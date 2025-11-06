¡Ú²ñ¿©¤Î¡Ö¼êÅÚ»º¡×¥ê¥¹¥È¡Û´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤½÷À¤¬¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡¢Ï·ÊÞ¤Î°ïÉÊ¤«¤éºÇ½Ü¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Þ¤Ç9Áª
²ñ¿©¤Ç¤Î¼êÅÚ»º¤Ï¸ò¾Ä¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¡£Áê¼ê¤ÎÆÃÀ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢³Î¼Â¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Ì¿Âê¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ø¤Î´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤½÷À¤¬´î¤Ö¥¢¥¤¥Æ¥àÁª¤Ó¡£²ñ¿©Áê¼ê¤Î½÷À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Âð¤ÇÂÔ¤Ä±üÍÍ¤â¼ÍÄø¤ËÆþ¤ì¤Æ¤³¤½¡¢¼êÅÚ»º¾å¼ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¤ªÁê¼ê¤ÎÂ°À¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤Ù¤°ïÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¢£ÏÃÂêÅ¹¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹¿©ÄÌ¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥·¥§¥Õ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò
ºÇ¿·¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äÍ½Ìóº¤ÆñÅ¹¤Ë¤âÀºÄÌ¤¹¤ë¿©ÄÌ¤¬Áê¼ê¤Ê¤é¡¢¿Íµ¤¥·¥§¥Õ¤¬·È¤ï¤ë°ïÉÊ¤ò¡£
£±¡¥»°¥ÄÀ±Å¹¡ÈÀÐ¤«¤ï¡É¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·´¶³Ð¤ï¤é¤ÓÌß¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¡£
¡Ø¤¤¤Ã¤¿¤Ä¤ß¤È¤é¤É¤¦¡Ù¤Î¡ÖÜ¿»Ò¤ÎÇò¤ï¤é¤ÓÌß¡×
¡ÖÜ¿»Ò¤ÎÇò¤ï¤é¤ÓÌß¡×16¸ÄÆþ¤ê¡ï3,888¡£¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÏÀ½Â¤¤è¤ê£µÆü¡£¸ø¼°HP¤ÎÂ¾¡ÖÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¡×¤ä±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤â¹ØÆþ²Ä
¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤Ä¤ß¤È¤é¤É¤¦¡×¤È¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÀ±¤Ëµ±¤¯ÏÂ¿©¤ÎÌ¾Å¹¡Ø¿À³Úºä ÀÐ¤«¤ï¡Ù¤ÎÀÐÀî½¨¼ù¤µ¤ó¤È¡Ø¸×Çò¡Ù¤Î¾®Àô¸êÍ¤»ü¤µ¤ó¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¹Í°Æ¤·¤¿¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤ÎÎÁÍý¤ä¤ª²Û»Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤³¤È¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢¤¹¤°¤Ë´°Çä¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î½ãÇò¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Î¡ÖÜ¿»Ò¤ÎÇò¤ï¤é¤ÓÌß¡×¡£¤ï¤é¤ÓÊ´¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤òÆüËÜÎÁÍý¤ÎÎý¤êÊª¤Îµ»Ë¡¤ÇÎý¤ê¤¢¤²¤¿¡¢¿·´¶³Ð¤Î¤ï¤é¤ÓÌß¤À¡£
¤ï¤é¤ÓÌßÆÃÍ¤Î½À¤é¤«¤Ê¤â¤Á¤â¤Á´¶¤Ë¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤Î¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÉ÷Ì£¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡¢¸ý¤Ë¤¹¤ì¤ÐÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¤È¹á¤ê¤¬Àå¤Ë¹¤¬¤ë¡£
¤É¤³¤«ÏÂÉ÷¤Î¥Ð¥Ð¥í¥¢¤ò»×¤ï¤»¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢ÏÂ¤ÎÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¿Ê¼è¤Îµ¤À¤ËÉÙ¤àÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤¬É¾È½¤Î¡ÖÀÐ¤«¤ï¥°¥ë¡¼¥×¡×¤é¤·¤¤°ïÉÊ¤À¡£
TEL¡§050-3138-3106
URL¡§https://ittatsumitorado.jp
£²¡¥¡Ø¥Õ¥í¥ê¥ì¡¼¥¸¥å¡ÙÀî¼ê¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤Î¤Û¤í¶ì¤¤Ì£¤ï¤¤¡£
¡ØDEAR BUTTER SAND¡Ù¤Î¡Ö¹¬¤»¤Î¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¡Ê¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¡Ë¡×
¥ß¥·¥å¥é¥ó·ÇºÜ¤Î¾ïÏ¢Å¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ø¥Õ¥í¥ê¥ì¡¼¥¸¥å¡Ù¤ÎÀî¼ê´²¹¯¥·¥§¥Õ¤¬¡¢È¾Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¼î¶Ì¤Î¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¡×¡ï2,700¡Ê£³¸ÄÆþ¡Ë¡£
¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼¤ÎË§¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤È¡¢¥¬¥ì¥Ã¥È¥Ö¥ë¥È¥ó¥ÌÀ¸ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥Ã¥Á¤Ç¤Û¤í¤Û¤í¤È¸ýÃæ¤ÇÊø¤ì¤ë¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£
URL¡§https://dearbuttersand.com/
