º£¡¢ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÆÂ³¡¹¤È¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë»°°æÉÔÆ°»º¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡£2020Ç¯¤Ë¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤È°¦ÃÎÅì¶¿¡×(°¦ÃÎ·´)¤È¡ÖRAYARD Hisaya-odori Park¡×(Ì¾¸Å²°»Ô)¤ò³«¶È¡¢2025Ç¯¤Ï4·î¤Ë¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤È°Â¾ë¡×(°Â¾ë»Ô)¤ò³«¶È¤·¡¢¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¥¿¥¦¥ó´ôÉì¡×(´ôÉì¸©´ôÉì»Ô)¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë(±¿±Ä¸µ¤Î¥È¥è¥¿¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ)¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¶¼°Ò¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¡¢¾¦·÷³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ë11·î4Æü¡¢¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²¬ºê¡×¤À¡£»ÜÀß¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡ÖOKAZAKI Experience HUB¡×¤ò·Ç¤²¡¢Çã¤¤Êª¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¡Ö¿©¡ßÍ·¤Ó¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÃÏ°è¶¦À¸·¿¥â¡¼¥ë¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
º£Ç¯½Õ¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤È°Â¾ë¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¡õPLAY¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â¡ÈÍ·¤Ó¡É¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬ÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»°°æÉÔÆ°»º¤¬ÃæÉô¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤È¤¤¤¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ÇÉÁ¤¯Ì¤Íè¤È¤Ï?¡¡¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ûÇã¤¤Êª¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¡ÈÍ·¤Ó¾ì¡É¤¬¼çÌò¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ÃÂÀ¸
°¦ÃÎ¸©½é¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²¬ºê¡×¡£Á´180Å¹ÊÞ¤¬Â·¤¤¡¢¿©´ØÏ¢¤Î»ÜÀß¤Ï¹ñÆâ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¤Ç¤ÏÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤ë45Å¹ÊÞ¡£µ¬ÌÏ´¶¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤òÂç¤¤¯2¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£ÍèË¬¼Ô¤ÏÁ´157Å¹ÊÞ¤«¤é¤Ê¤ë¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤È¡¢¸ø±à·¿»ÜÀß¤È¾¦¶ÈÅ¹ÊÞ»ÜÀß¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖOKAZAKI MARKET¡×¥¾¡¼¥ó¡¢°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²¬ºê¤Î¥á¥¤¥ó¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤òÆþ¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡È¸ø±à¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¹¡¹¤È¤·¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤³¤³¤¬¡¢Ìó4,200Ö¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ËÍ·¶ñ¤äÊ®¿å¡¢¿Í¹©¼ÇÀ¸¥¨¥ê¥¢¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Þ¤Ç¤òÈ÷¤¨¤ë¡ÖOKAZAKI MARKET¡×¤À¡£
¡ÖOKAZAKI MARKET¡×¤ò¾å¤«¤éÄ¯¤á¤ë¡£¼êÁ°¤¬¥É¥Ã¥°¥é¥ó
¤½¤ÎÎÐÃÏ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¡¢²£¤ËÄ¹¤¤ÄãÁØ¤Î·úÊª¤¬¤°¤ë¤ê¤È¼è¤ê°Ï¤à¡£ÆâÉô¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÍÌ¾Å¹¤ò´Þ¤à¥°¥ë¥á¤äÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ÎÅ¹¤¬12Å¹ÊÞ¡£Çã¤¤Êª¤ËÈè¤ì¤¿¤éºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢Çã¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¤ê¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ëÀÊ¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤Ê¤¬¤éÆ»¤Î±Ø¡¢¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖOKAZAKI MARKET¡×¤ÎÆâÉô
°¦ÃÎ¸©ÃÎÎ©Ì¾Êª¤Î¤ªÆëÀ÷¤ß¡ÖÂç¤¢¤ó¤Þ¤¡×¤â
¡ÖOKAZAKI MARKET¡×¤ÎÁ´ÂÎ¿Þ¡£·Ç¼¨¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÐ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ²¬ºê»º¤Î¤â¤Î
¡û¥Ú¥Ã¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê»ÜÀßÀß·×¡£Á´ÂÎ¤Î6³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈÆþÅ¹²Ä¡×
¤³¤Î»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²¬ºê¤ÎÂç¤¤ÊÆÃ¿§¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¤À¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Í·¤Ö¥Ñ¡¼¥¯¥¨¥ê¥¢¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Âç¤¤ÊÌÌÀÑ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ë¡Ö»³ÅÄÇÀ±à¡×¤Î¥É¥Ã¥°¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢Íµ¡ÌîºÚ¤äÊÆ¡¢Íñ¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢Á´ÂÎ¤Î6³ä¤òÄ¶¤¨¤ë114Å¹ÊÞ¤¬¥Ú¥Ã¥ÈÆþÅ¹²ÄÇ½¡£Ãæµþ·÷¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëµ¬ÌÏ¤À¡£
