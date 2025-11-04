ライバルは「次世代LS」!? 新「“高級”ミニバン」日本初公開！ 極上“ラウンジ”×巨大スクリーン採用！ 次期型「Vクラス」!? メルセデス・ベンツを示すコンセプト「ヴィジョンV」登場

“50.8インチ”スクリーンが広がる未来のラグジュアリーミニバン

メルセデス・ベンツ日本は2025年10月29日、「ジャパンモビリティショー2025（以下、JMS2025）」のプレスデーで新たなコンセプトカー「Vision V（ヴィジョンV）」を日本初公開しました。

50.8インチのスーパースクリーンを備えた「ヴィジョンV」のインテリア

JMS2025では、レクサスが次世代フラッグシップを示す「LSコンセプト」を発表し、“セダンからミニバンへ”という大胆な方向転換が注目を集めました。

一方でメルセデス・ベンツが披露したのが、この「ヴィジョンV」です。ブランドの将来を象徴する“超高級ミニバン”として、次期「Vクラス」を示唆する1台となっています。

ヴィジョンVは、2025年4月に開催された上海モーターショー2025のプレビューイベントで世界初公開されたモデルで、メルセデス・ベンツのデザイン哲学「Sensual Purity（官能的純粋性）」を体現しつつ、MPVフォーマットに落とし込んだ新世代の提案です。

力強さとエレガンスを兼ね備えたエクステリアは、フラッシュサーフェスのドアやLEDを駆使したライトシグネチャーを採用。クロームと光沢ブラックを基調とする仕上げによって、プレミアムリムジンを思わせる風格を漂わせています。

ボディサイズは明かされていませんが、伸びやかなサイドシルエットと堂々たるボリューム感を備えたプロポーションは圧倒的な存在感を放ちます。その姿は、“移動する邸宅”というテーマをドイツ流に昇華させたもので、後に登場したレクサスのLSコンセプトや「LM」にも通じる方向性を先取りしています。

インテリアは「移動するラグジュアリースイート」をコンセプトにデザインされ、上質さと未来感を高次元で融合させています。

インパネ全体には約1.29メートル（50.8インチ）におよぶ巨大な次世代「MBUXスーパースクリーン」が配置され、運転席から助手席までを一体化したパノラミックなデザインを採用。ナビゲーションやエンターテインメントだけでなく、乗員の感情や体調に合わせた情報表示を行う機能も備えています。

JMS2025で公開されたメルセデス・ベンツのラグジュアリーミニバン「ヴィジョンV」

リアキャビンにはラウンジチェアを思わせる独立式のシートを2脚配置。リクライニング、レッグレスト、マッサージ、シートヒーター／ベンチレーションなどの快適装備をフルに備え、後席乗員がまるで一流ホテルのスイートルームにいるかのような体験を提供します。

インテリア素材には高品質なサステナブルレザーやリサイクルウッドを採用し、自然光を意識したアンビエントライトによって落ち着いた空間を演出。さらに各席には個別の4KディスプレイとMBUXによる音声アシスタント機能が用意され、仕事からリラックスまで幅広いシーンに対応します。

快適性だけでなく、走行面でも次世代MPVにふさわしい静粛性を実現するため、新開発のアクティブノイズキャンセリング技術やエアサスペンションを採用。路面からの入力を極限まで抑えたスムーズな乗り心地を実現しています。

動力性能やバッテリー構成といった詳細なEVスペックはまだ公表されていませんが、ヴィジョンVはメルセデスが描く“電動化時代のショーファーカー”の方向性を示す存在といえます。

メルセデス・ベンツAGのオラ・ケレニウスCEOも、「ヴィジョンVは“テクノロジーとラグジュアリーの融合”を具現化したモデルであり、ラグジュアリーMPVという新しい価値を提示するものだ」と語っています。

レクサスのLSコンセプトが“日本的ショーファーカーの進化形”を提案したのに対し、メルセデスのヴィジョンVは“欧州流ラグジュアリーモビリティの再定義”を示したモデルといえます。

両者が同じステージに並んだことで、セダンからMPVへ、そして“動く邸宅”へと進化しつつある高級車の新たな潮流が、より鮮明に浮かび上がった印象です。