が改めて脚光を浴びた。バスケットコートやプール、ボウリング場を兼ね備えるなど、自宅とは思えない豪邸に日本ファンからは感嘆の声が漏れている。

ワールドシリーズ（WS）連覇後の3日（日本時間4日）に行われた優勝パレード後、ベッツ邸でパーティーを開催。佐々木朗希をはじめ、多くの選手が参加。ベッツ自身のTikTokで公開された動画では、佐々木がバスケのフリースロー対決に臨む姿もあった。

WS制覇の昨年は、大谷翔平や妻・真美子さん、山本由伸も参加。何より注目を集めたのはベッツ邸の内部だ。ダンスフロアやプール、ボウリング場などが併設。個人邸とは思えない超豪華な住まいは昨年に続き話題になった。

主にロサンゼルスの高級住宅を扱う不動産エージェント、ダレン・クリズ氏はインスタグラムにベッツ邸の内部映像を公開。ネット上では日本ファンから「これが自宅…」「アミューズメント施設かと思うわ…」「スケールが違いすぎる」「ベッツ邸が豪邸すぎる」「夢あるー」と、改めて感嘆の声が漏れていた。

ベッツは2021年から12年総額3億6500万ドル（約552億8000万円、当時レート）の契約を結んでおり、今季年俸は2500万ドル（約38億5800万円）とされている。



（THE ANSWER編集部）