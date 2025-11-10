“着るだけで、体が整う”。MTGが手がける24時間リカバリーウェア「ReD（レッド）」から、待望の秋冬シリーズが登場します。⽉内で10万枚の出荷を果たした人気シリーズに、新たに加わるのは全18アイテム。寒い季節の疲労回復を応援するべく、軽くて暖かいダンボールニットや、やさしい肌触りのオーガニックコットンなど、新素材を使用したラインアップが揃いました。公式オンラインショップで販売中です。

寒い季節も快適に。“24時間リカバリーウェア”の進化

ReD バイタルテック V ネックインナー⻑袖（⼀般医療機器）

ReD バイタルテック U ネックインナー⻑袖（⼀般医療機器）

ReD バイタルテック タイツ（⼀般医療機器）

ReD バイタルテック レギンス（⼀般医療機器）

「ReD」は、一般医療機器として認証された独自の「バイタルテック」技術を搭載したウェアシリーズ。

秋冬新作では、Vネックインナー（4,950円～）やタイツ、レギンスなど、体を芯から温めながら疲労回復をサポートするインナーが登場。

ReD バイタルテック V ネックインナー⻑袖 肩コリ改善（⼀般医療機器）

ReD バイタルテック U ネックインナー⻑袖 肩コリ改善（⼀般医療機器）

肩コリ・腰コリ改善タイプ（各6,930円）もラインアップし、デイリーにもリラックスタイムにも頼れる一着です。通気性と伸縮性を兼ね備え、動きやすくやさしい着心地が魅力。

着るだけで整う♡ ReD秋冬シリーズで叶える“温もりとリカバリー”のある暮らし

“着るリカバリー”を叶える豊富なラインアップ

ReD バイタルテック スリープ オーガニックコットンパジャマ⻑袖ロングパンツセット（⼀般医療機器）

ReD バイタルテック クルーネック⻑袖（⼀般医療機器）

ReD バイタルテック ダンボールニット クルーネック⻑袖 （⼀般医療機器）

ReD バイタルテック ダンボールニット モックネック⻑袖（⼀般医療機器）

ReD バイタルテック ダンボールニット テーパードパンツ（⼀般医療機器）

カジュアルにも部屋着にも使える「ダンボールニットシリーズ」は、ふんわり軽くてあたたかいポリエステル×綿×レーヨン素材。

クルーネック（9,350円）やモックネック（9,350円）、テーパードパンツ（10,450円）などを展開しています。

また、スリープウェアには、肌にやさしいオーガニックコットンを76%使用した「長袖ロングパンツパジャマ」（35,200円）が登場。

ネイビー、ライトグレー、ライトピンクの3色展開で、眠る時間までも心地よく包み込みます♪

ReDが目指す、“VITAL LIFE”という生き方

ReDが提案するのは、ただのファッションではなく「心と体が調和する暮らし方」。

24時間、どんなシーンでも快適さとリカバリーを両立させるための工夫が詰まっています。サイズ展開はSSから5Lまでと豊富で、男女問わず使えるユニセックス仕様。

ライフスタイルに寄り添いながら、誰もが“自分らしく整う”ことを目指しています。寒い季節にこそ、やさしいぬくもりと回復の力を身にまとってみてはいかがでしょうか。

“着るケア”で、毎日をもっと心地よく

忙しい日々の中でも、自分をいたわる時間を大切にしたい。そんな想いに寄り添うのが、ReDの秋冬コレクションです。

軽やかに、そして確かな温もりで包み込みながら、あなたの心と体を整えてくれるはず。寒さに負けず、内側から輝く季節へ。

ReDのリカバリーウェアで、“VITAL LIFE”という新しい心地よさをはじめてみませんか。毎日の暮らしが、少しずつやさしく変わっていく予感です。