¥É¥Ã¥°¥é¥ó
»³ÅÄÇÀ±à¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÍÑ¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡£¿Í¤Î¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤µ¤Ê¤¬¤é¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿Í¤¬¿©¤Ù¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤ÉÊ¼Á´ð½à¤À¤È¤¤¤¦
ÉßÃÏ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÂÀö¤¤¾ì¤ä¥¦¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍè¾ì¤Ç¤¤ë¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ä¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹Ù³°·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ú¥Ã¥È¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤±¤ë¾ì½ê¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¡£¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¤¤ë²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥Ù¥ó¥Á¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥ê¡¼¥É¥Õ¥Ã¥¯¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¸¤¤Î·Á¤Ê¤Î¤¬²Ä°¦¤¤
¡û¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤Ï¶õ¤¬¸«¤¨¤ë¡¢³«ÊüÅª¤Ê¶õ´ÖÀß·×
ÎÐÃÏ¥¨¥ê¥¢¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤½¤³¤«¤é¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£2³¬·ú¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É¼°¤Î·úÊª¤Ë¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤¬ÆþÅ¹¡£ÊÒ»ý¤ÁÎÂ¤Î²°º¬¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤ÇÅ·°æ¤ÏÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÃæ¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢³¹¤ÎÃæ¤ÎÄÌ¤ê¤òÊâ¤¤¤Æ¥¦¥£¥ó¥É¡¼¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤À¡£
·úÊª¤È·úÊª¤Î´Ö¡¢¤Ý¤Ã¤«¤ê¤È¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿·Æ¤¤¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¿Í¹©¼Ç¤ÈÍ·¶ñ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¾¡¼¥ó¤¬Ê¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¤¡£
ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÖ¤«¤ì¤¿¥Ù¥ó¥Á¤ä¥Á¥§¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ê¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤¢¤Á¤³¤Á²óÍ·¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¾å¤Ë¡¢Àß¤¨¤¬°ã¤¦¤³¤È¤ÇÁ´ÂÎ¤Î¤É¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤«ÌÜÀ±¤¬¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¡£Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤Ë¤âÊØÍø¤À¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
²óÏ¤Î2³¬Ãæ±ûÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢µÒÀÊ770ÀÊ¤Ë¤â¤Ê¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤¬¿ø¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°û¿©´ØÏ¢Å¹ÊÞ¤Ï¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È»ÜÀß¤ÇÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤ë45Å¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¿©¡×¤â¤³¤Î»ÜÀßÁ´ÂÎ¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤â¡¢¾®¾å¤¬¤êÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ê¤É¡¢°ì¿Í¤«¤éÊ£¿ô¿Í¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤À
¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¾ì½ê¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÆþÅ¹¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Î´é¤Ö¤ì¤«¤é¤â¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²¬ºê¤Ï¤É¤¦¤ä¤é¤½¤ì¤ò¥á¥¤¥ó¤ÎÌÜÅª¤È¤¹¤ë»ÜÀß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
ÃæÉôÃÏÊý¤Ç¤ß¤ì¤Ð¡¢»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Ë2002Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ¥¸¥ã¥º¥É¥ê¡¼¥àÄ¹Åç¡×¤¬¤¢¤ë¡£Î¾¼Ô¤Îµ÷Î¥¤Ï¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤Û¤É¡£°ÜÆ°¤¹¤ì¤Ð¾¦·÷¤ò¿©¤¤¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥¸¥ã¥º¥É¥ê¡¼¥àÄ¹Åç¤Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂ¿¤¯Â·¤¨¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¡£ÂÐ¤¹¤ë²¬ºê¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ä¸ø±à¡¢¹¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÊÑ¤¨¤¿·Á¤Çºî¤ê¡¢À³¤ßÊ¬¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±¼Ò¤Î¼ãÎÓ ¿ðÊæ»á¤ÏÏÃ¤¹¡£
