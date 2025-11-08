この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

なんばパークス（大阪市浪速区）で11月7日、イルミネーションイベント「なんば光旅」の点灯式が行われた。

なんばエリアの冬の風物詩である同イベントは、なんばパークス、なんばパークス サウス、なんばCITY、なんばスカイオ、なんばカーニバルモール、パークス通り、高島屋大阪店で開催される。

なんばパークスでは、9階から2階まで連なる「光の滝」、8階にホワイトとゴールドの基調カラーで彩られた「煌めく草原」、9階で輝く草花に包まれるような「青の広場」などを展開。今年はAR技術を使った体験型イルミネーション（2階「シャイニングツリー」、8階「煌めく草原」）も新登場した。

点灯時間は17時～24時。2026年2月15日まで。

