「本当に110円？」【セリア】大人世代こそ狙いたい！「高見え巾着」

ポーチを新調するなら、キュッと絞ったフォルムが可愛らしい巾着がおすすめ。今回編集部が見つけたのは【セリア】の上品なデザインの巾着。高級感のあるツイード調やレザー調の素材で、高見えが狙えそうです。小物の整理や持ち歩きに、ぜひ使ってみて。

シーズンムードを盛り上げるツイード調の巾着

【セリア】「巾着 ツイード」\110（税込）

秋冬ムード満点なツイード調の巾着。爽やかなブルーに銀色の糸がアクセントになり、プチプラながらリッチな雰囲気が漂います。口ひもには光沢のあるサテンリボンが使われており、キュッと絞ったときのワンポイントに。サイズは約12cm × 12cmの手のひらサイズで、ちょっとした小物を入れるのにぴったり。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「プレゼントのラッピング袋として使用しても、喜ばれること間違いなし」とのことで、幅広い用途で使えそうです。

大人が持ちやすいシックなレザー調の巾着

【セリア】「フェイクレザー巾着」\110（税込）

レザー調の上品な素材が、プチプラながら高級感を漂わせる巾着。さり気ない型押しのロゴも、おしゃれなワンポイントに。シックなモノトーンカラーで統一されており、大人世代も持ちやすそうです。サイズは約15cm × 18cmとスマホがすっぽり入る大きさ。レポーターとも*さんは「本当に100円？と思ってしまう高見え商品」と太鼓判を押しています。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