»°°æÉÔÆ°»º ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ ¾¦¶È»ÜÀß¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈËÜÉôÄ¹ ¼ãÎÓ ¿ðÊæ»á
¡Ö(»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²¬ºê¤Ï)Çã¤¤Êª¤À¤±¤¬ÌÜÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈÏ¢¤ì¤ÎÊý¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¤ª»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤àÊý¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜÅª¤ÇÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤ªÇã¤¤Êª¤À¤±¤¬ÌÜÅª¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´Ä¶¤½¤Î¤â¤Î¡¢¤½¤³¤Ç1Æü¤ò²á¤´¤¹¡¢µÙÆü¤ò²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ûÇØ·Ê¤Ë»³¤ÈÌ¾Å´ÅÅ¼Ö¤òË¾¤à¡¢ìÔÂô¤ÊÂç²°º¬¤ÎÌî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸
¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÖÊ£¹çÅª¾¦¶È¡¦Ê¸²½»ÜÀß¡×¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ëÀß·×¤À¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¿©¤ÈÍ·¤Ó¤Ë½Å¤¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°Å¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¸÷¡¦²»¡¦¿å¤Î¥·¥ç¡¼¤òËèÆü¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤ê¡¢²¿ÅÙ¤âÍè¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤¬¿ï½ê¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
Ìë·Ê¤â±Ç¤¨¤ë
»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²¬ºê¤ÏÃÏ°è¤Ë³«¤«¤ì¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿Àß·×¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÉßÃÏ¤Ë¤Ï¡¢Âç³Ý¤«¤ê¤Ç¹âÁØ¤ÊÈ¢Êª¾¦¶È»ÜÀß¤Ï¼þÊÕ´Ä¶¤ËÆëÀ÷¤Þ¤Ê¤¤¡£ÌÚºà¤òÂ¿ÍÑ¤·¡¢ÄãÁØ¤Ç¡¢¤«¤Ä²°º¬¤Ç°Ï¤¤ÀÚ¤é¤Ê¤¤³¹ÊÂ¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼þÊÕ¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¡¢Âç²°º¬¤À¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ÎÎÙ¡¢Ãæ±ûÀµÌÌ¤Ë¤Ï²°º¬ÉÕ¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÄÃºÂ¤¹¤ë¡£º£¸å¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¸«¤¨¤ëÂç³¬ÃÊ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸ÀÊ¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤Þ¤¿¹¡¹¤È¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ëÀß·×¤À¡£
º¸¼ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢²°º¬ÉÕ¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¤½¤Î±ü¤ËÂç³¬ÃÊ¡£Ë¬Ìä»þ¤ÏÄÌ²á¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬ÉáÃÊ¤ÏÄÌ²á¤Ç¤¤ë
Ë¬¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¼ÂÎÏ¤ò¤â¤Ä¡¢¸÷¥öµÖ½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë²¬ºê¤Î»³ÊÂ¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¾Å´Ì¾¸Å²°ËÜÀþ¤ÎÅÅ¼Ö¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤Î¤¬±ó¤¯Ë¾¤á¤¿¡£¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤ÆìÔÂô¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¸÷¥öµÖ½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤Î±éÁÕ¥·¡¼¥ó¡£¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤¬¡¢±ü¤ËÅÅ¼Ö¤¬ÄÌ²á¤·¤Æ¤æ¤¯¤Î¤¬¸«¤¨¤ë
²¬ºê¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯½»¤ß¤ä¤¹¤¤ÅÚÃÏÊÁ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï´Ñ¸÷Åª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£¡ÖÃÏ°è¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤Ê¤É¤â·ë¹½¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¬ºê»Ô¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤â¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ËÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ëÆâ¤Î3²Õ½ê¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖOKAZAKI STREET¡×¤â¡¢²¬ºê¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤ë¾®¤µ¤Ê¹©É×¤À¡£
½É¾ìÄ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿º¢¤ÎÎò»Ë¤ä¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ò²¬ºê¤Ç²á¤´¤·¤¿²»³Ú²È¡¦ÉÚÅÄ·®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë·Ç¼¨¤â
¤³¤³¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ê¡¢½µËö¤´¤È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤¤¿¤ê¡£¤½¤Î´Ö¤Ë²¬ºê¤ÎÉ÷·Ê¤òÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Í·¶ñ¤ÇÍ·¤Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤¬Æü¾ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤¿¡£
