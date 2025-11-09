この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「【北海道最高層】185ｍ超高層ビルに"パークハイアット札幌"が開業へ！札幌大通公園周辺のスカイラインが激変！」で、都市開発をリポートするアーバンリポート氏が札幌・大通公園に現地取材。札幌の新たなシンボルとなる185ｍ超高層ビル「大通西4南地区再開発」について、その概要や進捗、都市景観へのインパクトを熱く解説した。



同ビルは平和不動産が主体となり開発を進行中で、完成時には北海道第一位の高さに。札幌駅とすすきのをつなぐ“札幌の心臓部”に位置し、地下鉄大通駅とも直結する利便性の高さが特徴。「完成時には北海道第一位の高さとなり、大通公園周辺の景観と札幌のスカイラインが激変します」とアーバンリポート氏はその影響を強調した。ビルの高層部では、ハイアットホテルズの最高級ブランド「パークハイアット札幌」が国内4軒目として開業し、全157室で最上級のサービスを提供する。



下層部にはガラス張りの商業施設や自然を楽しめるテラス、大通公園を一望する憩いのスペースなど、多様な都市の機能を内包。設計と施工には名だたる企業が携わり、「屋上には大通公園を一望することができるテラスが設置され、緑豊かな自然を味わうことができる憩いの空間となります」と先進的な都市景観への期待感を語った。



また、周辺でもNTT都市開発による「アーバンネット札幌リンクタワー」など再開発ラッシュが続き、ハイアットブランドのホテルが相次ぐなど、札幌の超高層化とインバウンドホテル需要の高まりを指摘。「大通公園の緑と周辺のビルが調和し美しい唯一無二の街づくりが進むことを期待したいです」と今後の街づくりに希望を託すコメントも。



動画の締めくくりでは、「パークハイアット札幌が開業する大通西4南地区再開発やアーバンネット札幌リンクタワーの開業が待ち遠しいですね」と、札幌の未来を見据えた言葉で締められている。