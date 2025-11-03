佐久間宣行氏、風吹ケイと青木マッチョに「ゼクシィのCMやって欲しい」
テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（49歳）が、11月1日に公開されたYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の動画に出演。風吹ケイと青木マッチョに「ゼクシィのCMやって欲しい」と願望を語った。
「NOBROCK TV」をきっかけにブレイクした“NOBROCKガールズ”のみりちゃむ、福留光帆、森脇梨々夏、風吹ケイ、立野沙紀、二瓶有加が、2026年2月のイベントの宣伝を兼ねて番組のゲストとして出演した回の未公開SPに登場。
「NOBROCKに出て起きた変化」というテーマで、福留光帆にパチンコのCMの仕事が来たり、みりちゃむが錦鯉・渡辺隆とCMを何本も撮っていて「佐久間さんにマージンを払うべきなのでは」と事務所も話しているという話題となる。
佐久間氏は“佐久間チルドレン”の活躍を喜びつつ、「どっかで（青木）マッチョと風吹さんでゼクシィのCMやって欲しいですよね」と、風吹ケイの新たな魅力を引き出したデート企画に絡めたCMがあって欲しいと語る。風吹は「やばい！終わりや」と喜んだ。
