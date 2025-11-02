10月31日はハロウィンの日。街にも仮装した人たちが溢れているが、SNS上にも仮装した人気漫画やアニメのキャラがたくさんポストされている。

【画像】ハロウィンだらけの人気漫画・アニメイラスト

チェンソーマンの公式X（@CHAINSAWMAN_PR）では「mofusand」とのハロウィンコラボの投稿が。「mofusand」の猫たちがポチ太やチェンソーマンなどの着ぐるみを被っている。10月31日（金）から11月3日（月）までの4日間限定でオリジナル壁紙とアイコンが無料配布中のキャンペーンだ。劇場版チェンソーマンも公開中の中、壁紙やアイコンもチェンソーマンに染めてみるのもいいかもしれない。

アニメ『葬送のフリーレン』の公式X（@Anime_Frieren）には、フリーレン・フェルン・シュタルクの仮装イラストが投稿された。24年のハロウィンに描かれた魔女姿のフリーレン・フェルンに、猫の格好をしたシュタルクが加わっている。上部には怪しげに微笑むジャック・オー・ランタン。2026年1月16日より始まるアニメ第2期。ハロウィンを迎え、あと2ヶ月弱となった放送へのカウントダウンも楽しみだ。

『薬屋のひとりごと』アニメ公式X（@kusuriya_PR）では、描き下ろしビジュアルを使用した壁紙のプレゼントやミニボイスドラマの公開などでハロウィンを盛り上げている。マミーに扮した小蘭&子翠に始まり狼男に姿を変えた高順&馬閃、魂を刈り取る死神となった猫猫&壬氏が登場した。

ハロウィンのイラストはドラえもんからも！ ドラえもん公式X「ドラえもんチャンネル」（@doraemonChannel）では、仮装して街を徘徊するドラえもんキャラたちのイラストが。ドラえもんはカボチャ、のび太はお化け、しずかちゃんは魔女になり空を飛んでいる。ジャイアンとスネ夫はガムの番犬に追いかけ回されている。お化けに扮したミニドラも可愛い。

ハロウィンにぴったりの手塚治虫漫画からもイラストが投稿された。「手塚プロダクション／手塚治虫【公式】」X（@TEZUKA_goods）には「HAPPY HALLOWEEN」のコメントと共に様々な手塚作品のキャラが。手前でニヤリと笑うのは七色いんこ。月に照らされ夜空を翔るはドン・ドラキュラ。懐かしいキャラたちと共にハロウィンを飾った。

『花より男子』や『花のち晴れ』で知られる漫画家の神尾葉子も自身のX（@yokokamioo）で道明寺のイラストをポスト。王様のような格好をした『花より男子』のキャラ道明寺司が描かれている。ドSの道明寺にはぴったりの仮装だ。後ろにはF4の他のメンバーと思われる3人も描き込まれ、「絶対にあいつの統治する国に生まれたくねぇ…」とぼやいている。道明寺王の国は国民には辛そうだ…。

『夏目友人帳』の作者、緑川ゆきも自身のX（@midorikawa_yk）にて写真をポスト。ニャンコ先生のぬいぐるみが魔女の仮装をして、ハロウィンのおめかしをしている。「トリックオアトリート！今宵お菓子をもらうぞ」という、ニャンコ先生がまるで話しているようなコメントも一緒にポストされた。

それぞれの作品が個性豊かに彩るハロウィン。おどろおどろしいものからポップなものまで、世界観を活かしたイラストが並んだ。一年に一度、誰もが少しだけ“仮装”を許される夜。お気に入りのキャラクターたちとともに、物語の世界でハロウィンを楽しんでみては。

（文＝結理乃）