£³¡¥Ì¾Å¹¤òÎòÇ¤¤·¤¿¥·¥§¥Õ¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¿·¥Ö¥é¥ó¥É
¡ØPAYSAGE¡Ù¤Î¡Ö¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×
¡ØSUGALABO¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤òÎòÇ¤¡£
2024Ç¯¤Ë¤ÏÂå´±»³¤Ë´ú´ÏÅ¹¡ØPAYSAGE¡Ù¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¹¾Æ£±Ñ¼ù¥·¥§¥ÕÞÕ¿È¤Î¡Ö¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¡ï3,823¡Ê£´¼ï£¸¸ÄÆþ¡Ë¡££´¼ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Ð¥¿¡¼¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë¤ÎË§½æ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
URL¡§https://paysage-he.com/
¢£´Ø·¸ÃÍ¤ÎÀõ¤¤¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿²¦Æ»¤ò
½éÂÐÌÌ¤Ê¤É³°¤»¤Ê¤¤²ñ¤Ë¤Ï¡¢¾®¿è¤Ê°ïÉÊ¤ÇÈ×ÀÐ¤Ê°õ¾Ý¤ò¡£
Áª¤Ö¤Ù¤¤ÏÏ·ÊÞ¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¡¢Ì¾¤ÎÎ©¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤°ïÉÊ¡£
£´¡¥Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÏ·ÊÞ¤ÎÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÌ¾ÉÊ¡£
¡ØÅìµþÐò´Ü¡Ù¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ë¥Ó¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×
¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ë¥Ó¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×£±È¢£·ËÜÆþ¡ï3,370¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÂ¾¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅ¹Æ¬¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¦
ÂçÀµ11Ç¯¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¼Ò¸ò¾ì¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖÅìµþÐò´Ü¡×¡£
100Ç¯Í¾¤ê¤ÎÅÁÅý¤ò¸Ø¤ê¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ¸¹ë¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÏ·ÊÞ¤ÎÈþ¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ë¥Ó¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×¡£
ÀÖ¤¤¿§¤ò¤·¤¿¤³¤Î¥ë¥Ó¡¼¥·¥ç¥³¥é¤Ï¡¢¡Ö¥ë¥Ó¡¼¥«¥«¥ªÆ¦¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÆ¦¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¡¢Ãå¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Á³Í³Íè¤Î¿§Ì£¡£
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼Ì¤»ÈÍÑ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ê¹á¤ê¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¤ä¤ä»ÀÌ£¤ò´¶¤¸¤ëÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¤ä¥é¥¤¥¹¥Ñ¥Õ¤âÎý¤ê¤³¤Þ¤ì¡¢¿©´¶¤Ë¤â¤Ò¤È¹©É×¡£¥Ð¥é¤ò»×¤ï¤»¤ë¸«¤¿ÌÜ¤â¥®¥Õ¥È¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤À¡£
ÊÑ¤ï¤é¤ÌÌ¾Êª¡Ö¥×¥Æ¥£¥¬¥È¡¼¡×¤ËÂ³¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
URL¡§https://www.kaikan.co.jp/
£µ¡¥ÄêÈÖÏÂ²Û»Ò¤â¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¤Ò¤ÈÉÊ¤ò¡£
¡ØHIGASHIYA¡Ù¤Î¡ÖºÇÃæ£³¼ï¡×
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¾õ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤ªÞ¯Íî¤ÊºÇÃæ¤Ï¡¢¥â¥À¥ó¤ÊÏÂ²Û»Òºî¤ê¤ÇÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡ØHIGASHIYA¡Ù¶àÀ½¡£
Ãæ¿È¤Ï²¦Æ»¤ÎÂçÇ¼¸ÀÎ³ñ²¡¢»ç°òñ²¡¢¹õ¸ÕËãñ²¤Î£³¼ï¡ï3,240¡£³°¹ñ¤ÎÊý¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¡£
URL¡§https://www.higashiya.com
£¶¡¥¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿Íµ¤¥Û¥Æ¥ë¤Î°ïÉÊ¡£
¡Ø¥é¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼ by ¥¢¥Þ¥óÅìµþ¡Ù¤Î¡Ö¥¢¥Þ¥óÅìµþ KOBAKO¡×
¥·¥ó¥×¥ë¥·¥Ã¥¯¤Ê¾®È¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¹á¤ê¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î½Ë¤¤²Û»Ò¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥¸¥§¤Î£³¼ï¡ï4,968¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼êÅÚ»º¤ËºÇÅ¬¤À¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§¥é¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼ by ¥¢¥Þ¥óÅìµþ
½»½ê¡§ÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®£±-£µ-£¶ Âç¼êÄ®¥¿¥ï¡¼ OOTEMORI B2F
TEL¡§03-5224-3339
URL¡§https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/dining/la-patisserie-aman-tokyo
