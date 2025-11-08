ある日、自分がBLマンガのキャラクターになっていたら……という大人気不条理ギャグBL作品「絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男」。これまでテレ朝チャンネルや配信で放送されていた人気シリーズが、11月9日（日）から「絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル」（ABCテレビにて毎週日曜深夜1時10分放送）としてついに地上波連続ドラマ化。

©️A/F

自分が“BL漫画”の世界の住人であることに気づいてしまったモブを演じる犬飼貴丈をはじめ、ゆうたろう、伊藤あさひ、塩野瑛久、和田颯、世古口凌、猪塚健太といった今をときめくイケメンたちがBL展開を繰り広げていく。

今回は、主人公のモブを演じる犬飼さんにファイナルを迎える心境や作品の魅力について教えてもらいました。

©️ABCテレビ

――今回、ついにファイナルを迎えますが。

いつか来るだろうと思っていたのでついにきたかなと。僕的に、コメディー作品において用いられるものはすべて出し切ったと自分の中で思っているんです。「あしたのジョー」のジョーみたいに燃え尽きて白くなっている状態で（笑）。なので最後は、みんなが面白いと思って全力でやっていることが多くの人に届けばと思っています。

――4年前にCS放送で始まったときはどのような感覚でしたか？

原作を知らなかったのでまず読んでみて、BL作品がメチャクチャ増えている中、BL作品なんだけど他とは違った切り口で珍しくて面白いと感じました。ただまさかそれが4年も続くなんて。本当に唯一無二の作品なんだと思います。

©️A/F

――本作がここまで多くの人に愛された理由は何だと思いますか？

やっぱり唯一無二な作風だと思っていて。多くのBL作品って基本、色んなカップルをピックアップするより、1、2組のカップルの動向を丁寧に描くと思うんです。でもこの作品は色んなカップルを客観的に描いていくというのが、どこか駄菓子の詰め合わせ的な感覚に近くて。気軽に見られる上、その中から好きなカップルを見つけられる。あと肩の力も抜いて見られるような気がします。きっと飽きないんですよ。

――海外の方にもウケているようで。

昨年、中国でファンミーティングを行ったんですが、来てくださった方の半数ぐらいは本作を見ていました。中国の方がわざわざ調べて配信を見てくれているって本当に面白い現象で驚きました。今回の放送でまた多くの方が見てくれると思うとワクワクします。

©️ABCテレビ

――1年ぶりのモブでしたが、すぐに戻りましたか？

そこに関してはすぐでしたね。やっぱり4年も演じている役なので自分の中にあるというか……。もちろん最初のころは役づくりという意味でどうしよう？と悩んだりはしたと思うのですが、もう記憶が曖昧で（笑）。

――コメディーという作品上、演じる上で工夫しているところはありますか？

コメディー全般がそうなのか分からないですが、本作においては、余白があったらとにかくアドリブで埋めるということはずっとやっています。とにかく思いついたことは何でもやって、後は監督に取捨選択してもらう感じです。そう考えたら、意味をなさない場所をどれだけ笑いで埋めることができるのかばかりを考えていた4年間だった気もします。モブとして誰かの後ろで映っているときは笑わすように何かをやっていたり、ゆうたろうくん演じる弟・綾人とのシーンも、笑いがなければ、見ていて楽しいと思わせる工夫をしたり。ヘンなところばかり気を遣っている作品でした。

©️A/F

――それが今回でファイナルというのは寂しいですね。

本当に終わればですけど（笑）。ただ僕も30歳超えましたから、いつまでも大学生をやっている場合ではないですしね。

――今回の見どころを教えてください。

相変わらずピュアなお話が多いと思いました。かわいらしさだったり微笑ましさが存分にあって。あと恋愛もきちんと描いています。特に今回はモブがついに陥落するのか……。その辺りでもキュンキュンするんじゃないかな。あと、テンポも変わらずいいので見どころだらけです。

©️ABCテレビ

――今回はオープニング曲も担当されていますが、どのような思いを込めたのですか？

「もうやらへんで」という思いですね（笑）。前回シーズン終了時に「もうないと思いますけど、続編をやるならオープニング曲を書かせてください」 と、ヘラヘラしながら言ったらまさか本当にやるハメになってしまって……。周りの大人たちは本当にこの作品を好きすぎるんですよ。超えてこないだろうということを言ってみても必死に超えられましたから（笑）。曲としては、BLというある種少しメルヘンな世界というモノにロックっぽいテイストをどう落とし込むかを考えたりしました。みんなが楽器を演奏しているオープニングも面白いのでぜひ楽しんでください！

©A/F

『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』ABCテレビ(関西ローカル) 11月9日（日）スタート！ 毎週日曜深夜1時10分放送。TVerにて見逃し配信。FODにて独占配信。

（取材・文）玉置晴子