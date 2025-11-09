【義母のスパイ、正体は！？】私の知らない情報をくれるママ友「楽しい〜」＜第19話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第19話 チヒロちゃんと話すのは楽しかった【ツカサの気持ち】
【編集部コメント】
ツカサさんは自らこの土地を出ていこうとは思わないけれど、人からいろいろな情報を聞くのはとても好きなのですね。知らない世界に触れるのが怖い……というわけでもなさそうです。だからこそ、よその土地から来て、自分の知らない世界のことをたくさん知っているチヒロさんと話しているのが楽しかったそう。現状に満足しつつも、新しいものをしっかりと受け止められるツカサさんと、現状に不満だらけで新しい環境をなかなか受け入れられないチヒロさんは、ある意味真逆の性格だったのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第19話 チヒロちゃんと話すのは楽しかった【ツカサの気持ち】
【編集部コメント】
ツカサさんは自らこの土地を出ていこうとは思わないけれど、人からいろいろな情報を聞くのはとても好きなのですね。知らない世界に触れるのが怖い……というわけでもなさそうです。だからこそ、よその土地から来て、自分の知らない世界のことをたくさん知っているチヒロさんと話しているのが楽しかったそう。現状に満足しつつも、新しいものをしっかりと受け止められるツカサさんと、現状に不満だらけで新しい環境をなかなか受け入れられないチヒロさんは、ある意味真逆の性格だったのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