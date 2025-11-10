毎日の料理、もっと簡単にならないか、洗い物も減らしたいと私も常に抱えている悩みだ。

今回紹介するのが「Ninja Crispi テーブルクッカー」。下ごしらえから食卓でのサーブ、保存まで一台で完結するという新感覚調理家電である。

これらの製品は2025年11月21日（金）に発売予定で、「簡単・おいしい・楽しい」をキーワードに、料理時間を劇的に変えてくれること間違いなしである。

製品概要 製品名： Ninja Crispi テーブルクッカー

市場想定価格： 29,700円（税込）

カラー： ベージュ、ネイビー、セージグリーン（公式オンラインストア限定）

発売日： 2025年11月21日（金）

食卓がキッチンに変わる！

「Ninja Crispi テーブルクッカー」は、食材を透明なガラスコンテナに入れ、食卓で調理を開始できるので、熱々のできたてをそのままサーブし、残ったらフタをして冷蔵庫へ。翌日にはそのコンテナごと温め直して、また食卓へ――。「下ごしらえ→調理→サーブ→保存→温め直し」がこれ一台で完結する、まさに新感覚のテーブルクッカーである。

透明なガラスコンテナは、調理の様子が一目でわかるため、料理初心者でも失敗しにくいのが嬉しいポイントだ。保存用のフタが付属しているため、作り置きにも最適である。この「ワンコンテナ」という発想が、洗い物を減らし、調理のストレスを軽減してくれる最大の魅力と言えるだろう。

プロ級の仕上がりを自宅で！Ninja Crispi テーブルクッカーの「強力熱伝導」

1,400Wの高火力ヒーターと強力熱風ファン、高熱伝導プレートの組み合わせは、まさに家で本格レストランの味を叶えるための秘密兵器だ。食材を包み込むように熱を伝えることで、外はカリッと、中はジューシーな仕上がりを実現する。ガス火を使わず、安心してグリル調理や焼き魚、ヘルシーな揚げ物が楽しめるのは、忙しいご家庭にとって大きなアドバンテージである。

3つの調理モード、ボタン一つで火加減お任せ！

Ninja Crispi テーブルクッカーには、ボタン一つで火加減をお任せできる3つの調理モードが搭載されている。

クリスプ： 揚げ物がカリッとジューシーに仕上がる。油を使わないのに、食材の脂質を75%以上もカットできるという。 ベイク・ロースト： ハンバーグや魚、スイーツまでふっくらと焼き上げる。 リクリスプ： 温め直しの揚げ物も、揚げたてのようなカリカリ感に復活させられる。

日本の料理専門家と開発したレシピも50種類用意されており、来春には100種類に拡大予定とのことである。これなら献立に悩むこともなく、毎日新しい味に挑戦できそうだ。

お手入れと安全性

ガラスコンテナは汚れや焦げがつきにくく、におい移りも少ないため、日々の使用後のお手入れが非常に楽である。さらに、本体を除くすべての付属品が食器洗い乾燥機に対応しているのも嬉しい機能だろう。個人的に、洗い物の手間が省けるのは家電を選ぶ上でかなり重視するポイントだ。

PFAS不使用のプレートや、耐熱温度230℃のハイグレード耐熱ガラスコンテナなど、安全性への配慮も抜かりない。LとSの2つのサイズコンテナが付属するので、少人数から家族が多い時まで対応できるのも魅力的である。電子レンジ対応のガラスコンテナと組み合わせれば、さらに料理の幅が広がるだろう。

食卓を豊かにする「Ninja Crispi テーブルクッカー」で新たな食体験を

「Ninja Crispi テーブルクッカー」は、食卓で調理から保存まで完結させたい、という方に最適な調理家電である。多機能性、健康志向、お手入れのしやすさを考えると初期投資以上の価値を提供してくれるはずだ。

この革新的な製品は、2025年11月21日（金）から、全国の家電量販店やインターネットショップ、そしてSharkNinja公式オンラインストアで手に入れることができる。ぜひ、ご自身のライフスタイルに合った一台を見つけて、キッチンを豊かで楽しい空間に変えてみてはいかがだろうか。

