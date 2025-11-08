INIが新情報続々解禁！六本木ヒルズ 毛利庭園でのイルミネーションコラボも決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月19日にウィンターシングル「THE WINTER MAGIC」をリリースするINIが、シングルのコンセプトでもある「この冬INIが贈る、とけない魔法の“プレゼント”」を題した、様々な施策を実施する。

■ポップアップストアも開催決定

目玉企画のひとつとして、六本木ヒルズ 毛利庭園でのコラボイベント『INILLUMINATION 2025 -THE WINTER MAGIC-』を11月14日から12月25日まで開催。

会場には、INIのフォトパネルやきらめくプレゼントBOXなどが登場し、庭園内はINIの楽曲とメンバーコメントが流れ、シャンパンゴールドのイルミネーションとともに空間を彩る。INIと過ごす、ロマンティックであたたかな冬の情景をぜひ楽しもう。

そして、「THE WINTER MAGIC」」の発売週には、東京・SHIBUYA109渋谷店と大阪・あべのキューズモールでポップアップストア「INI LIMITED STORE -THE WINTER MAGIC-」が開催。ここでしか見ることができないコメント映像や店内装飾のほか、会場限定での購入者特典も用意される。詳細はオフィシャルサイトで。

その他、南海電気鉄道株式会社では、創業140周年を記念して本作とのコラボラッピングを施した特急ラピートの運行を10月14日から実施中。コラボ記念乗車券は好評につき、即完売した。

さらにスペシャルコンテンツとして、シングル収録曲「U MINE」、メンバーの木村柾哉が主演を務める映画『ロマンティック・キラー』のアオハルテーマソングである「True Love」のパフォーマンスビデオを公開し、年明けにはNEW YEAR SHOWCASEライブも開催。この冬を彩る様々な企画でリリースを盛り上げていく。

なお、本作のタイトル曲でありINI初のウィンターソング「Present」が、11月7日から先行配信中。MVも11月11日18時に公開される。

■リリース情報

2025.11.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Present」

2025.11.19 ON SALE

SINGLE「THE WINTER MAGIC」

