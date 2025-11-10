【サンリオキャラクターズ 天麩羅 -tempura-】 発売元：タカラトミーアーツ 発売日：2025年11月 価格：1回300円 サイズ：全高約38～45mm

タカラトミーアーツより、11月に発売されるガチャ「サンリオキャラクターズ 天麩羅 -tempura-」。こちらは、サンリオキャラクターズを天麩羅の衣を纏った姿で立体化したものだ。これまで「サンリオキャラクターズ 寿司 -sushi-」という寿司をモチーフにした同様のシリーズが展開されてきたが、それに加わる新たな食べ物シリーズが登場する。

今回の「天麩羅フィギュア」でラインナップされているのは、ハローキティにマイメロディ、シナモロール、ハンギョドン、ポムポムプリンとおなじみのキャラクターたちである。見た目はかわいらしいのだが、独特のアレンジが加えられているところもユニークだ。

ハローキティ

今回の「天麩羅フィギュア」では、それぞれのキャラクターたちが異なる具材を纏って天麩羅にしたような姿で再現されている。こちらの「ハローキティ」は、天麩羅の具材の中でも主役ともいえるエビ天を背負っている。

正面からだといつものキティに近い見た目だ

エビ天が背中に密着している

エビのしっぽが美味しそうに見える

天麩羅の衣部分もなかなかリアルだ

面白いのは、天麩羅の衣が付けられているのがエビ天部分だけではなく、リボンや洋服の部分も含まれているところだ。衣の合間から赤いリボンが見えたり服の一部やボタンが出ているなど、それぞれの色合いやデザインがわかるようになっている。

表情はいつものまま！

衣の合間にリボンがチラリと見える

マイメロディ

こちらの「マイメロディ」は、芋天を背負った姿で再現したフィギュアだ。具材としてはサツマイモなのだが……マイメロディの頭に被っている赤いずきんが少し見えていることもあってか、なぜかソーセージの天麩羅のようにも見える。

マイメロディが天麩羅に！？

サツマイモの天麩羅を背負ったような姿だ

背面側はかなり衣に覆われている

衣のゴツゴツ感など造形も素晴らしい

他のキャラクター同様に、全体的に衣が付けられてはいるものの、キャラクターのフォルムはしっかりとわかるようになっているところも絶妙だ。とくにこのマイメロディは、顔や体の多くが素の状態になっているということもあり、ほとんど違和感がない。

顔の部分は大きく出ている

サツマイモが少し見える

シナモロール

「天麩羅フィギュア」の中で、最もユニークなスタイルをしているのがこちらの「シナモロール」である。モチーフになっているのはちくわ天だが、単純に背中に取り付けているというだけではなく、お腹の辺りで海苔が巻かれたような姿になっている。

天麩羅と一体化したシナモロール

ちくわ天と合体したかのようだ

後ろからだと不思議なキャラクターに見える

海苔が巻かれているところも面白い

ちょうどちくわ天の上部が、シナモロールの頭から少しはみ出しているように見えるのもかわいらしい。頭にもたっぷりと天麩羅の衣が付けられているが、愛らしい顔の部分や白くて大きな耳はしっかりと出ている。

水色の瞳とピンクの頬がキュートだ

ちくわの先っぽが出ているところもいい！

ハンギョドン

こちらの「ハンギョドン」は、ししとう天を背負った姿で再現されたフィギュアだ。具材のチョイスも面白いところだが、なぜか特別な衣装を身に着けてこれから冒険にでも出かけるかのような姿に見えるのも楽しい。

衣を纏ったハンギョドンが登場！

衣が付いていないところもある

まるで刀のように背中にししとう天を装備！

黄色い衣と青い体の色合いも美しい

もうひとつ面白いのは、ハンギョドンの体の部分だ。こちらもしっかりと天麩羅の衣が付けられているのだが、体の凹凸に沿って模様が付けられている。顔の部分は大きく出ているが、頭の大部分は衣に覆われており、まるで帽子を被っているかのようだ。

この姿ということもあるが、普段よりもかわいらしく見える

ししとうの先っぽが少し出ている

ポムポムプリン

ほとんどアイデア賞ものといえるのが、こちらの「ポムポムプリン」である。モチーフになった天麩羅の具材はしいたけ天なのだが、なんとそちらをいつも被っている茶色い帽子の代わりに頭に身に着けた姿で再現されているのだ。

衣装のように天麩羅を纏ったポムポムプリン

下半身部分に衣が付いていないところも面白い

天麩羅の姿でもいつものフォルムは維持されている

だんだん美味しそうに見えてくる……！？

他のキャラクターたちとは違って背中に具材は背負っていないのだが、それでも体の大部分が衣で覆われている。しかし、顔の部分は表情がしっかり見えるほか、耳の一部や腕の辺りは露出している。衣は腰の辺りまで付けられているが、まるで頭からすっぽり衣装を被ったような姿に見えるところも特徴的だ。

表情がわかるように顔はしっかり見えるようになっている

トレードマークの帽子の代わりにしいたけ天を被っている

こちらでご紹介してきた「サンリオキャラクターズ 天麩羅 -tempura-」は、11月に順次発売される予定だ。まさにタカラトミーアーツのガチャでしか手に入らないアイテムなので、コンプリートを目指したい人は見つけたときに早めに集めてしまおう！

