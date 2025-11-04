山本は英語でスピーチ

ドジャースの山本由伸投手は3日（日本時間4日）、本拠地ドジャースタジアムで行われたワールドシリーズ優勝のセレモニーに参加。スペイン語、英語を交えたスピーチを行った。それを嬉しそうな目で見つめていたのはキケことエンリケ・ヘルナンデス内野手だった。

山本はワールドシリーズでMVPに輝くとこの日、先頭で球場入り。ファンから盛大なMVPコールを受けた。その後、スペイン語で「Buenas tardes!（こんにちは）」と挨拶。「You know what?! Losing isn’t an option!（知ってる？ 負けるという選択肢はない！）」と英語で叫んだ。

堂々たる英語のスピーチを後ろで見ていたのはE・ヘルナンデスだ。嬉しそうな表情で頷き、山本のスピーチを喜んだ。1年前の昨季、山本はポストシーズン初登板で第1戦の先発するも、3回5失点でKOされた。その時、スターバックスで話を聞いてあげたのがE・ヘルナンデスだった。

あれから1年。山本はワールドシリーズで3勝を挙げるなど堂々たるピッチングでチームを世界一連覇に導いた。SNSでは「山本のスピーチのとき、キケ満面の笑みやったの思い出して更に泣けた」「山本くんがスピーチしている後ろでニコニコしているカーショーやキケの顔がなんとも言えない」「山本くんのスピーチを見てるキケが完全に親の顔してたなw」と注目していた。（Full-Count編集部）