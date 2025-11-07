この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

デリバリー配達員のレクター氏が、自身の動画『閑散期も注文増加の可能性？"ウーバークーリエ拡大"は起爆剤となるか…』を通じ、UberEatsによる新サービス「ウーバークーリエ」の東京・横浜エリア拡大について解説した。横浜エリアで稼働中の同氏は、この拡大が配達員にどのような影響をもたらすか、独自の視点から語った。



レクター氏によると、「ウーバークーリエ」は料理以外の荷物をUberEats配達員が運ぶサービスで、昨年広島・沖縄で試験運用後、東京・横浜にエリアが拡大されるという。配達条件として「累計配達回数100回以上」が必要だが、「自転車配達員が対象外とは書いていない」と述べるも、自身は他の機能が解放されていない現状に少し不安を覗かせた。



荷物配達という新ジャンルについて、氏は「これが流行れば閑散期でも注文が増え、閑散期対策になるのでは」と期待感を示す一方、「禁止品や違法品の配達をどう防ぐのか、中身を確認できないリスクは大きい」「都市部特有の悪用リスクや、過去の闇バイト事件の記憶も払拭できない」と注意も促した。



また、「Amazonなど大手ECとも連携できれば、物流の人手不足解消に繋がる可能性も」としつつ、「配達員の運べる荷物量や、利用者の不安解消が課題」と現実的な目線からも分析。匿名性の高い移動依頼や奇妙な注文者との遭遇談も紹介し、「単価を上げるなど配慮しないと配達員の受注モチベーションが保てない」との声も紹介した。



動画の締めくくりでレクター氏は「個人的にはポジティブに捉えている。需要が増えれば報酬も上がるし、勇気が出ない方は無理せず選択できる自由がある。サービスが広まればUber Eatsの強みになる」と展望を語った。「皆さんの意見もぜひ教えてほしい」とコメントを促し、今後も新サービスに関する最新情報を発信していくと予告して動画を締めている。