¢£¥È¥ì¥ó¥É¤ËÉÒ´¶¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ½Å»ë¤Ê²Ä°¦¤¤°ïÉÊ¤ò
¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¼êÅÚ»º¤Ï¡¢¾ðÊó´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤½÷À¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¡£
SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¸«¤¿ÌÜ¤ÎÉÊ¤ä¡¢ÏÃÂêÀÈ´·²¤Î¿·ºî¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¡£
£·¡¥£¶·î¤Ë¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤¿¡È¥¨¥·¥ì¡É¤Î¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Þ¥«¥í¥ó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¡£
¡Ø¥¨¥·¥ì¡¦¥é¥È¥ê¥¨ ¥Ç¥å ¥Ö¡¼¥ë¡Ù¤Î¡Ö¥Þ¥«¥í¥ó¡¦¥ª¡¦¥Ö¡¼¥ë¡¦¥¨¥·¥ì¡×
¡Ö¥Þ¥«¥í¥ó¡¦¥ª¡¦¥Ö¡¼¥ë¡¦¥¨¥·¥ì¡×£¶¸ÄÆþ¡ï3,024¡£¥í¥´Æþ¤ê¤ÎÊÝÎä¥Ð¥Ã¥¯¡Ê£²»þ´Ö¡Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó²ÄÇ½¡£Í×ÎäÂ¢
¥Õ¥é¥ó¥¹ÃæÀ¾Éô¤Î¥¨¥·¥ìÂ¼¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ëA.O.P.Ç§Äê¤ÎÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÌÚÀ½ÙøÙÂµ¡¤Ç¡¢Æý»ÀÈ¯¹Ú¤ò·Ð¤Æºî¤é¤ì¤ë¤½¤ÎÌ£¤ÏË§½æ¤Ë¤·¤Æ¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤À¡£
¤³¤Î¥Ð¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼êÅÚ»º¤ÎÄêÈÖ¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Î£¶·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¿Íµ¤µÞ¾å¾º¤Ê¤Î¤¬¤³¤ÎÇò¤¤¥Þ¥«¥í¥ó¡£
¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ê¥Á¥å¡¼¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Ú¡¼¥¹¥È¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¥°¥ê¥ª¥Ã¥È¥Á¥§¥ê¡¼¤ÎÍÎ¼òÄÒ¤±¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥Ô¥¹¥¿¡¼¥·¥å¡×¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ë¤¬´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¡Ö¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¡×¡¢¹ï¤ó¤À¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¤Ë±ö¤ò¤¤«¤»¤¿¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¡×¤Î£´¼ï¤òÅ¸³«¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥¤¥ó¤È¤âÁêÀÈ´·²¤À¡£¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¡×°Ê³°¤Î£³¼ï¤Ï¤ª¹¥¤ß¤ÇµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§¥¨¥·¥ì¡¦¥é¥È¥ê¥¨ ¥Ç¥å ¥Ö¡¼¥ë
½»½ê¡§¹Á¶è¸×¥ÎÌç£µ-£¹-£± ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥é¥¶B 1F
TEL¡§¤Ê¤·
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á19:00
ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
£¸¡¥¡Øease¡Ù¤Î»ÐËåÅ¹¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤ÎÉÊ¡£
¡Øteal¡Ù¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡×
¥¢¥¸¥¢¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ønib¡Ù¤ÎâÃº½æÆÊ¿¥·¥§¥Õ¤È¡¢¡ØPâtisserie ease¡Ù¤ÎÂç»³·Ã²ð¥·¥§¥Õ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡õ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡Øteal¡Ù¡£
¤½¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ð¡¼¥»¥Ã¥È¡Ê¡ï4,208¡¿£¶ËÜÆþ¡Ë¤Ï¡¢¸å¤ò°ú¤¯ÈþÌ£¤·¤µ¤À¡£
URL¡§https://tealtokyo.stores.jp/
£¹¡¥ÏÃÂê¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð¤ÎºÇ½Ü¥µ¥ó¥É¡£
¡Ø(NO) RAISIN SANDWICH¡Ù¤Î¡Ö¥ì¡¼¥º¥ó¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡×
º£Ç¯£³·îÅìµþ±Ø¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Ë¤·¤Æ¥Õ¡¼¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÊ¿Ìî¼Ó´õ»Ò¤µ¤óÈ¯°Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¡ÊNO¡ËRAISIN SANDWICH¡Ù¡£
ÄêÈÖ¤Î¥ì¡¼¥º¥ó¥µ¥ó¥É¡Ê¡ï2,680¡¿£¶¸ÄÆþ¡Ë¤Ï¡¢¼«²ÈÀ½¥·¥í¥Ã¥×¤ËÄÒ¤±¤¿¥ì¡¼¥º¥ó¤ÈÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥µ¥Ö¥ì¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë°ïÉÊ¤À¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§(NO) RAISIN SANDWICH
½»½ê¡§ÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ£±-£¹-£± JRÅìµþ±Ø ¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ ²þ»¥Æâ 1F ¿á¤È´¤±¥¨¥ê¥¢
TEL¡§03-6206-3615
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00¡Á22:00¡ÊÆü½Ë¡Á21:00¡¢µÙÁ°Æü¤Ï¡Á22:00¡Ë