¡û¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿Àß·×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡£ÊØÍø¤À¤±¤¬¡¢²ÁÃÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤
»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²¬ºê¤Ï¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤é¤¢¤ë°ÕÌ£¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿Àß·×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÄãÁØ¤Î²óÏ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¾¦¶ÈÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¶õ¤¬¸«¤¨¤ÆÀ¶¡¹¤·¤¤¡£¶õ¤¬¸«¤¨¤ë¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤â³Ú¤·¤¯¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ó¡¼¥Á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤ä¡¢ÀéÍÕ¤ÎË¿¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¤ËÄÌ¤º¤ë³«Êü´¶¤ò´¶¤¸¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢²°º¬¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉÔÊØ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Ë¬¤ì¤¿¸á¸å¤Ë¤Ï±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¡¢¿Í¡¹¤Ï±«¤òÈò¤±¤ÆÄÌÏ©¤Ë±è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤ÎÄÌÏ©¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¤Ï¤º¤ÎÎÐÃÏ¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«?¡¡
»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¿¿¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥â¡¼¥ë¤Ç¤â¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¯¡£¥Ñ¡¼¥¯¡á¸ø±à¤Ë¤Ï¡¢Í¾Çò¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¢þ¢þ¤ò¤·¤Ë¤¤¤¯¡×ÌÜÅª°Õ¼±¤Ë´ð¤Å¤¯¹ÔÆ°¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¼êÁ°¤Ç¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¹Ô¤¯¾ì½ê¡×¡£¸µÍè¡¢¸ø±à¤Ë½¸¤Þ¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¸ø±à¤Ç¤ÎÂÚºß»þ´ÖÃæ¤Ë¤³¤Î¥¿¥¹¥¯¤òÀ®¤·¿ë¤²¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅªÃ£À®°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤³¤Ï¢þ¢þ¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦µ¬Äê(¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ë´Ø¤ï¤é¤º)¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯°Â¿´¤·¡¢µò¤ê½ê¤È¤·¤Æ¤½¤³¤Ë½¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸ø±à¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Í¾Çò¤Ç¡¢¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¤Ï°é¤Þ¤ì¤ë¡£±«¤À¤È¡¢²°º¬¤¬¤Ê¤¤ÎÐÃÏ¤Ï¡È»È¤¨¤Ê¤¤¡É¡£¤À¤¬¡¢±«¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¡ÈÍ·¤Ó¡É¤â¤¢¤ë¡£Í·¤Ó¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¾¦¤¤¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Í¤ä»Ò¤É¤â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ°Êª¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Âç¿Í¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¼Î¤Æ¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ÀÆð¤Ë²¡¤·³È¤²¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¾¦¤¤¤äÍ·¤Ó¤òÁÏ¤ê½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡£Æ¯¤¯¿Í¤â¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤â¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤³¤³¤Ë½¸¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈß·»ÖÊÝ ¤è¤·¤¶¤ï¤·¤Û »¨»ï½ÐÈÇ¼Ò¡¢ÉÔÆ°»º¹¹ðÂåÍýÅ¹¡¢ÉÔÆ°»º¥¢¥×¥ê¡¦SaaS³«È¯²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£Ê¸¾Ï¤È¼Ì¿¿¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢»æ¤äWEB¡¢SNS¡¢¥¢¥×¥ê¤Ê¤ÉÇÞÂÎ¤ò²£ÃÇ¤·¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¤¿¹½À®¡¦ÀÚ¤ê¸ýÀß·×¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¡£ÃÏÊý¹¥¤¡¦°ÜÆ°¹¥¤¡£ÅÔ¿´¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê¸Í·úÄÂÂß¤Ç¡¢Æü¡¹ÃÏÊý¤È¤è¤ê¤è¤¯·Ò¤¬¤êÂ³¤±¤ëÊýË¡¤òÌÏº÷Ãæ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¢£information
»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²¬ºê
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©²¬ºê»ÔÉñÌÚÄ®»ú¶â¿¹200
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥·¥ç¥Ã¥× 10:00¡Á20:00¡¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó 11:00¡Á21:00¡¿¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È 10:30¡Á21:00¡¿ÉÔÄêµÙ
