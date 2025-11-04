この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「本物のはちみつを美味しく食べる選び方とは？」というタイトルの動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、ハチミツ選びに迷う人々へのアドバイスを語った。視聴者から寄せられた「ハチミツの種類が多すぎて選べません。何か選ぶポイントはありますか？」という質問に、片岡氏は「ハチミツの種類が多すぎますよね。それはお客様からもよく言われるんです」と共感を示した上で、具体的な選び方を提案した。



片岡氏は初めてハチミツを選ぶ場合は、「本当は3種類とか4種類とかを文章を読みながらでもいいから、これ美味しそうかなと思って選ぶっていうのもいいですよね」と述べ、まずは少量ずつ複数の種類を試すことをすすめている。特に「一番初めは、エレメントセットっていう4つの種類があるやつを食べてみて、こういうのが美味しい感じる」と、“エレメントセット”のようなセット商品で味の違いを体感するアプローチがおすすめだという。



さらに、「味覚は時間帯によっても変わったりする」と説明し、同じハチミツでもシチュエーションや体調によって感じ方が異なることを指摘。「なので最初は3つ4つ、とりあえず買ってみて食べてみるっていうのが一番おすすめ」と繰り返した。



また、「そうは言っても、よくわからないのを買うってちょっと心配ですよね」と多くの人が抱く不安にも目を向け、「初めはフルクトーストが高いものとか、あとは百花蜜って言われて、癖のないものがおすすめだったりする」と具体的なおすすめ銘柄や種類も紹介。HIGやHTQのWildflower、13Honeyのワイルドハニーなど「割と日本人の方に好まれたりするので、そちらから試してみるといいかなって思います」とアドバイスしている。



動画の締めくくりでは、「自分自身の味覚を信じてまずはお試しから始めてみてください」と、ハチミツ選びを楽しむよう呼びかけていた。